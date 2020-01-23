Мозг остекленел: что натворил Везувий

Мозг одной из жертв извержения Везувия в 79 году до н. э. превратился в стекло, выяснили итальянские ученые из Неаполитанского университета имени Фридриха II. Работа была опубликована в журнале New England Journal of Medicine.

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Извержение Везувия произошло 24 августа 79 года. Оно породило гигантское, до 33 км высотой, раскаленное облако пепла, дыма и камней, которое накрыло римские города Помпеи, Геркуланум и Стабии, находившиеся у подножия вулкана. По оценкам, тепловая энергия, выделившаяся при извержении, в 500 раз превосходила ту, которая высвободилась при взрыве атомной бомбы над Хиросимой.

Несмотря на то что сами Помпеи были уничтожены потоками раскаленной лавы, Геркулануму повезло больше: его накрыли раскаленные газы и пепел, под толстым слоем которого по сей день сохранились многие здания и артефакты.

«Сохранившийся человеческий мозг — редкая археологическая находка, — пишут исследователи. — И обычно то, что от него остается, омылено — триглицериды превращаются в глицерин и соли жирных кислот».

Останки 25-летнего мужчины из Геркуланума, погибшего при извержении Везувия были обнаружены в 1960-х годах. Его тело было найдено в маленькой комнатке в Коллегии Августа — сооружении, посвященном императору Октавиану Августу.

Тело находилось на кровати. Судя по позе, мужчина, вероятно, спал, когда город накрыло пирокластическими потоками.

Заглянуть ему в череп удалось лишь недавно. Внутри исследователи обнаружили кусок стекла, в которое превратился мозг. Также стекло тонкой коркой выстилало череп изнутри. В других частях тела подобных изменений исследователи не нашли.

«Внимательно изучив останки, я заметил, что внутри головы блестело что-то темное, — рассказывает Пьер Паоло Петроне, ведущий автор исследования. — Я понял, что это были маленькие черные фрагменты, похожие на обсидиан, но определенно более хрупкие. Этот материал сохранился исключительно в черепе жертвы. Следовательно, это должны были быть остатки мозга, каким-то образом остекленевшие. Но это еще предстояло доказать».

Анализ материала показал, что материал в черепе — действительно человеческий мозг: во фрагментах стекла обнаружились характерные жирные кислоты. Попасть в череп извне они не могли — поблизости их следов не было.

По обугленным остаткам дерева удалось установить, что температура в этом месте доходила до 520°C. Жир в организме мужчины буквально воспламенился, и мягкие ткани испарились. Затем температура вокруг резко упала, что и привело к остекленению остатков мозга.

Исследование черепов других погибших показало высокое содержание оксида железа, который образовался при термическом распаде гемопротеинов — это указывает на испарение жидкостей организма. Других останков мозга у них не было.

Легкие мужчины со «стеклянным» мозгом превратились в губчатую массу, чего тоже не наблюдалось у других останков. Однако похожие изменения тканей ранее ученые видели у жертв более современных трагических событий, таких как пожары в Дрездене и Гамбурге во время Второй мировой войны.

Ранее Петроне выяснил, что жертвы Везувия погибли от буквального вскипания мозга. Еще 20 лет назад исследовательская группа под его руководством обратила внимание, что на большей части скелетов Геркуланума встречаются остатки некого красного и черного минералов. Проведя исследования методами микроспектроскопии, ученые предположили, что этот налет — ни что иное, как железо, оставшееся от крови, подверженной высокой температуре. Петроне отметил: позы, в которых умирали люди, свидетельствуют скорее о тепловом ударе, нежели об удушении из-за воздействия ядовитых газов и пепла, которое долгое время считалось непосредственной причиной гибели людей.

В 2018 году ученые подтвердили: термическое воздействие было не менее определяющим, чем удушье — по крайней мере для тех людей, которых извержение застало на отрытом пляже.

«Тщательное исследование скелетов жертв выявило разрушение и взрывы черепных коробок, потемнение внутренних и внешних пластинок черепа… Такие эффекты были следствием прямого воздействия температуры и роста внутричерепного давления пара, вызванного кипением мозга, которое приводило к взрыву черепной коробки, как возможному результату», — пишут авторы исследования.