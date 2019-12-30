Любимец Наполеона и письмо из СССР: что находили в 2019 году

Берестяная грамота с указанием для Анании

В 2019 году отечественная историческая наука пополнилась очередными берестяными грамотами — важнейшими памятниками русского Средневековья. В Старой Руссе Новгородской области количество известных артефактов такого рода было доведено до 51-го. Во время работы на Пятницком раскопе археолог Алексей Баринов обнаружил грамоту при проверке массового материала – обрезков кожи, фрагментов керамики, костей и бересты. Ее отнесли ко второй половине XIII века: то есть, она могла быть составлена примерно через 100 лет после первого упоминания о Старой Руссе в летописи (1167 год).

Эксперты отметили достаточно хорошее состояние находки.

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По словам руководителя Старорусской археологической экспедиции Новгородского государственного университета Елены Тороповой, нанесенный на грамоту текст представляет собой указание одного средневекового жителя города к другому.

«Мы знаем их имена — Максим и Анания, — отметила исследовательница. — Максим распоряжается, чтобы Анания взял трех лошадей разной масти и вместе с седлами быстро доставил их к нему. Куда именно, не сказано».

«Сокровищница колдуньи» из Помпеи

Новое важное открытие сделали и в древнеримском городе Помпеи, уничтоженном в 79 году нашей эры извержением Везувия. На вилле, где в 2018 году была замечена надпись, указывающая, что извержение вулкана на самом деле произошло 24 октября, а не 24 августа, как считалось прежде, нашли остатки деревянного сундука с бронзовыми вставками. В укромном месте были компактно размещены амулеты, статуэтки, драгоценности и декоративные вещицы из египетского фаянса, бронзы, кости, янтаря, аметиста, камня, стекла и хрусталя.

Все это великолепие законсервировалось на 20 веков в застывшей вулканической лаве.

Ученым удалось идентифицировать среди находок небольшие фаллосы, фигурку танцующего сатира, вырезанный из кости маленький череп, нанесенное на стекло изображение бога виноделия Диониса, колокольчики, колоски пшеницы, женские амулеты в виде жуков-скарабеев: все вместе это составляло коллекцию ритуальных предметов, убеждены специалисты. Они полагают, что предметы принадлежали кому-то не слишком высокого происхождения – например, служанкам или рабыням.

На подобное предположение археологов натолкнул тот факт, что в наборе не обнаружилось изделий из золота, чем могли похвастать знатные и обеспеченные граждане, которым принадлежала вилла. Ученые не сомневаются, что многие из этих вещиц применялись в религиозных и даже магических целях. С их помощью девушки надеялись приворожить к себе понравившегося мужчину или, наоборот, отвадить от него надоедливую конкурентку. Обладательница амулетов могла быть своего рода волшебницей – доброй или злой. Находку окрестили «сокровищницей колдуньи».

Корабль с мачтами и шлюпкой

Летом было объявлено об обнаружении на дне Балтийского моря деревянного корабля возрастом порядка 500 лет. Исследователей особенно поразило прекрасное состояние находки.

«Такое ощущение, что он затонул вчера: невероятно, но мачты на месте, а корпус не поврежден», — восхищался морской археолог Родриго Пачеко-Руис.

По его словам, к главной палубе судна до сих пор прикреплена шлюпка, перевозившая капитана и членов команды на берег и обратно. Отменно сохранились и другие фрагменты корабля, например, трюмный насос и деревянный кабестан, служивший для подъема якоря. На бортах различимы вертлюжные пушки. Исследователи склонны объяснять высокий уровень сохранности останков особенностями воздействия глубинных вод Балтийского моря.

Ученые не сомневаются, что находка имеет большое историческое значение.

Впервые о предполагаемом нахождении под водой данного корабля стало известно в 2009 году после проверки дна с помощью гидролокатора. Более детальные работы удалось провести лишь спустя десять лет, причем открытие состоялось совершенно случайно. На затонувшее судно натолкнулись в ходе исследования морского дна для прокладки газопровода.

Любимый генерал Наполеона

В июле во время раскопок на Королевском бастионе в Смоленске археологи нашли стенки плохо сохранившегося деревянного гроба, а также гвозди, державшие доски. Внутри оказались останки генерала наполеоновской армии Сезара Шарля Этьена Гюдена де ла Саблонньер, погибшего от тяжелого ранения, полученного в бою у Валутиной горы около деревни Лубино в 20 км восточнее Смоленска 19 августа 1812 года. Уже в самом начале сражения русским снарядом ему оторвало обе ноги. Генерала эвакуировали в Смоленск, где он вскоре умер.

Из французской литературы известно, что Гюдена предавали земле без мундира и орденов.

Опознать его ученые смогли по указанным повреждениям: левая нога у скелета отсутствует, правая – раздроблена. Как подчеркнул один из организаторов экспедиции французский археолог Пьер Малиновский, «Гюден умер в Смоленске на руках у Наполеона, собственно, Бонапарт и есть последний человек, который видел его живым. Так что после Наполеона мы первые видим останки этого блестящего генерала, чье сердце похоронено в Пантеоне в Париже».

Его имя занесено в список наиболее чтимых генералов Франции на восточной стороне Триумфальной арки. В советское время над могилой Гюдена возвели основательную танцплощадку. Чтобы добраться до захоронения, археологам пришлось разобрать ее кирпичный фундамент.

The joint team of & archeologists found remains of human body in #Smolensk central park. All the evindence points at General Gudin de La Sabloniиre , but DNA-testing will shed light on the matter. #LopatinskyGarden @Russia pic.twitter.com/CVNBRC5T6e — Smolensk_live (@Smolensk_live) July 9, 2019

Автор названия «Австралия»

А в Англии при строительстве станции для новой скоростной железной дороги рабочие случайно обнаружили гроб капитана Мэтью Флиндерса, похороненного 23 июля 1814 года. Идентифицировать останки удалось благодаря табличке на крышке. Этот человек известен как исследователь Австралии и автор названия материка.

В 1801-1803 годах он обследовал и нанес на карту южное побережье Австралии, открыл заливы Спенсер, Сент-Винсент, полуостров Йорк и прибрежные острова, в том числе Кенгуру.

В 1802 году обследовал восточное и северное побережья Австралии, зафиксировал для науки Большой Барьерный риф и произвел съемку залива Карпентария.

«Находка останков капитана Мэтью Флиндерса — удивительная возможность для нас узнать больше о жизни и достижениях этого британского мореплавателя, гидрографа и ученого. Капитан Флиндерс нанес Австралию на карту благодаря своему упорству и опыту», — объяснила представительница High Speed 2 Хелен Васс.

Бутылка советских моряков

В сентябре 10-летний бразилец Витор во время игры на пляже Эрменегильдо в Санта-Витория-ду-Пальмар случайно наткнулся на бутылку с письмом советских моряков времен Перестройки. Старшая сестра мальчика с друзьями испортили сосуд при попытке извлечь содержимое. Прочитать текст на русском языке долгое время не удавалось. Дело сдвинулось с мертвой точки только после того, как девушка выложила фото послания в Facebook.

«Адресовано тем, кто не поленился выловить эту бутылку.

Она была распита вопреки всем приказам и постановлениям МРХ (очевидно, речь идет о Министерстве рыбного хозяйства. – «Газета.Ru») и правительства настоящими моряками, соблюдающими и помнящими морские традиции», — рассказал автор из 1980-х годов.

Вероятнее всего, моряки имели ввиду знаменитую антиалкогольную кампанию, за которую ее инициатор Михаил Горбачев получил прозвище «минеральный секретарь».

Carta com texto em russo й encontrada dentro de garrafa em Santa Vitуria do Palmar https://t.co/7QCbxuwW30 pic.twitter.com/5g7m2Vfz5j — G1RS (@g1rs) September 26, 2019

Древнейшая наскальная картина

В декабре австралийские исследователи объявили об обнаружении в индонезийской пещере на острове Сулавеси древнейшей наскальной картины из известных. Художник, живший около 44 тыс. лет назад, изобразил сцену охоты на буйволов и свиней. У некоторых людей заметны звериные черты: это говорит о том, что сцена выдумана как минимум частично, и рисунок — древнейшее свидетельство творчества, отражающего человеческую фантазию.

В рисунках использован красный пигмент на основе железа, в котором недостаточно органических веществ.

Чтобы узнать возраст рисунков, ученым пришлось анализировать пробы со стен пещеры, где стекала вода. Скопившиеся минеральные отложения позволили определить примерную эпоху создания памятника истории. Для сравнения, знаменитым наскальным изображениям в пещере Шове во Франции около 30 тыс. лет.

Клад генерала Джурабека и великого князя Николая Константиновича

А в подвале одного из домов Ташкента, построенного в 1870 году, был найден клад совокупной стоимостью около $1 млн. Как заявили ученые, в их руки «попали редкие произведения искусства, золотые и серебряные монеты и посуда, всевозможные предметы старины, картины, иконы и изделия из драгоценных металлов». Также были обнаружены десятки документов времен Узбекского ханства – тюркского государства, образовавшегося в результате распада Белой Орды на территории современных Казахстана и России в первой половине XV века и просуществовавшего несколько десятилетий.

Часть ценностей принадлежала генералу Джурабеку – известному военному и политическому деятелю узбекского происхождения, который в молодости во главе большого отряда совершал грабительские набеги на русские территории, а впоследствии перешел на службу в императорскую армию.

Известно, что ему удалось собрать одну из богатейших библиотек старинных восточных рукописей во всем Туркестане.

В числе найденных экспонатов присутствовали также предметы из коллекции великого князя Николая Константиновича, который был навечно выслан из Петербурга по обвинению в краже бриллиантов своей матери и с 1881 года осел в Ташкенте. Он собирал мраморные скульптуры, старинное оружие и другие предметы антиквариата.