«Бадняк символизирует крест Иисуса»: как сербы отмечают Рождество

7 января Рождество отмечают православные христиане в России, Белоруссии, Украине, Грузии, Польше, Черногории, Боснии, Северной Македонии и Сербии. В странах Южной Европы сопутствующие празднику ритуалы значительно отличаются от тех, к которым привыкли восточные славяне. Рождество по канонам Сербской православной церкви (СПЦ) сохранило в себе ряд элементов языческого периода. Эти обычаи ввел живший еще в XII — XIII веках основатель СПЦ архиепископ Савва, сегодня — самый почитаемый святой сербского пантеона. Органично связав исторические традиции с современными для себя веяниями, этот клирик обеспечил доверие сербов к православной вере.

Рождество (или Божич) предваряет Великий пост, несущий в себе функции очищения ума и тела.

Его правила аналогичны с российскими. Обязательно с постным столом празднуется в эти дни крсна слава — день семейного святого, одна из важнейших особенностей культуры сербского и соседних православных народов, в том числе в наши дни. Это праздник уходит корнями во времена османского ига и почитается во многих семьях как один из важнейших в году.

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Праздничные мероприятия по поводу Рождества начинаются 5 января — в Тунцидан. В этот день принято заготавливать (но не употреблять в пищу) мясо для рождественского жаркого — печеницу. Для этих целей обычно выбирают свинью или ягненка. Чтобы блюдо получилось вкусным и запомнилось надолго, его готовят на вертеле в кирпичной печи на дровах по старинным рецептам — такое сегодня могут позволить себе жители деревень и небольших городов. Существует поверье, согласно которому печень животного, приготовленная на Тунцидан, обладает лечебными свойствами. Согласно другому распространенному мнению, в этот день нельзя наказывать детей — иначе они останутся непослушными на протяжении всего года и будут страдать от различных болячек.

Еще более важные таинства происходят в Сочельник — Бадни дан.

6 января рано утром глава семьи вместе с сыновьями идет в лес и срубает молодое дерево дуба или цера (наименование на русском языке — дуб австрийский, у сербов выводится под отдельным названием) — бадняк. Прежде о походе в лес объявляли выстрелом из ружья возле дома. Сейчас эта часть ритуала по понятным причинам почти не соблюдается. Пока мужская часть семьи и примкнувшие к ним соседи ходят за добычей, женщины приступают к приготовлению пищи. Особое внимание уделяется рождественскому хлебу — чеснице, в котором нужно запечь монетку – парицу. Кому попадется кусок с деньгой, тот проживет следующий год в достатке и будет счастлив.

В торжественной обстановке мужчины приносят добытый «трофей» домой. Полено выбирают такого размера и веса, чтобы глава семьи смог взвалить его на свои плечи. Затем дерево поливают вином, медом, посыпают зерном и вечером сжигают под молитву. В деревнях это делают прямо в топке печи. В городах бадняк кладут в электрическую духовку. У церквей священники складывают большие костры. Многие верующие присоединяются к ним ради участия в процессе. Как и всегда, главный бадняк в 2020 году будет сожжен у храма святого Саввы в Белграде.

Бадняк олицетворяют со старым богом, воплощением ушедшего года, которому противопоставляют молодого бога — Божича. Считается, что вместе с бадняком сгорает и старый год со всеми своими проблемами и несчастьями. На смену ему с благоговением ждут новый: люди преисполнены надежд и веры в лучшее будущее. В прошлом также существовал ритуал выбивания искр из горящего бадняка. Каждая из них была призвана увеличить поголовье домашнего скота.

Бадняк посыпают зерном, чтобы следующий год вышел плодородным. Кроме того, необходимо принести в дом солому. Она символизирует жертву духа Христа, рожденного на соломе в яслях.

«Бадняк символизирует древо креста Иисуса Христа. Нужно получить свет и отогнать тьму. Эти большие костры объединяют народ. Мы пять веков были под турками, и нам всегда было важно единство. Было важно, чтобы ночью турки видели символ: мы готовы жертвовать за свою веру и свое отечество.

Все это было запрещено и не могло быть исполнено, пока власть Османской империи была крепка.

Но после сербских восстаний было важно показать, что мы не отступили от своей веры и готовы идти до победы, до полного освобождения. Только церковь превозмогла их, и только она сохранила сербский род», — рассказал «Газете.Ru» специалист по работе с керамикой Драган Спайич.

По словам сербов, не забыть рождественские обычаи они смогли благодаря более либеральному коммунистическому режиму по сравнению с советским. Божич считается самым семейным праздником. В этот период в отцовский дом съезжаются выросшие дети и внуки. Возможность побыть вместе многие семьи получают лишь раз в году. Каждый член династии должен преломить чесницу.

Празднование Рождества начинается уже в 5 утра, когда сербы идут в храмы на литургию. Но 7 января принято не только проводить время с домашними, но и ходить в гости. Особых чествований удостаивается первый гость — положайник. Он обязательно входит в жилище с правой ноги.

«Мир божји. Христос се роди! (Мир божий. Христос родился!)», — скажут ему. «Ваистину се роди! (Воистину родился!)», — ответит положайник. Сначала он поздравляет жителей дома, затем подходит к печи. Разгоняет пламя и говорит: сколько искр в огне, столько вам будет здоровья, денег и скота. Положайник символизирует божественность. Поэтому ему должны вручить хорошие подарки.

Это может быть элемент одежды вроде носков или, к примеру, домашние блюда молочной кухни.

«Рождество — праздник семьи и детей. Я очень рад, что мы оставили старый календарь в нашей церкви и отмечаем этот великий праздник одновременно с русскими», — признался Спайич.

Неотъемлемой частью Божича является прослушивание и обсуждение поздравления патриарха.