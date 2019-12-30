Не то лечат: с чем путают болезнь Паркинсона

Более четверти людей с болезнью Паркинсона первоначально получают неверные диагнозы, выяснили специалисты британской исследовательской организации Parkinson's UK.

Реклама

Исследователи опросили более 2000 человек. 26% из них сообщили, что, когда они обратились к врачу с жалобами на симптомы болезни Паркинсона, то получили неверный диагноз. 21% обращался к терапевту от трех раз и более, прежде, чем оказаться у нужного специалиста.

Из тех, кто получил неверный диагноз, 48% лечились от несуществующего заболевания, 36% получали медицинские препараты, 6% проходили операции или иные процедуры, а еще 6% прошли через все вышеперечисленное.

34% людей, получивших ненужное лечение, сообщили, что им стало лишь хуже.

Чаще всего врачи ошибались в диагнозах у людей 51-60 лет. Вероятность получить неправильный диагноз была выше у женщин.

«Болезнь Паркинсона — это невероятно сложное заболевание с более чем 40 симптомами, и оно поражает всех по-разному, — говорит представительница организации Кэти Гоатс. — Одна из самых больших проблем для исследований болезни Паркинсона в том, что не существует однозначного диагностического теста, и в результате людям ставят неверный диагноз — от капсулитиа плечевого сустава или тревожного расстройства до инсульта».

Организация инвестирует в исследования, которые позволят улучшить диагностику заболевания, отмечает Гоатс. Но и специалисты в области здравоохранения должны делать все возможное, чтобы люди с болезнью Паркинсона вовремя получили верный диагноз, подчеркивает она.

«Я всегда страдала от дрожи, но около четырех лет назад она стала сильнее, — рассказывает одна из пациенток, 27-летняя Кэти Дикинсон. — Я стала подволачивать левую ногу, у меня изменился голос. Я пошла к врачам, чтобы узнать, что со мной не так. Четыре года я ходила по врачам и слышала, что сама это делаю, прежде, чем мне поставили диагноз».

Врачи говорили Дикинсон, что все ее жалобы — это приобретенное поведение. При этом болезнь Паркинсона была у ее дяди, и девушка полагала, что заболевание может ее затронуть. Но врачи исключали этот вариант из-за ее возраста.

В наиболее тяжелый период Дикинсон не смогла нормально питаться и ее вес с 50 кг снизился до 38 кг. Полгода она провела в больнице, пройдя все возможные обследования и сдав анализы вплоть до тестов на наркотики.

Только тогда невролог, наконец, признал, что у нее действительно болезнь Паркинсона.

Болезнь Паркинсона — хроническое заболевание нервной системы, характерное для пожилых людей. Оно связано с постепенной гибелью двигательных нервных клеток, вырабатывающих медиатор дофамин. Из-за этого нарушается регуляция движений и мышечного тонуса, что проявляется характерным тремором, общей скованностью и нарушением позы и движений. На поздних стадиях болезни развивается так называемая постуральная неустойчивость. Человеку трудно начать двигаться, а потом очень трудно остановиться. Больной постепенно теряет контроль над своим телом, ему становится сложно удерживать равновесие. В конечном итоге он оказывается прикован к постели.

С возрастом риск развития заболевания увеличивается — от болезни Паркинсона рискует пострадать каждый сотый человек старше 60 лет.

Лечения у заболевания нет — можно лишь облегчить симптомы. Во всем мире от болезни Паркинсона страдают около 4 миллионов человек.

Болезнь Паркинсона в 20% случаев имеет генетические причины (наследственную предрасположенность и мутации), а в 80% случаев большое значение имеют факторы окружающей среды. В настоящее время известно почти 20 генетических форм заболевания. Часть из этих форм доминантные, а другая часть — рецессивные.

В число средовых факторов, повышающих риск развития болезни Паркинсона, входят нейротоксины, в том числе пестициды и инсектициды. Хотя сами нейротоксины довольно быстро разлагаются, показано, что у людей, которые жили в сельской местности, вероятность пострадать от болезни Паркинсона была в два раза выше, чем в среднем по популяции. Также опасны тяжелые металлы: железо, свинец, марганец. Вносят свой вклад и повторяющиеся травмы головы: например, у боксеров риск пострадать от болезни Паркинсона и других нейродегенеративных заболеваний выше, чем у представителей менее травматичной профессии.