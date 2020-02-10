Держались до последнего: развеян миф о цивилизации Пасхи

Крах цивилизации острова Пасхи произошел намного позже, чем считалось, выяснила группа американских ученых из Орегонского, Аризонского и других университетов. Хотя предполагалось, что культуре Рапа-Нуи пришел конец примерно в 1600 году, местные жители еще как минимум полтора века продолжали строить каменных истуканов. Строительство продолжалось и после прихода европейцев. Исследование было опубликовано в журнале Journal of Archaeological Science.

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Остров Пасхи (Рапа-Нуи) находится в юго-восточной части Тихого океана, на территории Чили. Он известен благодаря огромным каменным истуканам моаи. Впервые люди заселили остров Пасхи в начале XIII века, а европейцы прибыли туда лишь в 1722 году. За эти 500 лет на острове успела появиться настоящая цивилизация, в момент расцвета которой на небольшом куске суши жили около 17 тыс. человек.

Однако около 1600 года численность жителей Рапа-Нуи сильно сократилась, и, как считалось ранее, они перестали устанавливать моаи. По одной из версий, причиной этому была нехватка стволов дерева, с помощью которых статуи перемещали из каменоломни к месту установки.

«До сих пор считалось, что прибывшие на остров европейцы застали уже разрушенное социальное общество, — говорит антрополог Роберт Дж. ДиНаполи, ведущий автор исследования. —

Но мы пришли к выводу, что, когда европейцы прибыли на остров, строительство каменных памятников все еще было важной частью жизни островитян».

Для оценки возраста статуй на острове исследователи использовали радиоуглеродное датирование, анализировали культурные слои, изучали этнографические отчеты. Сочетание всех данных позволило точнее определить, сколько времени прошло с постройки последних статуй.

Как оказалось, строительство продолжалось и после 1600 года, и даже несколько десятилетий после прибытия европейцев.

Основой для теории о крахе цивилизации рапануйцев в 1600-х годах стали записи британского исследователя Джеймса Кука — он писал, что местное общество переживает социальный кризис, а многие памятники опрокинуты.

«Европейские моряки проводили на острове мало времени, поэтому и описания были короткими и немногословными, — говорит ДиНаполи. —

Но эти источники дали нам полезную информацию, которая помогла разобраться в сроках строительства и использования статуй».

К моменту появления европейцев, впрочем, цивилизация острова Пасхи действительно находилась в кризисе — численность популяции резко сократилась из-за нехватки пищи. И появление чужаков подстегнуло процесс ее исчезновения.

«Как только европейцы прибыли на остров, там начало происходить много документированных трагических событий — из-за болезней, убийств и различных конфликтов, — считает соавтор работы Карл Липо, антрополог из Бингемтонского университета в Нью-Йорке. — Эти события были совершенно чужды островитянам и имели, несомненно, разрушительные последствия. Тем не менее, народ Рапа-Нуи, следуя практике, которая обеспечивала ему стабильность и успех на протяжении сотен лет, продолжал свои культурные традиции, преодолевая возникшие огромные трудности».

«В 1979 году астроном Карл Саган сказал: «Экстраординарные заявления требуют экстраординарных доказательств», — пишут исследователи. — Заявления о событиях, связанных с коллапсом общества, требуют методов, которые установят параллели между нашими ожиданиями и археологическими фактами... История Рапа-Нуи используется как популярный пример социального коллапса. В последнее время появилось множество неархеологических исследований, где история острова применяется для проверки социальных и экономических моделей. Однако растет и число работ, показывающих, что никакого внезапного краха цивилизации не было, и мы делаем свой вклад в копилку доказательств».

Ранее исследователи усомнились в том, что жители Рапа-Нуи вымерли от голода. Считалось, что из-за нехватки деревьев люди не могли делать лодки для рыбалки и перестали рыбачить, перешли на растительную пищу, но из-за эрозии почвы урожайность упала и рапануйцы остались без еды.

Однако анализ останков людей показал, что почти половина их рациона состояла из морепродуктов, а растительная пища была выращена на хорошо удобренной почве.

Исследователи отметили, что жители острова Пасхи хорошо разбирались в использовании ресурсов и гипотеза о том, что они умерли от голода, исходит скорее от наших собственных предубеждений о выживании. Однако что же в таком случае погубило рапануйцев, еще предстоит выяснить.