Спаситель Кракова: скончался легендарный разведчик Алексей Ботян

Легендарный разведчик, Герой России Алексей Ботян умер в Москве в возрасте 103 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).

Реклама

«К сожалению, да. Это произошло сегодня в половине второго ночи», — сказали в пресс-бюро, не уточнив причину смерти.

Свой последний день рождения Ботян отпраздновал ранее на этой неделе, 10 февраля.

Он родился в 1917 году в Виленской губернии Российской империи, на территории современного Воложинского района Минской области Белоруссии. В войну вступил 1 сентября 1939 году в составе зенитного расчета польской армии. В первый же день Ботян открыл свой боевой счет, сбив немецкий бомбардировщик «Юнкерс». При обороне Варшавы довел их число до трех.

Спустя почти месяц после начала Второй мировой Польша капитулировала. В одном из интервью Ботян рассказывал, что отступление проходило организованно: поляки останавливались, пытались атаковать врага.

«Самолеты люфтваффе бомбили военные объекты и мирные города, колонны войск на марше и толпы беженцев. Бомбили безжалостно и страшно, стремясь не только разгромить, но и психологически подавить», — вспоминал разведчик в разговоре с «Красной звездой».

Подавить население фашистам удалось: люди в панике бросали нажитое имущество и бежали от наступающих германских войск.

Тогда же воинская часть Ботяна сдалась Красной армии, занимавшей западные территории Белоруссии и Украины. Ботян принял советское гражданство и стал преподавать в школе.

После начала Великой Отечественной войны его зачислили в разведывательную школу в составе отдельной мотострелковой бригады особого назначения. В ней он учился полтора года, пройдя подготовку к заброске на временно оккупированную фашистами территорию и в период битвы за Москву участвуя в рейдах по тылам противника в Подмосковье.

С января 1943 года участвовал в так называемой рельсовой войне — уничтожении коммуникаций и линий связи в тылу врага.

В составе разведывательно-диверсионного отряда «Олимп» под командованием капитана государственной безопасности Виктора Карасева Ботян был направлен в район города Овруч Житомирской области Украинской ССР. В сентябре того же года руководил операцией по взрыву здания областной администрации в тот момент, когда там находились инспекторы и специалисты по борьбе с партизанами, прибывшие из Германии. В результате операции были уничтожены около 80 гитлеровских офицеров.

В январе 1945 года Ботян узнал о планах фашистов подорвать плотину водохранилища на реке Дунаец. По замыслу противника, разлившаяся вода должна была остановить наступление советских войск и разрушить Краков. Группа Ботяна смогла заминировать склад с боеприпасами и взрывчаткой в Ягеллонском замке, разрушив замысел представителей вермахта. Эту операцию «лейтенант Алеша», как его прозвали местные жители, считал главным достижением своей жизни.

Подвигу Ботяна посвящен знаменитый фильм «Майор Вихрь» по одноименному роману Юлиана Семенова. По сюжету разведчики, руководимые главным героем Андреем Бурлаковым, ценой своей жизни сберегают Краков.

«Майор Вихрь — это собирательный образ. В районе Кракова действовало несколько групп, в том числе группа военных разведчиков под командованием Евгения Березняка. Моя группа находилась в ведении 4-го управления Наркомата государственной безопасности, которое было создано в начале войны и которое занималось проведением партизанских и разведывательно-диверсионных операций в тылу врага. Его возглавлял легендарный Павел Судоплатов.

И перед всеми группами стояла одна задача — обеспечить быстрое продвижение советских войск к Кракову.

Образно говоря, мы с майором Вихрем сделали одно общее дело», — рассказывал Ботян РИА Новости в январе 2020 года.

После войны он продолжил работать во внешней разведке в качестве разведчика-нелегала. Позже помогал создавать спецназ внешней разведки КГБ СССР «Вымпел».

«Нельзя сказать, что все было ровно и гладко в его оперативной службе и жизни, но он с честью прошел все испытания», — отметили в пресс-бюро СВР.

10 мая 2007 года президент России Владимир Путин присвоил Ботяну звание Героя России. Вручая ему Золотую Звезду, глава государства заявил, что Краков был спасен во многом благодаря личному мужеству разведчика.

Ботян считался последним живущим солдатом, встретившим Вторую мировую войну в первый ее день.