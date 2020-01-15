«Мрачная атмосфера»: что происходило в бункере Гитлера

16 января 1945 года Адольф Гитлер прибыл в Берлин из своей ставки «Гнездо орла» в горном массиве Таунус, где он находился с 10 ноября 1944-го после оставления своей основной базы «Волчье логово» в Восточной Пруссии. Наступление Красной армии заставило лидера Третьего рейха перебраться в фюрербункер, оборудованный под рейхсканцелярией. Если до 15 марта Гитлер периодически покидал его, выбираясь на поверхность в свой кабинет, то последние полтора месяца жизни просидел под землей. Там же он сочетался браком с Евой Браун и затем покончил с собой.

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Об обстоятельствах появления бункера в своих мемуарах рассказывал Рохус Миш, служивший у Гитлера телефонистом и выполнявший функции охранника. По словам этого человека, причиной строительства укрепленного бункера стал визит наркома иностранных дел СССР Вячеслава Молотова в Берлин 12-13 ноября 1940 года. Перед отъездом высокопоставленного гостя в его честь был дан прощальный ужин. Обершарфюрер СС дежурил в тот день, а потому дословно привел диалоги действующих лиц.

Итак, после банкета Молотов откланялся. Миш проводил его до машины, направлявшейся в резиденцию, и даже заботливо укрыл ноги советского дипломата пледом. Вот что произошло потом:

«Когда я вернулся в гостиную, я получил воздушную сводку. Вражеский самолет направляется к Берлину.

Посол Вальтер Хевель опомнился первым: «Что мы будем делать с Молотовым, если самолет пролетит над городом и сбросит бомбу нам на головы? У нас нет для него достаточно безопасного места!» И вот именно тогда, в ходе этого запоздалого обсуждения, Гитлер принял решение построить бункер, достойный называться бункером, и построить его в подходящем для этого месте. «Придет время, когда не только отель «Адлон», но и глава германского государства сможет предоставить своим гостям достойное убежище», — заключил Гитлер».

Очевидно, Миш имел ввиду налет эскадрильи королевских ВВС, которые старались симметрично отвечать немцам на бомбежки Лондона и других английских городов самолетами люфтваффе.

По другой версии, Гитлер вынашивал идею строительства надежного убежища уже после прихода нацистов к власти в 1933 году. Первая очередь бункера была готова к 1936 году в подвале нового большого зала для торжественных церемоний, возведенного позади здания канцелярии. Толщина бетонных стен укрытия составляла два с половиной метра. Позже крышу нарастили еще на метр. Высота потолка равнялась 3,1 м. Как и все убежища того времени, бункер был герметичен и обеспечивал полную защиту от ядовитых газов. В 1943 году к первому комплексу начали пристраивать новый. Впервые Гитлер посетил будущее место своей смерти 25 ноября 1944-го. Возведение и благоустройство главного бункера завершили в начале 1945-го.

«Новая канцелярия являлась постоянной резиденцией Гитлера и его ставки. Когда для руководства фашистской Германии стало ясно, что Вторая мировая война значительно отличается от прежних блицкригов в странах Западной Европы, а на Берлин все чаще стали обрушиваться авиабомбы, фюрер согласился построить на территории имперской канцелярии глубокие бомбоубежища для себя и сановных приближенных. Однако к началу 1945 года в саду имперской канцелярии было завершено строительство бункера лишь для Гитлера. Бункер имел восьмиметровое перекрытие из железобетона и три подземных выхода: в здание министерства иностранных дел, в имперскую канцелярию и ее сад», — писал в своей книге «Весна победы» советский генерал-лейтенант, в момент указанных событий член Военного совета 5-й ударной армии Федор Боков.

Этот объект имел четырехметровые наружные стены и полуметровые внутренние перегородки. Площадь подземных помещений составляла около 250 м² и подразделялась на 20 комнат. Главный бункер соединялся с более ранним специальным переходом и лестницей.

С правой стороны подземного жилища располагались комната для совещаний, приемная, кабинет, спальни Гитлера и Евы Браун, туалет и ванная. Через коридор находились кабинеты Геббельса и личного врача фюрера, помещение для секретариата, узел, машинный зал с дизель-генератором, электрощитовая и воздушные фильтры. Телохранителям приходилось ютиться в коридоре.

По бокам от входа стояли две сторожевые башни с конусообразными крышами, причем одна из них к маю 1945 года так и осталась недостроенной.

Гитлер не сидел в бункере круглосуточно. Ситуацией в стране и на фронте он, как и прежде, руководил из своего кабинета в имперской канцелярии, здесь же принимал высших руководителей партии и вермахта, проводил совещания. Однако в случае опасности, — например, угрозы с воздуха, — Гитлер с соратниками и обслуживающим персоналом мог прямо отсюда оперативно спуститься в фюрербункер. Бомбоубежище не слишком подходило для постоянного проживания. Так что в случае возвращения относительного спокойствия глава НСДАП спешил подняться на поверхность.

Обстановка изменилась с приближением советских войск в начале весны 1945 года. После 15 марта фюрер покинул свое логово лишь однажды – 20 апреля на собственное 56-летие. В тот день была произведена его последняя прижизненная киносъемка. 22 апреля к Гитлеру «подселился» Йозеф Геббельс с семьей. Им выделили четыре комнаты.

Миш находился рядом с Гитлером до самого конца. Более того, уже после самоубийства фюрера 30 апреля 1945 года он, несмотря на освобождение от должности приказом Геббельса и разрешение покинуть бункер, отказывался бежать. Лишь 2 мая обершарфюрер СС предпринял попытку скрыться. Успехом она не увенчалась. В нескольких километрах от фюрербункера Миша в группе нескольких немцев пленили красноармейцы. Далее он попал в подвалы Лубянки, где пережил жестокие пытки, и отправился по этапу в лагеря системы ГУЛАГ. В Берлин бывший телефонист вернулся в 1953 году.

Жизнь в бункере в последние недели войны запомнилась Мишу такой:

«Гитлер выглядел очень усталым, на грани срыва, но все равно он не опускал рук, видя реальное положение дел.

Иногда он казался даже странно спокойным. Воздушные тревоги, бомбы и с каждым днем все более очевидное поражение, казалось, нисколько не подрывали его авторитет. Бразды правления полностью оставались в его руках. Это понимали все. И все подчинялись шефу, только ему одному. Атмосфера, царившая в камерах бункера, была давящая, мрачная и абсолютно некомфортная. Там не пили, как многие об этом говорили после войны. Бывало, что кто-нибудь наливал себе стаканчик спиртного, но не более того. А курение всегда было строжайше запрещено».

РККА обнаружила фюрербункер рано утром 2 мая. После продолжавшегося несколько часов боя солдаты ворвались в подземелье, где уже давно не было важных персон, а оставались лишь рядовые сотрудники. Последним сдавшимся в плен считается простой электромеханик Йоханнес Хентшель. Несмотря на явную непричастность к преступлениям нацистского режима, он провел в заключении четыре года. А вместо Гитлера, Геббельса и других советским военным достались лишь их трупы.

Вот как описывал штурм последнего оплота нацистов генерал Боков:

«Жаркая схватка завязалась у выступающего из-под земли бетонного бункера. Воины не знали, что это укрытие Гитлера.

Умело действовали здесь штурмовые группы. Интенсивный пулеметный огонь по бункеру результатов не дал. Как только наши бойцы поднимались с земли, гитлеровцы возобновляли стрельбу. И вдруг открыла огонь сорокапятка. Это расчет на руках втащил через пролом орудие, быстро его развернул и начал почти в упор расстреливать амбразуры. Одна за другой гасли белые вспышки в черных проемах. Группа, возглавляемая майором Федором Шаповаловым, ворвалась внутрь бетонной громадины. Спустя некоторое время наши воины полностью овладели районом фюрербункера и по его внутреннему переходу проникли в полуподвал новой имперской канцелярии. Видя неизбежность краха, многие фашисты кончали жизнь самоубийством».

В 1947 году здание рейхсканцелярии было снесено, а входы в фюрербункер взорваны. В течение десятилетий он оставался в законсервированном состоянии. Окончательно снесли логово Гитлера только в конце 1980-х ради возведения жилого комплекса.