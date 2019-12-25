Взрывы и падения: крупнейшие провалы в космосе-2019

Освоение космического пространства с самых первых дней космической эры сопровождалось не только успешными стартами, но и взрывами, отказами техники и даже человеческими жертвами. Все эти случаи инженеры стараются анализировать, чтобы избежать проблем в будущем. 2019 год не оказался исключением –

как на Земле, так и в околоземном пространстве и даже на Луне в уходящем году ракетная техника давала сбои.

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Иранские отказы

Список космических отказов еще 15 января открыл Иран. При запуске ракеты-носителя легкого класса «Симург» третья ступень не достигла необходимой скорости и не смогла вывести на требуемую орбиту спутник Payam.Еще один странный инцидент произошел 29 августа на космодроме, причем мир узнал о взрыве ракеты на нем благодаря спутниковым снимкам, предоставленным западной компанией Planet, на которых был виден дым, исходящий от стартового стола.

«Похоже, ракета взорвалась на стартовом столе», — пояснил тогда Дейв Шмерлер, космический эксперт из Института международных исследований Миддлбери.

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Китай

Китайская космонавтика уже который год демонстрирует крупные успехи, так, китайским специалистам в уходящем году удалось впервые запустить три ракеты за два часа с разных площадок, и две ракеты – в течение шести часов с одного космодрома. Однако случались и отказы. В марте компания OneSpace из-за отказа техники не смогла стать первой китайской частной компанией, запустившей спутник. На кадрах любительской съемки видно, что ракета потеряла устойчивость вскоре после отделения первой ступени. Позднее было объявлено что проблема крылась в гироскопе.

В мае произошел отказ третьей ступени при запуске китайской ракеты «Великий поход-4C». В августе при помощи другой ракеты был успешно запущен на орбиту спутник the Chinasat 18, который так и не вышел на связь с Землей.

Израиль на Луне

Одним из главных провалов этого года, бесспорно, можно считать неудачу с посадкой израильского аппарата на Луне. В феврале Израиль отправил на спутник Земли посадочный зонд Beresheet, изготовленный частной компанией SpaceIL. Аппарат был запущен ракетой Falcon 9 фирмой Space X, он должен был стать первым зондом, отправленным к Луне частной компанией. Однако 11 апреля, во время посадки что-то пошло не так. В нужный момент корабль не смог выдать тормозной импульс и посадочный аппарат рухнул на лунную поверхность в районе Моря Ясности.

Бур на Марсе

Не все гладко происходило в этом году и на Марсе. Так, много внимания к себе привлек бур американской посадочной миссии InSight, который отказывался работать. Результаты его трудов должны были дать информацию о распределении тепловых потоков внутри планеты. После нескольких попыток бур застрял из-за того, что марсианский реголит оказался прочнее, чем предполагалось. По состоянию на декабрь бур возобновил свою работу.

Индия на Луне

Еще большее разочарование принес посадочный модуль «Викрам» индийской лунной миссии «Чандраян-2», который совершал посадку на Луну 7 сентября этого года. Эта операция стала одним из важнейших космических событий уходящего года, а за самим процессом посадки наблюдали не только миллионы жителей Индии, но и во всем мире. Если бы в тот день аппарату удалось мягко сесть на спутник, Индия стала бы четвертой страной из элитного клуба государств, исследовательские зонды которых когда-либо совершали посадку на Луну.

Однако этого не произошло – на высоте менее двух километров от поверхности с зондом была потеряна связь и аппарат разбился о поверхность.

Неудачи Маска

Американского миллиардера Илона Маска в космосе в этом году также сопровождали не только успешные старты, но и аварии. Изначально первый пилотируемый запуск корабля SpaceX с американскими астронавтами был запланирован на июль 2019 года. Авария летавшего к МКС в марте этого года космического корабля Dragon произошла на испытательной площадке на космодроме во Флориде 20 апреля во время активации системы двигателя SuperDraco, однако компания SpaceX по-прежнему уверена в надежности самих двигателей, заявил ранее вице-президент компании Ханс Кенигсманн. Кроме того, Кенигсманн сообщил об уничтожении космической капсулы корабля, которая должна была использоваться в первом пилотируемом орбитальном полете компании.

Позднее на испытательном полигоне компании SpaceX в Бока Чика, расположенном в Техасе (США), произошел взрыв прототипа космического корабля Starship. Тесты предельных рабочих режимов конструкции проводились в 20 ноября.

Неудачи преследовали и главного конкурента Space X – компанию Boeing, которая еще не оправилась от проблем, свалившихся на неее в авиационном секторе после двух катастроф лайнеров 737 MAX. Состоявшийся в декабре тестовый пуск корабля Starliner оказался удачным лишь наполовину – из-за сбоя корабль не смог достичь МКС и был вынужден вернуться на Землю спустя два дня. Посадка прошла успешно, однако случившийся отказ ставит сложный вопрос о том, возможен ли следующий пилотируемый пуск корабля к МКС, или потребуется еще один полет в беспилотном режиме.

Россия

Для России, в последние годы резко снизившей свою долю в космических пусках, уходящий год оказался успешным в плане безаварийности. С момента последней аварии 11 октября 2018 года в российской космической отрасли достигнут рекордно длительный безаварийный период –

один из важных индикаторов состояния отрасли. Сейчас он составляет 14 месяцев.

«Последний раз в России промежуток в 14 месяцев между авариями на запусках наблюдался между 14 марта 2008 и 21 мая 2009 года», — отмечает издание Parabolic Arc. Возможно, статистику подпортит инцидент с российским метеоспутником «Метеор-М» 2-2, который по непонятной причине 18 декабря изменил орбиту и на время потерял ориентацию и связь. В Роскосмосе предположили, что виной всему ударивший по нему микрометеорит, и сообщили, что связь уже восстановлена.