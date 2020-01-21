Родить от покойника: ученые призвали брать сперму посмертно

Нужно разрешить использовать мужчин для донорства спермы посмертно, считают доктора Нейтан Ходсон и Джошуа Паркер из Лестерского университета. Аргументы в поддержку своего предложения исследователи изложили в статье в журнале Journal of Medical Ethics.

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Первый успешный опыт по искусственному оплодотворению был зарегистрирован в 1785 году — британский врач Джон Ханте порекомендовал мужчине с гипоспадией (неправильным размещением отверстия уретры) собрать эякулят, а затем искусственно ввести в половые пути его жене. А в 1909 году в США был опубликован первый отчет об успешном искусственном оплодотворении с помощью донорской спермы. Моральные и социальные аспекты донорства спермы обсуждались десятилетиями, появлялись новые способы работы с биоматериалом, повышавшие шанс зачатия — и сегодня донорство спермы широко распространено во многих странах мира и достаточно часто используется для решения проблемы бесплодия у пар.

Однако количество доноров спермы не всегда совпадает с числом желающих воспользоваться донорским материалом.

Так, в Великобритании, где действуют строгие ограничения на донорство спермы, в 2011-2013 годах ежегодно регистрировались лишь около 580 новых доноров, включая тех, кто сдавал сперму для конкретной женщины или пары. Хотя их число возросло по сравнению с 2004 годом, когда были зарегистрированы 237 доноров, спермы на всех, кто хочет завести ребенка от донора, не хватает, и регулирующие органы вынуждены прибегать к импорту донорских образцов из других стран.

Законы, ограничивающие донорство спермы, есть во многих странах. Так, в Китае эякулят одного донора может использоваться для оплодотворения не более чем пяти женщин. В США количество детей от одного донора государством не регулируется, но рекомендуется отказаться от использования материала после рождения 25 детей на 800 тыс. населения. В России основанием для отказа становятся 20 детей на 800 тыс. населения.

«Нет оснований полагать, что спрос на донорскую сперму снизится, — отмечают исследователи. — Несоответствие между спросом и предложением, скорее всего, сохранится».

В связи с этим они предлагают использовать в качестве доноров умерших мужчин.

Сперматозоиды можно получить в течение 48 часов после смерти мужчины, пишут ученые. Для этого используется электрическая стимуляция или хирургическая операция. После этого материал замораживается и используется.

Ситуация мало чем отличается от донорства органов, считают они.

«Если с моральной точки зрения приемлемо, что люди могут жертвовать ткани и органы для облегчения страданий других людей при различных болезнях, мы не видим причин, по которым нельзя так делать при страданиях от бесплодия», — пишут исследователи.

Бесплодие, конечно, не столь опасно для жизни, как, например, болезни почек или сердца. Однако такие операции, как пересадка роговицы, тоже не необходимы для спасения жизни пациента. Если можно использовать донорскую роговицу для улучшения качества жизни, то почему бы не использовать и донорскую сперму, поясняют ученые.

«Бесплодие, безусловно, причиняет страдания, и их можно облегчить, повысив доступ к донорской сперме», — отмечают доктора.

Сегодня уже существуют прецеденты по рождению детей от мертвых доноров — так, в 2018 году богатая британская семья добилась взятия сперматозоидов у своего сына спустя трое суток после его гибели в автокатастрофе. С помощью суррогатной матери врачам удалось добиться рождения мальчика.

А в 1997 году женщина родила ребенка от мужа, который в 1995 году умер от менингита вскоре после свадьбы. Ей удалось добиться посмертного взятия образцов, но чтобы использовать их, ей пришлось несколько лет провести в судах — при жизни муж не давал письменного согласия на такое донорство. В 2002 году она родила мальчика.

«Мы не знаем, как использование спермы от мертвого донора психологически повлияет на детей, — признается Паркер. — Но для некоторых людей, которых беспокоит возможное общение ребенка с донором в будущем, это может стать положительным моментом».

Профессор Алан Пэйси из Шеффилдского университета категорически не согласен с таким предложением — по его словам, общество достаточно далеко продвинулось в налаживании контактов между донорами спермы и их детьми, и использование спермы мертвецов — это шаг в прошлое.

«Я бы предпочел, чтобы мы направили силы на привлечение более молодых, здоровых мужчин, желающих стать донорами, которые будут еще живы, когда зачатый с помощью их спермы ребенок начнет ими интересоваться, — говорит Пэйси. — У них должна быть возможность контактировать».

В Великобритании и ряде других стран донорство спермы не анонимно, и после 18 лет дети могут связаться со своими биологическими отцами. Отсутствие анонимности, а также объем консультаций, которые придется пройти перед процедурой, отталкивают многих доноров. Однако если мужчина согласится пожертвовать сперму посмертно, это никак не скажется на его жизни, подчеркивают исследователи. Необходимые данные о его здоровье и качестве материала можно будет получить и после смерти.