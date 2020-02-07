Любят покрупнее: созданы секс-куклы для черепах

Канадский биолог создал секс-куклы для черепах, чтобы изучить половое поведение самцов. Как оказалось, они предпочитают самок покрупнее. Своими выводами Грегори Бульте поделился с изданием The Conversation.

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Географическая горбатая черепаха обитает в Канаде и на части территории США. Канадское правительство занесло этих черепах в список видов, находящихся под угрозой исчезновения, поэтому исследователи ищут способы увеличить популяцию.

Биолог Грегори Бульте создал секс-игрушки в виде самок географических черепах, чтобы выяснить, какие их черты наиболее привлекают самцов.

Для этого его команда использовала хорошо сохранившиеся останки самок. С помощью 3D-сканера исследователи создали анатомически схожие с настоящими самками модели, а затем распечатали их на 3D-принтере.

Одна из основных особенностей вида — разница в габаритах. Длина тела самок доходит до 27 см, самцов — лишь до 14. Масса тела самки составляет около 3 кг, самца — 350 г.

Эта обусловлено двумя факторами. Во-первых, самцы географических черепах не дерутся друг с другом. У многих животных, когда два самца одновременно претендуют на самку, результатом может стать суровая битва, из которой, скорее всего, победителем выйдет более крупный самец и передаст потомству свои гены. Однако географические черепахи таким не занимаются.

Во-вторых, от размера самки зависит размер ее потомства. Чем крупнее черепаха, тем большие яйца она откладывает и тем более крупное потомство из них вылупляются. Большие размеры повышают вероятность выжить в первые дни после появления на свет.

Таким образом, естественный отбор привел к выраженным различиям в размерах.

Часть искусственных черепах была чуть меньше средней самки, другая же по размеру близка к наиболее крупным. Бульте и его коллеги дождались осени, когда черепахи собираются в большие группы на дне озер и рек и готовятся провести там зиму. В ожидании ее наступления они спариваются.

Исследователи разместили черепашьих секс-кукол попарно в одном из мест скопления черепах и установили камеры. Спустя девять дней результат был очевиден: самцы в два раза чаще навещали больших искусственную самку и в пять раз чаще пытались с ними спариваться.

«Когда типичный самец может спариваться с самками разных размеров, он предпочтет наиболее крупных», — резюмирует Бульте.

Половой отбор через выбор партнеров играет важную роль в эволюции фенотипов, отмечает команда Бульте. Знания о предпочтениях исчезающих видов позволят увеличивать их популяцию в неволе или создать подходящие условия в естественной среде обитания.

Также камера зарегистрировала и некоторые непредвиденные события. Так, однажды на макет черепахи напала гагара. В другой раз с искусственной самкой пыталась пообщаться настоящая, издавая скрипящие звуки. Исследователи пока не пытаются как-то интерпретировать эти данные — возможно, это лишь единоразовые случаи.

Так или иначе, вездесущность и доступность оборудования для съемок и 3D-печати открывает для ученых безграничные возможности, считает Бульте. Возможность создавать эффективные и недорогие экспериментальные установки значительно расширяет горизонты для новых исследований.

Ранее одна из мягкотелых Свайно, редчайших черепах в мире, находящихся под угрозой вымирания, умерла в зоопарке китайского города Сучжоу после попытки искусственного оплодотворения.

90-летнее животное скончалось после проведения пятого по счету искусственного оплодотворения, которое ученые провели днем ранее.

Зоологи прибегли к этому методу, так как у самца была нарушена генеративная функция. Предыдущие четыре попытки искусственного оплодотворения также не увенчались успехом из-за проблем с забором яйцеклетки.

До настоящего времени в мире было всего четыре особи черепах вида мягкотелая Свайно. Ученые назвали случившееся катастрофической потерей.