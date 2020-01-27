Старики и дети: как быстрее заполнить самолет

Некоторые авиаперевозчики обеспечивают посадку медленных пассажиров (например, стариков, инвалидов или тех, кто летит с детьми) в самом начале. Хотя такое решение кажется контринтуитивным, оно позволяет уменьшить общее время, которое тратится на посадку, выяснил физик Свейнунг Эрланд из Университета прикладных наук Западной Норвегии и его коллеги из Латвии и Израиля. Исследование было опубликовано в журнале Physical Review E.

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Места пассажиров известны заранее, но в самолет те попадают в произвольном порядке. Неразбериха на входе может повлечь за собой задержку рейса, а та способна привести к цепной реакции и сбить график всех следующих самолетов, что чревато недовольством пассажиров и дополнительными расходами. Поэтому авиакомпании ищут способы оптимизировать размещение пассажиров на борту так, чтобы посадка занимала как можно меньше времени.

В 2011 году этим вопросом заинтересовался физик Джейсон Штеффен. Он сравнил проблему посадки пассажиров с задачей коммивояжера — сформулированной еще в XIX веке задачей комбинаторной оптимизации, подразумевающей поиск самого выгодного маршрута по определенным точкам.

Оптимальным долгое время считался способ посадки, когда свои места, начиная с хвоста, занимают сначала люди, сидящие у окон, затем их соседи, а после них — те, кто сидит у прохода. Такой способ называется WILMA — Window/Middle/Aisle. С помощью компьютерной симуляции Штеффен модифицировал этот подход.

Он установил, что пассажирам следует занимать места не по порядку, а через одного: 30A, 28A, 26A, 24A, и так далее. Такой метод ускоряет посадку примерно на треть благодаря тому, что у пассажиров остается больше пространства при размещении.

«Полевые» испытания метода на макете самолета Boeing-757 c 72 пассажирами подтвердили: он действительно быстрее WILMA (3:36 против 4:13) и в два раза быстрее «блочной» посадки (6:54), когда пассажиры занимают места, начиная с хвоста и по порядку.

Впрочем, способ Штеффена подходит скорее для рейсов со свободной посадкой — заставить пассажиров проходить в салон в необходимом для быстрой посадки порядке довольно проблематично.

Группа Эрланда пошла дальше и рассмотрела посадку на самолет с позиции взаимодействия частиц.

Между микроскопической динамикой взаимодействующих частиц и макроскопическими свойствами давно известна связь, поясняют авторы работы. В данном случае в роли микроскопических взаимодействующих частиц выступили пассажиры, стоящие в проходе и ожидающие посадки, а макроскопическим свойством считалось количество времени, которое требуется людям, чтобы загрузить багаж на верхнюю полку и сесть на свое место.

Изучив в соответствии с этим подходом скорость рассадки пассажиров в зависимости от их ряда и места, а также от времени с которым исчезает очередь между рядами, исследователи выяснили: самые большие задержки возникают когда пассажиры рассаживаются далеко друг от друга, находясь в очереди в проходе рядом.

Моделирование различных стратегий размещения пассажиров показало:

если позволить медленным пассажирам занять свои места первыми, то время посадки сократится на 28%.

К «медленным» исследователи отнесли тех пассажиров, за время посадки которых успевали разместиться 3-4 «быстрых» пассажира.

Штеффен объясняет эту контринтуитивную ситуацию с помощью аналогии: если нужно заполнить банку песком и камнями, логичнее сначала положить камни, а потом засыпать песок, который легко между ними просочится. Если же сделать наоборот, то места для камней попросту не хватит. То же правило работает и с пассажирами: выгоднее сначала разместить медленных («камни»), а после них — быстрых («песок»), иначе первым может не хватить времени на размещение (места в банке).

«Если вам нужно посадить группу пассажиров на борт самолета, то разделите их на медленных и быстрых людей. Затем сначала нужно убрать медленных людей с дороги, а затем позволить просочиться быстрым пассажирам»,

-– заключает Штеффен.

Ранее британские исследователи выяснили, что стоять на эскалаторе в два ряда выгоднее с точки зрения времени, чем бежать по одной из них. Когда пассажиры занимают одну сторону, а вторая остается для тех, кто надеется сэкономить время, пробежавшись, очередь у эскалатора вырастает более чем в два раза. Таким образом, хотя пассажирам и удается сократить время подъема или спуска на несколько секунд, они могут потерять в очереди к эскалатору гораздо больше.