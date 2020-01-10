Тревога и депрессия: как курение бьет по психике

Курение не только вредит физическому здоровью, но и связано с психическими расстройствами, выяснили исследователи из Еврейского университета в Иерусалиме. Исследование было опубликовано в журнале PLOS ONE.

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Курение, в том числе и пассивное — один из основных факторов риска заболеваемости и смертности во всем мире, отмечают авторы работы. Почти 90% курильщиков приобретают эту привычку до совершеннолетия, 98% — до 26 лет.

Ранее исследования показывали, что люди с депрессией и другими психическими расстройствами более склонны начать курить, чем психически здоровые люди. В частности, во многих работах отмечалось, что у курильщиков гораздо ниже качество жизни и больше выражены симптомы тревоги и депрессии.

Более поздние данные показали, что может существовать и обратная связь — курение становится предрасполагающим фактором для проблем с психикой, а отказ от него связан со снижением депрессивных симптомов.

Вместе с коллегами из Сербии авторы работы опросили более 2000 студентов сербских вузов.

Как оказалось, курящие студенты в несколько раз чаще страдали от депрессии, чем их некурящие сверстники.

В частности, в Приштинском университете депрессия наблюдалась у 14% курящих студентов и лишь у 4% некурящих, а в Белградском университете — у 19% курящих и 11% некурящих. Чаще от депрессивных симптомов страдали женщины.

Кроме того, независимо от экономического или социального положения, курящие студенты также чаще жаловались на подавленность и у них были более низкие показатели психического здоровья (энергичность, социальное функционирование), чем у некурящих.

«Наше исследование подтверждает существующие данные о том, что курение и депрессия тесно взаимосвязаны, - говорит профессор Хагай Левин. — Еще рано говорить о том, что курение вызывает депрессию. Но табак, похоже, отрицательно влияет на наше психическое здоровье».

Израильское правительство активно борется с курением — с 2020 года сигареты запрещено выставлять напоказ в магазинах, размер предупреждающих надписей на пачках увеличен до 65% от размера пачки, а также все табачные изделия и электронные сигареты должны продаваться в единой упаковке, без логотипов и демонстрации бренда производителя.

Левин хотел бы, чтобы при принятии таких мер учитывалось и влияние курения на психическое здоровье.

«Я призываю университеты выступать в защиту здоровья своих студентов, создавая кампусы, свободные от сигарет, где запрещено не только курить, но и рекламировать табачные изделия, — говорит он. — В сочетании с политикой, направленной на профилактику, проверку и лечение психических заболеваний, эти шаги будут в значительной степени способствовать борьбе с вредными последствиями курения для нашего физического и психического здоровья».

Исследователи предполагают, что все дело в воздействии никотина на активность нейромедиаторов.

Кроме того, другие химические вещества, содержащиеся в сигаретном дыме, косвенно стимулируют высвобождение дофамина, связанного с чувством удовлетворения, что в конечном итоге приводит к перепадам настроения.

У студентов, по сравнению со сверстниками, не получающими высшее образование, в целом больше проблем с психическим здоровьем, отмечают исследователи. Вероятно, это связано со стрессом, вызванным строгими академическими требованиями. Авторы работы предполагают, что подавленность может подталкивать их к курению, а то, в свою очередь, лишь усугублять их состояние. Исследователи надеются, что отказ от курения позволит студентам улучшить психическое здоровье, но это еще предстоит проверить.

Ранее британские генетики обратили внимание на то, что

курение может провоцировать не только депрессию, но и шизофрению.

Так как распространенность курения среди людей с депрессией и шизофренией в целом выше, чем среди остального населения, они решили выяснить, заболевания предрасполагают человека к курению или наоборот.

Проанализировав геномы почти полумиллиона британцев и сопоставив с данными об их болезнях и образе жизни, они выяснили: генетическая предрасположенность к депрессии связана с ростом вероятности того, что человек начнет курить. Однако для шизофрении такой связи не обнаружилось. При этом курильщики, даже без генетической предрасположенности, были более склонны к депрессии и шизофрении.