«Сербов спровоцировали»: что случилось в Сребренице

Национальный архив Великобритании в Кью опубликовал ряд документов, раскрывающих неизвестные ранее подробности о случившемся в июле 1995 года в Сребренице, мусульманском анклаве в Республике Сербской. Инцидент в небольшом населенном пункте является печально знаменитым эпизодом Боснийской войны, случившейся в результате сепаратистских устремлений республик союзной Югославии и желания центральных властей в Белграде удержать страну от распада.

Согласно официальной позиции Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ), 24,5 года назад боснийские сербы убили в Сребренице 7-8 тыс. боснийских мусульман.

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Главным виновником злодеяния был признан командующий армией Республики Сербской генерал Ратко Младич. В 2017 году МТБЮ приговорил его к пожизненному заключению. При этом ряд экспертов по событиям Боснийской войны из разных стран мира ставят под сомнение как реальную ответственность Младича, так и масштабы трагедии. МТБЮ также квалифицировал действия боснийских сербов в Сребренице как «преступления геноцида». Попытка принятия резолюции о геноциде в Совбезе ООН провалилась из-за позиции России, наложившей вето.

Как в Республике Сербской и Сербии, так и во всем мире нет однозначной оценки случившегося в Сребренице. Некоторые исследователи Боснийской войны на протяжении минувших лет уличали МТБЮ в неравномерном распределении санкций между сторонами конфликта.

О чем поведали британские документы

Обнародованные документы представляют собой оценку британскими представителями ситуации в Сребренице. Так, в одной из официальных бумаг минобороны Великобритании от 11 июля 1995 года описывается положение вещей в районе перед наступлением боснийских сербов. Авторы выражают сомнение по поводу того, что нападение на город произошло по инициативе руководства Республики Сербской, чьей столицей в то время был Пале, расположенный в 10 км к юго-востоку от Сараево.

«Недавняя атака армии боснийских сербов (BSA) на анклав Сребреница была спровоцирована постоянными атаками войск Боснии и Герцеговины в течение трех предыдущих месяцев на маршруте BSA к югу от анклава. Ответные атаки BSA почти наверняка были инициированы местным командиром, и мы не думаем, что они являются частью плана Пале по захвату анклава», — сообщается в документах.

Как следует из архивных данных, атака на Сребреницу была проведена силами одной роты с привлечением четырех танков, что не может считаться масштабной наступательной операцией.

В другом документе сообщается о том, что во время нападения боснийских сербов на анклав боснийские мусульмане убили одного военного из голландского контингента. Миротворцы были отведены на свою базу после того, как НАТО отменило воздушные удары по позициям боснийских сербов из-за опасения, что они казнят 30 голландцев, взятых в заложники. Командование войск Республики Сербской назвало захват миротворцев локальным актом и обязывалось освободить их в течение дня.

«Действия BSA являются прямым ответом на атаки Боснии и Герцеговины на линию коммуникаций боснийских сербов. Реакцией BSA стало принуждение войск БиГ вернуться к Сребренице. После того, как сербы обнаружили, что им оказывается слишком слабое сопротивление, они решили использовать представившуюся возможность дальше, хотя изначально не собирались входить в Сребреницу. Это привело их к прямой конфронтации с ООН. Теперь сербам будет трудно отступить без потери лица», — констатировали авторы материала.

Британцы обращали внимание на отсутствие сведений, позволивших бы уличить войска боснийских сербов в стремлении развернуть более широкое наступление для захвата мусульманских анклавов. Составители доклада указывали на то, что значительные силы Республики Сербской сосредоточены вокруг Сараево, а потому руководство в Пале не имеет дополнительных подразделений для решения задач в других точках конфликта. Кроме того, в отчете было высказано предположение, что напряженность вокруг Сребреницы не означает угрозы для Горажде – города в Боснии и Герцеговине, который с 1993 года находился под защитой ООН.

«Мы не считаем, что проблема в Сребренице является свидетельством того, что Горажде находится под большей угрозой, чем прежде. Если, однако, ситуация обострится, BSA не смогут захватить анклав без значительного усиления», — полагали британские военные эксперты.

В документах указывается, что после вступления армии РС в Сребреницу генерал Младич пригрозил открыть огонь по голландскому лагерю в случае, если не будут разоружены находившиеся там боснийские военные:

«Голландский батальон сделал все возможное, чтобы найти 2000 вооруженных бойцов армии БиГ, но ночью они просто исчезли, скорее всего, в направлении Тузлы».

В бумагах подчеркивается, что «Младич вел психологическую войну».

Любопытным фактом является заявление делегации Великобритании в штаб-квартире НАТО об отсутствии доказательств того, что Белград управлял зенитными установками боснийских сербов. Соответствующий документ был составлен для оценки возможных связей Сербии с территориями, находившимися летом 1995 года под контролем армии Республики Сербской. В рапорте резюмировалось, что система ПВО РС могла работать автономно от Белграда.

Другую интересную подробность приводит Financial Times. В доступных этому изданию документах указывается, что, по мнению британских военных, для прекращения продвижения сербских войск в Боснии ООН пришлось бы развернуть в регионе 400 тыс. солдат и офицеров, что в минобороны Великобритании считали невозможным. FT подчеркнуло, что наиболее важные правительственные документы, имеющие отношение к событиям Боснийской войны, не разглашаются до сих пор.

Что сказал министр обороны Сербии

По словам министра обороны Сербии Александара Вулина, опубликованные правительством Великобритании документы подтверждают, что те, кто отдал приказ бомбить Республику Сербскую, а затем и Сербию, знали о том, что события в Сребренице были спровоцированы. Несмотря на это, они просили ООН признать сербов нацией, ответственной за геноцид, напомнил он.

«В 2020 году правительство Великобритании опубликовало документы, подтверждающие, что силы Насера Орича спровоцировали конфликт в Сребренице, и что руководство Республики Сербской и Сербии никоим образом не организовывало и не отдавало преступных приказов. Новые данные показывают, что это было преступление, но ни в коем случае не геноцид», — цитирует Вулина РTС. Он также выразил мнение, что вся правда о гражданской войне в Югославии однажды станет известна всем.

«Слишком долго сербы несут бремя лжи о геноциде и преступлениях, за которые они были наказаны, хотя они их не совершали. Сербы и их друзья знали правду всегда. Теперь то же самое подтверждают бывшие враги: это не утешение, но хотя бы признание», — заявил Вулин.

Сколько людей погибло в Сребренице

С начала вооруженного конфликта в Боснии Сребреница, оказавшаяся на территории провозглашенной в начале 1992 года Республики Сербской, объявила о подчинении правительству БиГ и превратилась в оплот боснийских мусульман.

В течение следующих трех лет населенный пункт с прилегающим районом несколько раз переходил из рук в руки. Из образовавшегося внутри РС анклава мусульмане нападали на сербские села, убивая мирных жителей. Это спровоцировало войска РС на ответные меры. Их целью было подавить активность боснийцев-мусульман в Сребренице и тем самым ликвидировать угрозу гражданскому сербскому населению.

Армия боснийских сербов атаковала Сребреницу 6 июля 1995 года, полностью овладев ей за пять дней. Существуют сведения о том, что 36 тыс. женщин и детей подчиненные Младича вывезли на автобусах на территорию, подконтрольную мусульманам. Цифры по убитым мужчинам-мусульманам значительно разнятся в источниках. Все стороны конфликта, иностранные наблюдатели и эксперты сходятся только в одном: убийство мусульман из военизированных формирований в Сребренице вооруженными силами Республики Сербской действительно произошло.

Государственной комиссией по поискам пропавших без вести во время войны в БиГ было зарегистрировано 8,2 тыс. жертв, Международным комитетом Красного креста — 7,8 тыс., а согласно данным организаций семей жертв в Сребренице, количество погибших достигает 10,7 тыс. В 2017 году глава миссии ОБСЕ в Боснии Джонатан Мур отмечал, что жертвами трагедии в Сребренице считаются 8372 человека. Захоронения находили в течении многих лет. Так, в 2007 году была обнаружена братская могила с останками 616 боснийских мусульман. Ряд представителей сербской стороны утверждают, что под видом «жертв Сребреницы» выдаются все погибшие в ходе затяжного конфликта.