Верный легионер Гитлера: как охотились на вождя усташей

Как Павелич прислуживал Гитлеру

28 декабря 1959 года в Мадриде скончался поглавник Независимого государства Хорватия в период Второй мировой, многолетний лидер усташей Анте Павелич. Его смерть явилась последствием ранений, полученных в результате покушения сербских четников (националистов). После войны на Павелича была объявлена охота со стороны спецслужб социалистической Югославии, в которой он был заочно приговорен к смертной казни, и сербских националистов-эмигрантов. Тем не менее, ему успешно удавалось скрываться от мести в разных странах.

close Анте Павелич Анте Павелич Wikimedia Commons

Павелич считается организатором убийства короля Югославии Александра I и министра иностранных дел Франции Луи Барту в Марселе в 1934 году.

А после вторжения сил вермахта в Югославию в апреле 1941-го он встал во главе марионеточного режима, отличавшегося, однако, особой жестокостью. Усташи перешли к политике геноцида по отношению к «неарийскому» населению. Едва заполучив в свои руки власть, Павелич отверг славянские корни хорватов и провозгласил их «высшей расой». Все неарийцы, напротив, были объявлены вне закона. По разным оценкам, в ходе намеренного истребления представителей этих народов в концлагерях были замучены до 800 тыс. сербов, 80 тыс. цыган и 30 тыс. евреев. Для истребления ни в чем не повинных людей в режиме конвейера работали законченные садисты. Одними из первых в НГХ был приняты законы о расовой принадлежности и о защите арийской крови и чести хорватского народа, запрещавшие межнациональные браки.

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Известно, что усташи поражали своими зверствами даже матерых нацистов. В звании поглавника Павелич сосредоточил все рычаги управления под собственным контролем и способствовал созданию вокруг себя культа личности. Параллельно основанной на призывном принципе армии по примеру немецких СС были созданы военные отряды усташей.

Во время руководства НГХ Павелич всячески стремился добиться расположения Адольфа Гитлера.

Немцы, однако, поддерживали поглавника скорее от безысходности: другие хорватские деятели, на которых они хотели сделать ставку, либо отказались от сотрудничества, или же не пользовались необходимым авторитетом. В то время как Павелич проведением этнических чисток пытался доказать свою преданность нацизму, немцы позиционировали его как друга Бенито Муссолини. Однажды поглавник похвастался представителю Третьего рейха аккуратно сложенной на блюде пирамидой из глаз пленных сербов. Эта история, впрочем, ставилась под сомнение некоторыми исследователями.

Фиаско усташей под Сталинградом

23 июня 1941 года Павелич попросил Гитлера отправить свои подразделения на Восток. И уже 2 июля в городах НГХ открылись пункты для записи добровольцев в отряды. Порыв хорватов превзошел надежды руководства усташей: желание воевать с Советским Союзом выразили свыше 9 тыс. человек. В конечном итоге НГХ отправило на Восточный фронт две дивизии и отдельный полк. Усташи сражались, в том числе, под Сталинградом.

Широко известна их схватка с красноармейцами за металлургический завод «Красный Октябрь».

Непривычных к холодной зиме солдат терзал мороз. Некоторые получали обморожения, заболевали. Замерзшие и раненые, хорваты отыгрывались на простых жителях. Тех, кто даже не смел оказать им сопротивление, выводили из изб, раздевали и убивали. Легионеры мучили население просто так. Систематические издевательства превратились в их главное развлечение. Запуганные собственными командирами, иногда хорваты стояли насмерть даже там, где бежали все остальные, чем всерьез удивляли немцев. С целью приободрить своих соотечественников, которые, помимо военных задач, выполняли важную для НГХ пропагандистскую функцию, на фронт приезжал Павелич. Особо отличившиеся удостаивались из рук поглавника почетных наград.

«Должен ли я добить его?»

Ввиду капитуляции Германии Павеличу пришлось бежать из Хорватии в Австрию. Он скрывался в Италии, где его вознамерился убить четник Благое Йовович. Этот черногорец в 1941 году служил в партизанском движении Иосипа Броз Тито, но разочаровался в коммунизме и переметнулся к четникам Драже Михайловича. От еврейских беженцев он получил сведения о месте проживания Павелича по фальшивым документам. Однако «достать» военного преступника по горячим следам не удалось.

Вождь усташей по проторенной нацистами дорожке нелегально перебрался в Аргентину, устроившись советником по безопасности у Эвиты и Хуана Перонов.

Напасть на его след вновь удалось только в 1957 году. Йовович узнал адрес фашиста в Ломас-дель-Паламор и вместе с напарником Мило Кривокапичем приступил к подготовке нападения. Руководство операцией осуществлял двоюродный брат четника Яков Йовович.

Мстители выследили Павелича 9 апреля 1957 года, однако не решились провести атаку из жалости к жене и дочери поглавника. Зато на следующий день, когда усташи праздновали 16-летие провозглашения НГХ, четники подкараулили свою жертву из засады и атаковали его при выходе из омнибуса в 21:00. 67-летний Павелич проявил завидную ловкость для своих лет. Угадав в одном из приближающихся людей убийцу, он выстрелил в его сторону и бросился бежать. В ответ Йовович нажал на курок револьвера пять раз. Две пули поразили руку Павелича. Он упал на землю и принялся молить о пощаде. Но четникам не удалось добить фашиста. На шум из дома выбежали охранники, так что нападавшим пришлось срочно ретироваться.

Сам Йовович в своей книге «Две пули для Павелича» так описывал момент покушения:

«Я следую за ним. Быстрым шагом. Я почти бегу. И вот я уже в семи-восьми метрах. Павелич заподозрил неладное и начал кричать: «Трахни свою мать, сербско-еврейскую комунистку!» Я слышу выстрел, но не понимаю, откуда. Я не останавливаюсь. Бегу прямо на Павелича. Делаю еще несколько шагов и стреляю. Стреляю в спину, потому что он бежит. Две пули достигают цели. Он падает. Я не верю, что он мертв.

В тот момент думаю: пусть лучше останется в живых, тогда его доставят в больницу, люди увидят его и привлекут к суду!

Должен ли я добить его? Забираю его сумку, брошенную поблизости. Что в ней? Документы? А вдруг деньги? Если меня поймают, то объявят вором. Скажут, что я убил ради денег. Кто-то кричит: «Юре, Юре». И стреляет в меня. Я поворачиваюсь и стреляю тоже. На улицу выходят люди. Спрашивают, что за выстрелы. «Это сумасшедший или пьяный. Дураки напились и стреляют во все живое», — кричу я им. Револьвер в моем кармане. На всякий случай я оставил один патрон…»

В целях конспирации Цовович и Кривокапич скрылись в противоположных направлениях. Они спрятались у друзей, однако искать их особо не стали. Павелич на допросе обвинил в организации покушения югославское посольство в Буэнос-Айресе, якобы действовавшее по приказу тайной полиции Тито.

В действительности правительство Югославии так и не затребовало выдачи преступника, обнаруженного четниками. Напротив, югославские спецслужбы утверждали, что в результате акции Йововича и Кривокапича пострадал другой человек.

Выжившему вновь пришлось сменить место жительства. Его пригласил под свою опеку диктатор Испании Франсиско Франко.

Последние 2,5 года жизни Павелич страдал от ран, которые не заживали из-за диабета. Вмешательство хирургов в этой ситуации было слишком рискованным. Когда здоровье усташа значительно ухудшилось, его срочно госпитализировали в одну из мадридских клиник. Но провести операцию не успели. 28 декабря 1959 года Павелич отошел в мир иной.

О том же, кто на самом деле стрелял в Павелича, стало известно лишь в 1999 году, когда Йовович впервые посетил Черногорию после эмиграции и рассказал обо всем митрополиту Амфилохию. Через несколько месяцев после возвращения в Аргентину он умер.