Секрет долголетия: как прожить на 10 лет дольше

Правильное питание, физические нагрузки, масса тела в пределах нормы, отказ от курения и минимальное потребление алкоголя — залог долгой и здоровой жизни, сообщают исследователи из Гарварда. Соблюдение этих факторов после 50 лет позволяет прожить без болезней на 10 лет больше. Исследование было опубликовано в журнале BMJ.

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В последние десятилетия медицина позволила значительно продлить человеческую жизнь, однако дожить до старости без хронических заболеваний удается немногим — уже после 40-50 лет люди часто страдают от тех или иных болезней, с которыми им придется бороться до конца жизни.

Сердечно-сосудистые и онкологические заболевания и диабет 2 типа развиваются у многих пожилых людей, ухудшая качество их жизни и снижая ее продолжительность.

Такие факторы образа жизни, как курение, физическая активность, потребление алкоголя, вес тела и качество питания влияют как на общую продолжительность жизни, так и на вероятность возникновения хронических заболеваний, однако лишь в немногих исследованиях рассматривалось, как сочетание факторов образа жизни может соотноситься с продолжительностью жизни, свободной от хронических заболеваний.

Чтобы выяснить, какие привычки влияют на продолжительность здоровой жизни, исследователи изучили данные 110 тыс. человек, которые собирались на протяжении 34 лет.

Женщины, которые к 50 годам имели привычку правильно питаться, заниматься физкультурой, не имели лишнего веса, отказались от курения и выпивали лишь изредка,

имели все шансы дожить до 84 лет, не пострадав от диабета 2 типа, сердечно-сосудистых заболеваний или рака.

Те из них, кто вел менее здоровый образ жизни, зарабатывали как минимум одно из этих заболеваний уже к 73 годам. Для мужчин этот показатель составил 81 и 73 года соответственно.

«Предыдущие исследования показали, что здоровый образ жизни увеличивает общую продолжительность жизни и снижает риск развития хронических заболеваний, таких как диабет, сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, но лишь в немногих исследованиях рассматривалось влияние факторов образа жизни на продолжительность жизни без этих заболеваний», — отмечает ведущий автор исследования доктор Янпин Ли.

Умеренная физическая активность — это не менее получаса упражнений в день, допустимое количество алкоголя — бокал вина в день для женщин и два — для мужчин, поясняют исследователи. Здоровый индекс массы тела — 18,5-24,9.

Исследователи отмечают, что в своей работе рассмотрели лишь три наиболее распространенных патологии. Если включить в список болезни органов дыхания, почек и другие заболевания, характерные для пожилых людей, результаты могут измениться. Также они не учитывали тяжесть заболеваний и их осложнения. Кроме того, участники исследования были медработниками и, очевидно, вели более здоровый образ жизни, чем представители других профессий.

По мнению авторов работы, в будущем важно изучить изменения продолжительности здоровой жизни с учетом и других факторов — профессиональных, этнических, экономических и прочих.

В заключение они подчеркивают важность пропаганды здорового образа жизни — это позволит сохранить людям здоровье на долгие годы и снизить нагрузку на систему здравоохранения.

Государственная политика должна способствовать улучшению питания граждан и мотивировать их к физической активности и отказу от курения, пишут исследователи.

Ранее ученые нашли еще один необычный фактор долголетия — любовь к искусству. Как оказалось, регулярные походы в театры и на выставки снижают риск преждевременной смерти у пожилых людей. Те, кто хотя бы раз в пару месяцев посещает театры, картинные галереи и другие места приобщения к прекрасному, на 14% меньше рискуют умереть преждевременно, выяснили британские исследователи.

Для тех, кто делал это минимум раз в месяц, риск преждевременной смерти снижался на 31%.

Исследователи подчеркивают, что говорить о прямой причинно-следственной связи опрометчиво и могут существовать неучтенные факторы, обуславливающие такую связь между любовью к искусству и долголетием. Основную часть связи между интересом к искусству и долголетием ученые объяснили его воздействием на когнитивные способности, стимулированием социального взаимодействия и физической активностью.