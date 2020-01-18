«Это не вулканы»: кто виноват в вымирании динозавров

Вулканическая активность не являлась непосредственной причиной вымирания динозавров, выяснила международная группа исследователей, возглавляемая учеными Йельского университета. Единственной причиной гибели был астероид, указывается в исследовательской работе, опубликованной в журнале Science.

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С начала 1990-х годов, когда на полуострове Юкатан в Мексике был обнаружен огромный кратер, ученые уверены, что астероид врезался в Землю 66 млн лет назад и погубил динозавров, а также большую часть жизни на планете.

Однако точная причина исчезновения пресмыкающихся не была окончательно установлена из-за сомнений других ученых, которые объясняли случившееся массовым извержением вулканов.

С целью разрешить многолетний спор исследователи заново оценили давность крупных извержений в Индии в регионе, известном как Деканские траппы, и определи, что они произошли до мел-палеогенового вымирания и, следовательно, не способствовали ему.

Теперь же группа исследователей сравнила глобальное изменение температуры и наличие изотопов углерода из морских окаменелостей с моделями климатического эффекта. Ученые обнаружили, что, по крайней мере, 50% или более крупных выбросов газа произошло задолго до удара астероида. Исследователи также установили, что воздействие на окружающую среду от извержений и потоков лавы ослабило экосистему, однако на динозавров практически не повлияло.

«Вулканы могут привести к массовому вымиранию, поскольку они выделяют много газов, таких как оксид серы и диоксид углерода, которые способны изменить климат и «окислить» планету, — отметил ведущий автор исследования Пинчилли Халл. – Однако последние работы были сфокусированы на времени выхода лавы, а не выбросе газа».

Как заметил другой исследователь Майкл Хенехэн, «вулканическая активность в позднем меловом периоде привела к постепенному глобальному потеплению примерно на два градуса, но не к массовому вымиранию».

«Ряд видов мигрировал к северному и южному полюсам задолго до удара астероида», — заключил он.

По итогам своей работы авторы исследования сделали следующий вывод: «Многие полагали, что вулканы добили динозавров. Наш ответ таков: нет, они этого не делали».

В июне 2019 года сообщалось, что исследователи из Оксфордского и Абердинского университетов нашли следы падения крупнейшего в Великобритании астероида. Кратер расположен в Шотландии, на его поиск ушло более 10 лет. Работа была опубликована в журнале Journal of the Geological Society. По оценкам исследователей, диаметр астероида составлял около километра. Столкновение произошло на скорости свыше 60 тыс. км/ч.

От удара образовался кратер шириной почти 20 км. Астероид упал около 1,2 млрд лет назад, когда основная часть жизни на Земле обитала в океанах, а территория Шотландии была полузасушливой землей, расположенной недалеко от экватора.

Падения астероидов такого размера происходят раз в 100 тыс. — 1 млн лет. И, хотя столкновение наверняка выглядело впечатляюще, оно было весьма незначительным по сравнению с тем, что произошло 66 млн лет назад на полуострове Юкатан и положило конец существованию динозавров.

Ранее китайские ученые из Пекинского педагогического университета выяснили, что живших 99 млн лет назад динозавров мучили вши. Исследование было опубликовано в журнале Nature Communications. Специалисты обнаружили десять паразитов в кусочках янтаря из Мьянмы возрастом около 99 млн лет. В них сохранились фрагменты перьев пернатых динозавров и насекомые, похожие на современных вшей. На одном из перьев даже остались повреждения, которые нанес паразит.

Новый вид получил название Mesophthirus engeli. Исследователи отмечают, что в янтаре были не взрослые вши, а личинки. У них еще не было крыльев, зато имелись сильные челюсти не менее чем с четырьмя зубами, длина тел составляла 0,14-0,23 мм. Размер взрослого паразита достигал 0,5 мм, считают ученые. Столь скромные габариты удивили исследователей — блохи того времени были намного крупнее.

В самом Китае в провинции Цзянсу археологи нашли следы динозавра, которым около 100 млн лет. Находку сделала совместная американско-китайская исследовательская группа. Следы, найденные на горе в городе Синьи, могут помочь в изучении вопроса распространения и эволюции групп динозавров Китая, относящихся к нижнему отделу мелового периода.

А в Таиланде палеонтологи из университета Маха Саракхам обнаружили в «долине динозавров» в провинции Нонг Буалампху на северо-востоке страны останки ранее неизвестного, уже 11-го вида динозавров. Его представители обитали более 60 млн лет назад на территории современного Таиланда и соседних стран. По словам ученых, судя по окаменелым костям конечностей, существо было длиной 4–4,5 метра и «очень проворным».