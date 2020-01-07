Вместо диеты: как кофеин помогает худеть

Четыре чашки кофе в день помогут справиться с последствиями переедания в праздники и не набрать вес, считают исследователи из Иллинойского университета. Того же эффекта можно достичь с помощью чая мате. О неожиданных свойствах кофеина ученые рассказали в статье в журнале Journal of Functional Foods.

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По данным ВОЗ, около 13% людей на планете страдают ожирением. Одни из основных его причин — неправильное питание и недостаточная физическая активность. Длинные новогодние выходные располагают к спокойному домашнему отдыху в компании высококалорийной еды, что может привести к набору лишнего веса.

Сбросить вес зачастую несложно — сложнее удержать достигнутый результат. Ученые ранее обратили внимание, что потребление чая мате замедляет образование жировой ткани, снижает риск выработки инсулинорезистентности, улучшает жировой обмен в организме. Однако биодоступность большинства его составляющих оказалась не слишком высока, за исключением кофеина — тот усваивался почти полностью.

Дальнейший анализ показал: потребление кофеина действительно способствует уменьшению жировой массы. Однако точный механизм его работы, а также допустимые дозировки, не были до конца ясны.

Чтобы выяснить, как кофеин влияет на накопление жира, исследователи посадили крыс на вредную диету: в течение месяца их рацион на 40-45% состоял из углеводов, на 15% — из белка, остальную часть составляли жиры.

Также исследователи давали грызунам чай мате, синтетический кофеин и кофеин, выделенный из кофе. Его количество было эквивалентно тому, что попадает в организм человека с четырьмя чашками кофе. В чашке мате содержится 65-130 мг кофеина — примерно столько же, сколько в чашке кофе, отмечают исследователи.

Как оказалось, независимо от источника кофеин снижал накопление жиров в жировых клетках на 20-41% по сравнению с контрольной группой, которая его не получала.

В итоге крысы, которые получали кофеин, набрали на 16% меньше веса и на 22% меньше жира, чем те, которые остались без него.

«Результаты этого исследования можно перенести на людей, чтобы оценить возможность использования чая мате и кофеина для борьбы с набором лишнего веса и ожирением, а также развитием расстройств, сопутствующих этим состояниям», — говорит одна из авторов исследования доктор Эльвира Гонсалес де Мехия.

Исследователи полагают, что кофеин мог воздействовать на определенные гены, связанные с отложением жира в организме. Ген Fasn отвечает за образование синтаз жирных кислот — ферментов, синтезирующих жирные кислоты, а ген Lpl регулирует выработку липопротеинлипазы, которая играет важную роль в развитии атеросклероза.

У получавших кофеин крыс активность Fasn была ниже на 31-39%, а Lpl — на 51-69%. Таким образом, их организм перерабатывал меньшее количество углеводов в жир и запасал меньше жира.

Также подавление этих генов приводило к меньшему производству холестерина в печени, отмечают исследователи.

«Учитывая результаты, кофе и чай мате можно назвать средствами от ожирения, — говорит де Михия. — Потребление кофеина из чая мате или других источников уменьшило отрицательное влияние диеты с высоким содержанием жира и быстрых углеводов на состав тела благодаря регуляции ферментов в жировой ткани и печени».

Также кофе снижает риск развития рака печени, выяснили британские специалисты. На протяжении семи лет они наблюдали за почти полумиллионом добровольцев. Как оказалось, те из них, кто регулярно пил кофе, страдали от рака печени на 50% реже тех, кто предпочитал другие напитки.

Кроме того, ежедневное потребление кофе повышает работоспособность мозга, поднимает настроение, улучшает память. Также его полезно пить перед спортивными тренировками, так как бодрящий эффект повышает выносливость.

Помимо этого, натуральный кофе без сахара способен снизить риск развития болезни Паркинсона, онкозаболеваний и диабета второго типа.

Однако злоупотребление кофе повышает артериальное давление и уровень холестерина, а также может спровоцировать головные боли, проблемы со сном и тревожные состояния.