Ученые предупреждали: вулкан Попокатепетль проснулся

«Выброс пепла может нанести вред здоровью»

В Мексике проснулся действующий вулкан Попокатепетль, сообщает Национальный координатор службы гражданской обороны. Выбросы пепла и вулканических газов на высоту до одного километра начались в 04:21 по местному времени (12:21 мск). После инцидента мексиканские власти объявили вторую фазу «желтого уровня» тревоги, которая не предусматривает эвакуации в окрестностях вулкана.

En caso de caнda de #CenizaVolcбnica, te recomendamos:

Cubre nariz y boca con un paсuelo seco.

Reduce las actividades fнsicas al aire libre.

Tapa depуsitos de agua para evitar que se contaminen. #PueblaResiliente pic.twitter.com/itkUtv3pk1 — PC Estatal Puebla (@PC_Estatal) December 25, 2019

Сколько продлится извержение Попокатепетля, неизвестно. В настоящее время падение пепла замечено в муниципалитетах Сан Николас де лос Ранчос, Нелтикан, Доминго Аренас и Кьяутцинго. Национальный координатор службы гражданской обороны дал жителям прилегающих к вулкану районов несколько советов.

«При выбросе вулканического пепла мы рекомендуем: накрыть нос и рот сухим носовым платком;

уменьшить физическую активность на открытом воздухе; накрыть резервуары для воды, чтобы предотвратить загрязнение», — уточняется в Twitter организации.

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Кроме того, жителям пострадавших муниципалитетов порекомендовали спрятать домашних животных в помещении, периодически очищать им глаза и морду от пыли, давать воду и еду.

В свою очередь компания Webcams de Mexico, транслирующая события из разных точек Мексики, призвала прислушаться к советам Национального координатора и уточнила, что выброс пепла может нанести вред здоровью, вызвать проблемы с дыханием, раздражение глаз и кожи, а также загрязнить воду и засорить стоки.

La #CenizaVolcбnica puede provocar daсos a la salud, generando problemas respiratorios, irritaciуn en ojos y piel, contamina reservas de agua y obstruye los desagьes.



Protйgete tomando en cuenta las siguientes recomendaciones.



Vнa: @PC_Estatal.pic.twitter.com/uohgVRkcRs — Webcams de Mйxico (@webcamsdemexico) November 12, 2019

Из-за активности Попокатепетля приостановил работу аэропорт Пуэблы. Взлетно-посадочные полосы будут закрыты до вечера для очистки от пепла. На данных момент известно о четырех задержанных рейсах, пишет El Sol de Puebla.

Через свои социальные сети авиакомпании предупреждают пассажиров о возможной задержке и предлагают проверять информацию о полетах на сайте аэропорта.

О том, что Попокатепетль проснется, стало известно за несколько недель до начала извержения.

Специалисты Национального центра предотвращения стихийных бедствий и Национального автономного университета Мексики вместе с Национальной гвардией обследовали вулкан 23 декабря и подтвердили, что его купол разрушен.

Что Попокатепетль значил для ацтеков и как вулкан использовал Кортес

Название вулкана переводится с одного из индейских наречий буквально как Дымящаяся голова. Попокатепетль находится рядом с потухшим вулканом Истаксиуатль. Обе горы занимали особое место в мифологии местных племен. Так, ацтеки, чья империя в Средние века поглотила практически все государственные образования и племенные союзы, населявшие территорию современной Мексики, поклонялись Попокатепетлю и Истаксиуатлю, считая их воплощениями божеств, дарующих земле дожди. Ежегодно люди приносили им жертвы и молились, чтобы облака, собравшиеся вокруг вершин вулканов, пролились на поля и луга ливнями.

«Из рода в род передавалась красивая ацтекская легенда о любви юноши по имени Попокатепетль к красавице Истаксиуатль, превращенной богами в гору за какое-то прегрешение.

Несчастный влюбленный, потерявший свою подругу, обратился к богам, умоляя их не разлучать его с девушкой.

Вняв мольбе, всесильные божества сделали и его высоким вулканом, и теперь он гордо высится рядом со своей любимой в долине Мехико. Многие горы и вулканы пользовались уважением ацтеков и почитались как священные, но только Попокатепетль завоевал искреннюю любовь людей, ласково называющих его Эль-Попо», — рассказывается в книге Кристины Ляховой «Рекорды в мире природы».

Для европейцев вулкан Попокатепетль первыми «открыли» испанские конкистадоры под руководством Эрнана Кортеса. Один из офицеров экспедиции, Диего де Ордас, в 1519 году покорил вершину с двумя оруженосцами. Позднее король Испании Карл V разрешил включить изображение вулкана в фамильный герб Ордаса. А именем Кортеса испанцы назвали перевал между вулканами Попокатепетль и Истаксиуатль.

В ходе кампании по завоеванию Мексики испанцы обнаружили в кратере Попокатепетля месторождение серы, необходимой им для изготовления пороха. Эта находка значительно увеличила боеспособность отряда Кортеса и приблизила решение стратегической задачи – взятия ацтекской столицы Теночтитлана. Ацтеки, как известно, боялись огнестрельного оружия, считая грохот от выстрелов из мушкетов и аркебуз – гневом богов.

Несмотря на регулярную активность, Попокатепетль не является особо опасным вулканом. Периодически он выбрасывает в небо вулканические газы, лаву, и пепел, однако последнее действительно значительное извержение произошло достаточно давно. Всего же после 1519 года зафиксировано более 15 серьезных пробуждений. «Говорил» Попокатепетль и во время наступления конкистадоров на Теночтитлан. Кортес тогда умело манипулировал мнительной ацтекской знатью, уверяя, что лаву и пепел извергают из кратера боги, демонстрируя свой гнев.

В XX веке сильное впечатление на жителей находящегося в 50 км от Попокатепетля Мехико произвел всплеск активности в 1923 году.

Мощные грязевые потоки, смешавшись с пеплом и камнями, хлынули тогда вниз по склону. Население пригородов мексиканской столицы, однако, не пострадало, поскольку извержение не затронуло северную сторону вулкана.

Следующее крупное извержение датируется 1947 годом, а 21 декабря 1994-го ветер разметал извергнутые вулканом газ и пепел на 25 км. К нашему времени ученые научились следить за состоянием Попокатепетля и заранее предупреждать об опасности. Так, в декабре 2000 года правительство, получив неблагоприятный прогноз исследователей, успело эвакуировать десятки тысяч людей.

В 2013 году активность Попокатепетля на сутки парализовала работу аэропортов Мехико и Толуки. А в уходящем году неугомонный вулкан «просыпался» в январе, марте, июне, июле, октябре и ноябре. Все эти активности, впрочем, носили сравнительно локальный характер и не представляли серьезной угрозы для людей.