Паралич лица: чем опасны полеты

Внезапный паралич половины лица и боль в ушах — такие симптомы проявились у мужчины, который летел в самолете вместе с профессором Аланом Хантером из Орегонского университета здравоохранения и науки. Причиной оказался не инсульт, как предполагалось изначально, а лишь перепады давления. О состоянии, которое угрожает пассажирам самолетов и аквалангистам, Хантер рассказал в статье в журнале Annals of Internal Medicine.

Реклама

Едва самолет набрал высоту, бортпроводники принялись опрашивать пассажиров — есть ли среди них врач?

У одного из летевших наблюдались симптомы инсульта. Помочь мужчине вызвался Хантер.

«Пассажир был молодым, здоровым мужчиной, у которого правая половина лица опустилась вниз. Вдобавок он не мог нахмурить лоб и закрыть правый глаз», — отметил Хантер.

Пациент рассказал, что пару минут назад у него внезапно заболела голова с правой стороны, заболели уши и он почувствовал сильное давление. Также он сообщил, что у него был насморк, но прошел днем ранее. Хотя речь была неразборчивой, а изо рта текла слюна, мужчина был полностью в сознании, связно выражал мысли, у него не наблюдалось проблем с координацией. Для инсульта все это было нехарактерно.

Что бы ни спровоцировало внезапный паралич лица, это не было связано с инсультом, пришел к выводу Хантер. Очевидно, состояние вызвал взлет, после которого и появились симптомы.

«Я сосредоточился на времени, когда мужчине стало плохо, и на его недавнем заболевании, — пояснил врач. — Я задался вопросом, не привело ли снижение атмосферного давления в салоне самолета к относительному увеличению давления в среднем ухе от заблокированной евстахиевой трубы, которое передалось ветвям седьмого нерва, проходящим через среднее ухо».

Мужчина получил кислородную маску, а снизить давление в ушах удалось с помощью зевания, глотания и маневра Вальсальвы — техники, когда человек пытается сделать сильных выдох при зажатом рте и носе и сомкнутых голосовых связках.

Уже спустя 15 минут пассажир сообщил, что чувствует себя лучше. Вскоре симптомы полностью прошли.

После приземления Хантер принялся искать описание подобных симптомов в медицинской литературе. Медик обнаружил, что со схожими проблемами сталкивались и другие пассажиры самолетов, но чаще всего они наблюдались у тех, кто занимался подводным плаванием. Оказалось, он столкнулся с параличом Белла.

«Состояние возникает во время подъема со дна у аквалангистов и изредка во время полетов, во время путешествия по суше на большой высоте, после определенных операций на среднем ухе и при некоторых структурных нарушениях среднего уха», — уточнил Хантер.

По словам профессора, такие симптомы могут возникнуть при снижении атмосферного давления — как это происходит в салоне самолета во время взлета. В таких условиях давление в среднем ухе увеличивается, что приводит к неврапраксии — закрытому повреждению нерва, при котором временно нарушается его проводимость.

Хотя симптомы могут напугать пострадавшего из-за схожести с симптомами инсульта, само по себе состояние не слишком опасно. 15-30 минут мероприятий по снятию давления и вдыхания обогащенного кислородом воздуха достаточно, чтобы прийти в норму.

Иногда паралич может возникать регулярно, предупреждает Хантер. В таком случае могут понадобиться препараты, уменьшающие отек и сокращающие выделения в ухе.

Паралич Белла встречается примерно у 23 человек на 100 тыс. ежегодно. Кроме перепадов давления его причиной могут стать осложнения респираторных заболеваний, иммунодефицит, химиотерапия, беременность, черепно-мозговые травмы. Также он может возникнуть на фоне долгого переохлаждения.

Симптомы паралича Белла могут длиться и дольше, вплоть до нескольких месяцев. Полностью выздоравливают до 80% больных. Во время лечения показаны меры предохранения глаз во время сна, массаж ослабленных мышц и шина, препятствующая опусканию нижней части лица. Может оказаться эффективным курс преднизолона, который начинают с ежедневного назначения 60—80 мг в первые 5 дней. В последующие 5 дней дозу препарата постепенно снижают. Возможно хирургическое вмешательство, но достоверных данных о его пользе нет.

В числе возможных осложнений паралича — контрактура лицевых мышц, их атрофия или стойкая слабость.