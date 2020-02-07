Вымрут комары и рыба: чем России грозит теплая зима

Из-за аномально теплой зимы 2020 года в России могут исчезнуть комары, а также на треть сократится популяция речной рыбы, предупредил директор института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян. Во время потепления комары просыпаются, но не могут найти пропитание и погибают. При этом личинки этих насекомых входят в рацион питания некоторых видов рыб. Отсутствие пищи, может привести к их гибели.

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«Беспокоиться стоит о мальках и о головастиках, для которых личинки комаров являются существенной частью рациона. Приплод может сократиться, а уменьшение рыбного стада проявится с временным лагом в полгода или год» — рассказал ученый изданию «Известия».

Кроме того, рекордно теплая и бесснежная зима увеличит риск гибели икры, которую откладывают лещи, сазаны и караси, что в итоге приведет к сокращению популяции на 20–30%, указали в Росрыболовстве.

Причину необычно теплой для России зимы ученые видят в глобальном потеплении. По их словам, негативно изменения погоды скажутся и на тех видах рыб, которые предпочитают холодную воду (например налим, сиг).

Об опасности теплой зимы для комаров ранее предупредил и директор финского Института аллергии и окружающей среды Южной Карелии Киммо Сааринен. По его словам, в результате таяния снега весной в прудах начинают размножаться комары. При раннем исчезновении снега они лишатся привычных условий для того, чтобы появилось новое потомство.

Это, в свою очередь, повлияет на питание птиц, употребляющих мелких насекомых.

Также Сааринен добавил,что бесснежье может привести к неурожаю, так как снег питает почву влагой и предохраняет озимые посевы от ветров и переохлаждения.

Проблемой могут стать и живые комары. Летом 2019 года россияне оказались под угрозой смертельно опасных вирусов чикунгунья, Зика и денге, которые переносят комары видов Aedes aegypti и Aedes albopictus. Ученые Московского государственного медицинского университета, Института общей генетики и МГУ выяснили, что популяции переносящих опасные тропические лихорадки комаров распространились на черноморском побережье Краснодарского края. Как пояснил ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии и биохимии Института Марциновского Александр Лукашев, найденные виды попали в Россию из Египта и Юго-Восточной Азии из-за глобального потепления.

«Это общемировая проблема, когда переносчики тропических болезней, которые в принципе не должны появляться на севере, мигрируют в области с подходящими им температурными условиями,

— отметил он. — Похожая картина наблюдается и в Европе. По прогнозам ученых, к 2050 году эти комары распространятся даже в Швеции. У нас они размножились на юге, а теперь продвигаются в Центральную Россию».

Также оба вида комаров способны переносить личинок нитчатых червей рода Dirofilaria, которые вызывают серьезные поражения внутренних органов у людей и животных.

В первой половина ХХ века на черноморском побережье уже боролись с комарами — правда, малярийными. Болота были осушены, появились защищающие от комаров растения (в основном эвкалипты), рыбка гамбузия поедала личинок.

Исследователи отмечают, что предотвратить процесс распространения опасных насекомых на государственном уровне практически невозможно — комары перемещаются на север вследствие естественных причин. Однако остановить рост популяции смертоносных комаров в состоянии и сами местные жители. Ученые рекомендуют сократить площади, особо пригодные для размножения комаров — свободно лежащий мусор и емкости, в которых накапливается вода, например, шины и баки.