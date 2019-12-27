«Евреи украли радар»: как Израиль обманул египтян

50 лет назад в разгаре была Война на истощение. В конце 1969 года Израиль приступил к осуществлению плана операции «Хордос» с целью уничтожения 18 военно-стратегических объектов Египта.

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Перед этим израильские ВВС совершили более 300 разведывательных полетов авиации, в ходе которых были выявлены египетские зоны ПВО. После их подавления израильские ВВС нанесли ракетно-бомбовые удары по центральным районам и пригородам Каира. В результате операции были разрушены многие сооружения гражданского назначения, в том числе металлургический комбинат в Хелуане, построенный при содействии советских специалистов. При налете на деревню Бахр эль-Бакр жертвами стали арабские школьники — 31 ребенок погиб, более 40 получили тяжелые ранения, указывается в книге историка Александра Окорокова «Секретные войны Советского Союза».

Израильтяне чувствовали себя хозяевами положения не только в воздухе.

В ночь с 26 на 27 декабря 1969 года отряд коммандос высадился с вертолетов в районе поселка Рас-Гариба на побережье Красного моря.

Целью израильских спецназовцев была радиолокационная станция разведки П-12М «Десерт» советского производства, входившая в систему противовоздушной обороны армии Египта. Рота охраны была уничтожена, аппаратная и антенно-мачтовые устройства демонтированы и вместе с расчетом радара вывезены вертолетами на Синайский полуостров. Изучение трофея позволило израильтянам выработать эффективную тактику противодействия радиотехническим средствам египетской ПВО.

Если верить израильскому историку Ури Мильштейну, именно мобильные двухкоординатные радиолокационные станции метрового диапазона волн П-12 не позволяли этой стране переломить ход военного конфликта в свою пользу. Они помогали египтянам засекать израильские самолеты на большом расстоянии. ВВС Израиля неоднократно обнаруживали местонахождение П-12, но станции продолжали работать, обеспечивая Египту контроль над большей частью Синайского полуострова.

Ситуация была настолько плоха, что министр обороны Моше Даян и командующий Южным округом Ариэль Шарон рассматривали возможность отвода израильской армии от Суэцкого канала вглубь Синайского полуострова, вернув его часть Египту в одностороннем порядке, отмечается в статье «Удар жареного «Петуха». Но такой шаг означал бы поражение Израиля в Войне на истощение.

22 декабря израильские самолеты обнаружили подозрительный объект на западном берегу Суэцкого залива.

Wikimedia Commons

Сначала его приняли за бедуинские шатры в пустыне, однако после тщательной проверки выяснилось, что это и есть локатор. В тот же день сотрудники отдела расшифровки аэрофотоснимков Рами Шалев и Ехиэль Хальор предложили захватить и вывезти его для детального изучения. Идею поддержало руководство израильских ВВС.

Утром 24 декабря командующий Военно-воздушных сил генерал Моти Ход сообщил начальнику Генштаба ЦАХАЛ Хаиму Бар-Леву о готовности обеспечить доставку десанта к цели, и радара — в Израиль.

«Спешная подготовка началась уже на следующий день, — в 1990-е писал в своей книге ветеран ВВС Израиля полковник Элиэзер Коэн, впоследствии ставший историком и политиком. — Нехемия Даган, командир эскадрильи вертолетов СН-53 сказал нам, что такой вертолет может поднять три тонны и возможно несколько больше. Это означало, что локатор нельзя будет перевезти целиком и придется разбирать на части. Мы немедленно начали испытывать вертолеты на способность поднятия тяжестей. Вскоре выяснилось, что вертолет мог поднять максимум четыре тонны, то есть половину веса установки. Было решено разделить установку на две главные части: станцию и антенну. Пилотировать вертолеты должны были сам Нехемия и Зэвик Матас.

Операцию мы назвали «Петух» и она должна была стать первым боевым крещением нового типа вертолетов в наших ВВС».

Для операции были отобраны наиболее физически сильные десантники. Локатор состоял из двух вагончиков на платформах ЗИЛ. «Оперативный» вагончик был главным и самым тяжелым — в него входили офис, дисплеи и аппаратура слежения. Во втором находился двигатель, вращающий установленную на крыше антенну, рассказывал в своем труде «Операция «Тарнеголь-53» советский военный переводчик Игорь Куликов, чьи материалы и воспоминания являются одним из главных источников с египетской стороны. Ее длина была 12 метров, и она напоминала множество соединенных домашних ТВ-антенн. Ни средств ПВО, ни заборов, ни окопов вокруг объекта на снимках видно не было. На месте находилось предположительно 20 человек: восемь из них обслуживали сам локатор, 12 являлись подсобными рабочими.

При этом израильтянам вес вагончиков – суммарно порядка 7 т – не был известен до самого начала операции. Все зависело от способности вертолетов быстро и безопасно перевезти локатор через Суэцкий залив на Синай. Поэтому для повышения шансов на успех летательные средства максимально облегчили.

Общее руководство операцией было поручено генерал-майору Рафаэлю Эйтану. Он выбрал для исполнения 50-й десантный батальон «Нахаль». Десантники закончили свою подготовку 26 декабря. Помимо бойцов в группу вошли специалисты-сварщики. Было решено, что самолеты отвлекут внимание египтян бомбежкой их позиций в районе установки.

«В 21:00 боевые самолеты взлетели со своих баз и отправились на отвлекающую бомбежку египетских воинских подразделений, расположенных в окрестностях радиолокационной станции, — писал полковник Коэн. — Шум трех вертолетов с десантниками на борту потонул в грохоте взрывов бомб и в реве реактивных двигателей бомбардировщиков, пикировавших на позиции египтян. Вследствие того, что вертолеты были загружены до отказа персоналом и оборудованием, посадка была трудной. Сели в шести километрах от станции. Уже после операции выяснилось, что десантники взяли с собой гораздо больше оборудования, чем было предварительно согласовано».

Отряд коммандос высадился около 22:00. Радар израильтяне заприметили еще во время полета. Ночь стояла ясная, и видимость была идеальной. В качестве ориентира использовали нефтяную вышку, расположенную к северу от локатора. Отряд шел двумя колоннами, впереди был авангард — «отделение Моти». По мере продвижения военные оставляли на важных рубежах бойцов для прикрытия. Увидев бегущих противников, главные силы нападавших открыли огонь. «Группа Моти» получила приказ двигаться к бункеру. Достигнув цели, спецназовцы взорвали дверь в бункер и кинули туда гранаты со слезоточивым газом.

Египтян удалось захватить врасплох. Их отряд оказался меньше, чем предполагалось, и состоял всего из десятка солдат. Несколько человек погибли в перестрелке. Остальных израильтяне взяли в плен.

«Подавив сопротивление египтян, часть группы Нехемии приступила к отсоединению вагончиков от ЗИЛов. Это заняло больше времени, чем планировалось — основную трудность представляла собой высокая антенна, не разобрав которую невозможно было принять вертолеты, — поведал в своей книге Куликов. — Демонтаж РЛС по плану должен был закончиться в 01:45, однако закончился он в 02:43 — только тогда вертолетам было послано сообщение о готовности локатора к погрузке. Между тем, отделение Шамира заминировало генератор и успешно его взорвало. «Группа Моти» в это время захватила трех пленных в бункере. Ими оказались — «начальник смены», «дежурный по дисплею» и «охранник». Этот «охранник», после более детального допроса, оказался дежурным техническим специалистом. После настойчивой и аргументированной просьбы, он согласился передать израильтянам всю имевшуюся в его распоряжении техническую документацию».

Разборка радара заняла у десантников больше часа. В 02:55 первый вертолет связался с десантом и приземлился в установленном месте. Вертолет с большим трудом поднял станцию весом четыре тонны. Выяснилось, что вес вагончика на 400 кг больше, чем предполагалось. Второй вертолет тащил блок связи и антенну общим весом 2,5 т. По словам Коэна, «они взлетели медленно, со скрежетом и стоном, и растворились в темноте над водой». Десантники же после уничтожения генератора и укреплений выдвинулись на запад — к месту, откуда их должны были эвакуировать.

В 04:00 вертолеты с бойцами вылетели на Синай и приземлились там в 04:35.

Операция «Тарнеголь-53» стала моральной, военной и технологической победой ЦАХАЛ. Престижу Египта был нанесен непоправимый урон. Десантники не понесли потерь убитыми и серьезно раненными в ходе рейда, невзирая на всю сложность задачи.

Куликов вспоминал, как впервые узнал о захвате локатора. План израильтян сработал: спеша укрыться от авианалета, египтяне не сразу разгадали истинный замысел противника.

«Не раздеваясь прилег на кровати. Минут через тридцать – сорок раздался телефонный звонок.

– Мистер Игорь, – обратился ко мне комбат. – Евреи украли радар.

От неожиданности я даже не сразу понял.

– Как украли? Что конкретно украли? Ответ был невразумительным: украли то ли какую-то важную часть, то ли блок РЛС, то ли еще что-то…», — так воспроизводил диалог военный переводчик.

Как констатировал Куликов, успех операции израильских коммандос стал возможен главным образом из-за неправильной организации охраны этого важнейшего военного объекта. Вся египетская пехота в районе размещалась в окопах и блиндажах, а вкопанный в землю танковый батальон — в ущелье в нескольких километрах от радиостанции. Без помощи пехоты машины не смогли выйти на боевые позиции и оказать надлежащего сопротивления израильским десантникам. Из-за потери важнейшего объекта десятки египетских солдат и офицеров пошли под трибунал, а командующий военным округом, в зоне ответственности которого произошел инцидент, был отстранен от занимаемой должности и уволен из вооруженных сил. Оборудовать новые позиции было поручено советским военным специалистам.

«За неделю, прошедшую с момента проведения операции до дачи разрешения на сообщение о ней, установка была разобрана и ее компоненты подверглись тщательному изучению. Особое внимание было обращено на элементы, обеспечивавшие раннее обнаружение низколетящих самолетов. Приобретенные таким образом знания позволили разработать эффективные меры противодействия новейшим радарам противника. Угроза господству израильской авиации в воздухе была ликвидирована», — резюмировал полковник Коэн.

Президент Египта Гамаль Абдель Насер экстренно прибыл в Москву с конфиденциальным визитом. В ходе встреч с Леонидом Брежневым и Алексеем Косыгиным он обратился с просьбой о направлении в страну контингента советских частей ПВО. Позже в американских СМИ появилась информация о том, что радар был передан США. При этом в настоящее время он выставлен в музее ВВС Израиля.