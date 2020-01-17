Батуми наш: как Юденич разгромил турок

Что происходило на Кавказском фронте

2 ноября 1914 года Российская империя объявила войну Османской империи. 12-му в истории вооруженному конфликту между двумя державами предшествовала агрессия турецких войск в акватории и на российском побережье Черного моря. Так, подданные султана Мехмеда V вторглись в Батумскую область, территории которой отошли к России по итогам войны с Турцией 1877-1878 годов, а также обстреляли огнем своих крейсеров крупнейшие порты — Одессу, Севастополь, Феодосию и Новороссийск.

Реклама

Следующим шагом союзников кайзеровской Германии турок стала блокада Босфора и Дарданелл, по которым из России в Европу шло экспортное зерно, а в обратном направлении – важные грузы от Антанты. Был сформирован Кавказский фронт. Формально во главе его встал престарелый наместник Кавказа граф Илларион Воронцов-Дашков. Фактически военными операциями ведал сначала генерал Александр Мышлаевский (он проявил себя не очень удачно и в январе 1915 года потерял должность), а затем генерал Николай Юденич, раскрывшийся как один из лучших военачальников Русской императорской армии.

На начальной стадии военных действий на этом театре Первой мировой войны русская Кавказская армия насчитывала 170 тыс. солдат, нижних чинов и офицеров против 150 тыс. в османской 3-й армии.

Наиболее значительным событием данной фазы явилась Сарыкамышская операция, в результате успешного окончания которой русским войскам удалось сорвать планы Османской империи по захвату русского Закавказья и перенести боевые действия на турецкую территорию.

«На Кавказе сейчас два врага: турки и Мышлаевский»

close Линия фронта и боевые действия в ноябре 1914 — сентябре 1916 гг. Линия фронта и боевые действия в ноябре 1914 — сентябре 1916 гг. Wikimedia Commons

К началу сражения при Сарыкамыше в Карсской области Российской империи 22 декабря 1914 года Кавказская армия занимала широкий фронт от Черного моря до Урмийского озера протяженностью свыше 350 км по прямой линии. Ее крайний правый фланг армии находился на русской территории, далее линия фронта уходила в Османскую империю.

Операция началась стремительным ударом трех турецких корпусов. 23 декабря их передовыми отрядами был занят город Ольты в Карсской области, где войска Османской империи устроили резню армянского населения. В тот же день в штаб сарыкамышского отряда из Тифлиса прибыли помощник главнокомандующего, фактический главком Кавказским фронтом генерал Мышлаевский и начальник штаба генерал Юденич. Генерал Мышлаевский организовал оборону Сарыкамыша, но в момент наивысшего кризиса операции, не веря в ее успех, покинул город на автомобиле и направился в Карс, планируя прибыть в Тифлис для организации обороны Закавказья.

Своими действиями Мышлаевский доказал собственную несостоятельность в роли командующего и посеял панику и неразбериху как в военных, так и в гражданских кругах.

Военный министр Владимир Сухомлинов так писал об этом генерале: «Несомненно, что на Кавказе сейчас два врага: турки и Мышлаевский — и оба действуют успешно».

Генерал Юденич вступил во временное командование 2-м Туркестанским корпусом.

На Кавказ прибыл и военный министр Османской империи Энвер-паша, который собирался не просто нанести поражение русским войскам, но и осуществить пантюркистский план: вторгнуться в пределы России и поднять все мусульманское население Кавказа, Поволжья и Средней Азии. Это должно было привести к созданию Великого Турана – от Казани до Суэца и от Самарканда до Адрианополя. В ходе всей операции по его приказу турки распространяли различные листовки и пропагандистские материалы для организации восстания мусульманского населения Российской империи.

В конце декабря османские войска заняли Ардаган и окружили Сарыкамыш, за который начались тяжелые бои со штыковыми атаками. Турецкие части были сильно измотаны непрекращающимися многокилометровыми маршами и боями, имели множество обмороженных. К вечеру 29 декабря, уже после бегства Мышлаевского с фронта, противник захватил вокзал и казармы 156-го Елисаветпольского полка, однако в ночь на 30-е в боях обозначился перелом — защитники города смогли отбить вокзал и выбить турецкие части за черту города. В те же дни турки при содействии восставших против России аджарцев захватывали Батумскую область.

«Энвер-паша отбыл с фронта, проклинаемый бывшими соратниками»

Известны многочисленные случаи зверств, учиненных турками по отношению к христианскому населению на оккупированных землях в ходе своего наступления: армянам, грекам и русским. С началом войны турки систематически уничтожали армянские села и устраивали резню мирного армянского населения приграничных районов как России, так и Османской империи.

Вскоре в противостоянии наметился перелом. На подкрепление в Сарыкамыш прибыл Дербентский 154-й пехотный полк. Тогда же Юденич провел перегруппировку оставшихся частей и начал контрнаступление сначала в районе Сарыкамыша, а позже — по всему фронту.

Русские успешно отразили атаки на Сарыкамыш и заняли Бардусский перевал, отрезав турецким корпусам путь к отступлению. В начале января Сибирская казачья бригада взяла обратно Ардаган. Войска Юденича разгромили 10-й корпус 3-й османской армии, остатки которого пробивались в Турцию среди снежных ущелий, а части 9-го корпуса капитулировали у Сарыкамыша.

«Русские медленно продвигались в глубоком снегу, встречая чрезвычайно упорное сопротивление турок, доводивших контратаки до удара в штыки. С трудом прокладывая траншеи в снегу выше роста человека, медленно, иногда всего со скоростью 2–3 км в сутки, скрытно продвигалась колонна, чтобы выполнить поставленную ей задачу.

Когда ее считали уже погибшей, она вышла из ущелья в тылу турецкого расположения.

Это сломило упорство 11-го турецкого корпуса, части которого, отдав русским Зивинскую позицию, начали поспешно отступать. Общее преследование продолжалось, несмотря на сильное утомление войск, до 5 января включительно, когда сильно поредевшие части Сарыкамышского отряда достигли фронта Кабах-тап — Хорум-даг — Канны-даг — Тоды, где они и были остановлены Юденичем; для продолжения же преследования турок были выделены небольшие авангарды и конница. Занятые русскими пункты явились рубежом для будущих «опорных пунктов русских авангардов», — отмечал в своей книге «Сарыкамышская операция» военный историк, генерал Русской императорской и Красной армий Николай Корсун.

Как отмечал автор военно-исторической работы, «в персидском Азербайджане русские, потерявшие Тавриз, вновь овладели им и вытеснили турок из района восточнее его, откуда турки, организовав партизанские отряды из персидского кочевого населения, пытались бросить их в сторону Баку, в окрестностях которого, а также и в районе Тифлиса русские сооружали укрепления». Сарыкамышская операция представляет пример довольно редкого образца борьбы против окружения — борьбы, которая началась в обстановке обороны русских и закончилась в условиях встречного столкновения, с разжатием кольца окружения изнутри и преследованием остатков обходного крыла турок, писал генерал Корсун в 1930-е годы.

«Энвер-паша отбыл с линии фронта, проклинаемый бывшими соратниками как наемник германского императора, похоронивший в снегах Анатолийскую армию и обвинявший всех командиров в трусости», — подчеркивал в своих мемуарах начальник штаба 9-го турецкого корпуса.

«Успех русских на Кавказе встревожил англичан»

По заключению генерала Юденича, закончившаяся 18 января 1915 года операция принесла следующие результаты: турецкая армия практически прекратила свое существование, русские войска заняли выгодное исходное положение для новых операций, а территория Закавказья, кроме небольшого участка Батумской области, была очищена от турецких войск. Потери турок составили около 70 тыс. человек, русских — порядка 20 тыс.

«Сарыкамышская операция имела весьма важное значение не только для России, но и для Антанты: положение России на Кавказско-персидском театре упрочилось; произошло усиление турецких войск, направленных против Кавказской армии, что облегчило действия англичан в Месопотамии и по обороне Суэцкого канала.

Успех русских на Кавказе встревожил англичан, которым уже мерещился захват русскими Константинополя.

С целью предупредить русских, английский Высший военный совет решил приступить уже 19 февраля к Дарданелльской операции. В частности, для Кавказской армии Сарыкамышская операция повлекла за собой реорганизацию высшего управления армией и дала ценные оперативные выводы для дальнейшего ведения войны», — такие итоги сражения выделил в своем труде генерал Корсун.

Считается, что русским войскам удалось одержать победу, несмотря на неудачные действия сразу нескольких высших военачальников. Из всех командующих историки традиционно выделяют Юденича. Его заслуги были отмечены орденом Святого Георгия 4-й степени и произведением в чин генерала от инфантерии. Еще до Гражданской войны в России он приобрел в обществе репутацию победителя Энвер-паши. В течение 1915 года подразделения под командованием Юденича вели бои в районе города Ван, который несколько раз переходил из рук в руки. 13-16 февраля 1916-го Юденич выиграл крупное сражение под Эрзерумом и захватил город Трапезунд.

Из командиров следующего уровня вместе с Юденичем в Сарыкамышском сражении отличились командир Ольтинского отряда генерал Николай Истомин, командир 1-й Кубанской пластунской бригады генерал Михаил Пржевальский и командир 3-й Кавказской стрелковой бригады Василий Габаев.

По свидетельствам очевидцев, после Сарыкамышского сражения начались массовые убийства разоруженных армян, находившихся в строительных батальонах войск Османской империи. Согласно формулировке британского историка Юджина Рогана, поражение Энвер-паши привели к обострению напряженности между турками, курдами и армянами в приграничных с Россией областях.