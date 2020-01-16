«Вы бы их не съели?» Кошек накормили человечиной

Кошки не прочь полакомиться несвежими человеческими трупами, выяснили специалисты университета Колорадо Меса. Особенно их привлекают кожа и жировая ткань. О своих наблюдениях исследователи рассказали в статье в журнале Journal of Forensic Sciences.

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Владельцы домашних животных иногда задумываются — если вдруг они умрут, не обглодают ли питомцы их труп? Растущий объем научных данных по этой теме показывает, что такое более чем вероятно. Об этом говорит и последняя работа американских ученых.

В Колорадо находится одна из так называемых «ферм трупов» — особых лабораторий, где под наблюдением ученых на природе разлагаются человеческие останки. Материал для исследований — либо заранее завещанные тела, либо трупы, переданные для изучения родственниками умерших. Человеческие трупы разлагаются естественным путем в разных условиях: на солнце и в тени, под землей и на земле, повешенные, лежащие под полимерными пленками, в багажниках, в емкостях с водой, при участии различных животных и т. д.

Ученые фиксируют детали изменений, происходящих с телами. Эти данные потом помогают судебным медикам и антропологам получать более точную информацию о человеческих останках в ходе раскрытия преступлений — личность умершего, время и обстоятельства смерти, расположение тела после смерти.

Ферма окружена трехметровым забором с колючей проволокой, который защищает трупы от диких животных. Однако иногда они все же пробираются на ее территорию.

Изучая снимки с камер слежения, исследователи обнаружили на них двух бродячих кошек, черную и полосатую. Животные ели трупы.

Фотографии удивили исследователей — кошки известны как хищники, а не как падальщики. Однако эти кошки регулярно возвращались на ферму, чтобы поесть мясо трупов. Что было вдвойне удивительно, несмотря на обширное «меню» из более чем 40 тел, кошки выбирали себе одно и приходили по ночам его обгладывать. Они начинали делать это, когда труп был сравнительно свежим, и ходили к нему более месяца. Обе кошки проедали тело до самых костей.

close Journal of Forensic Sciences

«Кошки — довольно привередливые едоки, — отмечает Сара Гарсия, одна из авторов работы. — Когда они находят пищу, которая им нравится, они будут к ней возвращаться».

Одна кошка выбрала себе тело 70-летнего мужчины, другая — 79-летней женщины. Как выяснилось, животные предпочитают мягкие ткани, в особенности плечи и предплечья. Одна из кошек больше заинтересовалась левой частью выбранного трупа, также она добралась до брюшной полости.

Такой подход к поеданию трупов больше характерен для рысей и других крупных кошачьих, отмечают ученые: домашние кошки обычно фокусируются на тканях лица.

Полосатая кошка обгладывала левую руку и грудь женщины, уделяя особое внимание коже и жировой ткани. Мышцы ее интересовали меньше.

Труп в это время использовался для исследования, и ученые накрыли его металлический клеткой, чтобы не подпускать к нему кошку. Но когда через неделю клетку убрали, кошка вернулась. К другим трупам она в это время интереса не проявляла. Обе кошки игнорировали даже новые, совсем свежие тела.

Как фотографии, так и следы, которые кошки оставили на телах, ценны с научной точки зрения — такие моменты редко документируются, хотя встречаются довольно часто.

«Любой коронер или судмедэксперт расскажет вам о случаях, когда питомцы обгладывали трупы хозяев», — отмечает профессор антропологии Мелисса Коннор.

Такое поведение для кошек — отнюдь не редкость, добавляет ветеринар Микель Дельгадо. Когда она работала в приюте для животных, к ним привезли кошку, которая съела нос умершего хозяина.

«Это не проблема поведения, — говорит она. — Такова жизнь».

«Они искали источник пищи и нашли его — это оказались человеческие останки, — обращают внимание исследователи. — Если бы вы были голодны, вы бы их не съели?».

Бродячие кошки довольно распространены на всей территории США. Авторы работы надеются, что новые данные будут полезны при дальнейших исследованиях трупов и позволят, например, отличить прижизненные повреждения тканей от посмертных.

Ранее специалисты с австралийской «фермы трупов» выяснили, что человеческое тело продолжает двигаться после смерти. Исследователи установили камеры, которые на протяжении 17 месяцев фотографировали трупы каждые полчаса.

Все это время они двигались.

Больше всего двигались руки. Сначала они лежали вдоль тела, но потом смещались все дальше от боков.

Исследователи отметили, что некоторые посмертные движения ожидались на самых ранних стадиях разложения, но то, что они продолжались в течение всего периода съемок, стало полным сюрпризом.

«Мы считаем, что движения связаны с процессом разложения, поскольку тело мумифицируется, а связки высыхают, — сказала автор работы Элисон Уилсон. — Эти данные могут быть полезны при расследовании необъяснимых смертей».

Также на ранних стадиях разложения движения трупа могут быть обусловлены скапливающимися в теле газами и активностью насекомых.