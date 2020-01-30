Век пролежал: найден корабль, пропавший в Бермудском треугольнике

Морские археологи нашли судно SS Cotopaxi, пропавшее в Бермудском треугольнике почти сто лет назад. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Реклама

Торговое судно SS Cotopaxi 29 ноября 1925 года отправилось из Чарлстона, Южная Каролина, в Гавану, Куба. На борту находились груз угля и команда из 32 человек. 1 декабря Cotopaxi сообщил по радио о бедствии, добавив, что корабль лег на бок и набрал воды во время тропического шторма.

Судно было официально объявлено утерянным 31 декабря.

Найти точное место крушения удалось морскому биологу Майклу Бартнетту и историку Гаю Уолтерсу. Уолтерс изучил судовые записи и выяснил, что корабль подавал сигналы бедствия через два дня после выхода в океан. По архивам удалось установить, что судно могло затонуть в районе американского порта Сент-Огастин. Там 35 лет назад были обнаружены обломки неизвестного судна конца XIX — начала XX века. Барнетт предположил, что это и есть Cotopaxi.

Исследователи связались с дайвером Элом Перкинсом, который спускался на дно в этом районе, изучал обломки и поднял на поверхность некоторые из них. Среди находок оказался клапан, изготовленный в городе Экорс, штат Мичиган, в 19 км от места, где строился Cotopaxi.

Барнетт тоже спустился на дно и изучил обломки. Особенности судна, в частности, его длина и размеры котлов, соответствовали таковым у Cotopaxi.

Тем временем Уолтерс нашел документы судебных дел, которые возбудили против компании Clinchfield Navigation, владельца Cotopaxi. Некоторые семьи пропавших членов экипажа утверждали, что судно было не приспособлено к суровым океаническим условиям. Президент компании же утверждал, что это не так, и единственная причина, по которой случилась трагедия — сильный шторм. В своих ответах он упоминал последние известные координаты Cotopaxi — судно находилось в 65 км от найденных обломков.

Сопоставив все имеющиеся данные, исследователи пришли в выводу, что неизвестный корабль и есть Cotopaxi.

«Мы расследуем кораблекрушения как убийства. У тебя есть тело. Ты пытаешься получить о нем всю информацию, какую можешь. Мы используем целую кучу инструментов, чтобы попытаться опознать эти затонувшие корабли, — говорит Барнетт. — И это — эмоциональные качели, потому что сначала ты радуешься, что твоя теория верна, а потом понимаешь, что это — могильник членов экипажа, которые затонули вместе с судном. Теперь нам предстоит связаться с членами семей погибших и сообщить им о находке».

Барнетт сетует, что паранормальные объяснения того, что происходит с кораблями и самолетами в Бермудском треугольнике, отвлекают от действительно важных моментов.

«Я и другие специалисты по всему миру иногда буквально переписываем историю, — говорит он. — И многие из предположений в итоге оказываются неверными. История каждого кораблекрушения — это отдельная сага».

Ранее британские океанографы объяснили пропажу кораблей в Бермудском треугольнике — виноваты огромные волны, образующиеся из-за штормов. Кроме того, в этом регионе велика концентрация неопытных мореплавателей, которые не в состоянии совладать с кораблем в экстремальных условиях.

«Несомненно, в этой области зарождаются высокие волны, — уверен океанограф Саймон Боксалл, один из членов команды. — Они появляются везде, где происходит несколько штормов одновременно».

Такие волны очень крутые и высокие, они выглядят как стена воды и появляются неожиданно, поясняют эксперты из Национального управления океанических и атмосферных исследований США. К ним, например, предрасположены определенные регионы Южной Африки, где их порождают штормы, приходящие из Индийского, Южного и Атлантического океана. По словам Боксалла, там на протяжении многих лет наблюдались похожие исчезновения кораблей и самолетов.

Кроме того, около трети всех зарегистрированных и находящихся в частной собственности океанических судов в США находятся в штатах и на островах неподалеку от Бермудского треугольника. При этом, по данным береговой охраны, 82% инцидентов на этой территории происходили с людьми, не имеющими навыков работы в океане и не проходивших соответствующего обучения.