Кульминация революции в Румынии: как казнили Чаушеску. Онлайн

Отрицательно относившийся к Чаушеску советский лидер Горбачев, как считается, негласно одобрил свержение румынского руководителя, хотя и не предполагал, что дело окончится падением в этой стране социалистического режима.
Долгое время Чаушеску считался другом Запада как руководитель страны соцблока, пытающийся вести независимую политику по отношению к Москве. После прихода к власти в СССР Михаила Горбачева и провозглашенного им курса на перестройку, ценность Чаушеску для США и Западной Европы резко снизилась. Во второй половине 1980 годов в американских СМИ прошла серия публикаций о жестокостях диктатора и интервью с румынскими диссидентами, бежавшими за границу. Чаушеску обвиняли в преследованиях невинных людей, в краже государственных денег и в развале экономики.
Цели были достигнуты ценой лишений для населения. В те годы по вечерам рано гасили свет на улицах и в домах, только 2-3 часа в день работало телевидение, горячая вода подавалась в квартиры один день в неделю. На комнату полагалось не более одной лампочки в 60 вт. Обострилась продовольственная проблема — был введен так называемый режим жесткой экономии. С 1982 года ввели карточную систему на продукты питания. С 1981-го нормальной температурой в квартирах зимой признали +14 С. Владельцам автомобилей выдавали 30 литров бензина в месяц. Кроме того, ввели дни, когда на улицах могли появляться машины либо с четными, либо с нечетными номерами.
Бухарест, 27 декабря 1989 годаCzarak Sokolowski/AP
Стремясь обрести экономическую независимость, режим Чаушеску приступил к ускоренному выплачиванию внешнего долга за счет «жесткой экономии» и «затягивания поясов». Румынии пришлось напрячь все силы, чтобы, во-первых, быстро расплатиться с Западом и, во-вторых, ослабить зависимость от торговли со странами СЭВ. В 1975–1989 годах Румыния выплатила с процентами государственный долг на общую сумму $22 млрд. Это резко ухудшило отношения с Западом. Он перешел фактически к политике блокады в отношении Румынии, к Западу присоединился и «горбачевский» СССР, отмечается в книге Владимира Кара-Мурзы «Экспорт революции». В 1988 году впервые за послевоенные годы экспорт Румынии на $5 млрд превзошел ее импорт. Это позволило преодолеть многие экономические трудности. В июне 1989-го Бухарест заявил об отказе от внешних заимствований.
Бухарест, 26 декабря 1989 годаReuters
Политическую программу Чаушеску пронизывали две главные идеи: строительства коммунизма и румынского национализма. По его приказу Академия наук Румынии взялась переработать домыслы семиградских монахов, исторически обосновать их и создать научную теорию происхождения румын как наследников древних римлян.
Николае Чаушеску пришел к власти в Румынии в марте 1965 года в ходе борьбы различных коммунистических группировок после кончины Георге Георгиу-Дежа. Как и его жена Елена, он происходил из бедной румынской крестьянской семьи и не имел нормального образования, однако сделал блестящую политическую карьеру.
25 декабря 1989 года после скоротечного суда были расстреляны президент социалистической Румынии Николае Чаушеску и его супруга, первый заместитель премьер-министра Елена, отстраненные от власти тремя днями ранее. Они стали последними людьми в стране, к кому применили смертную казнь до ее отмены две недели спустя. Уровень ненависти к бессменному правителю в обществе был настолько велик, что расправу над Чаушеску в местных СМИ окрестили «изгнанием антихриста на Рождество». Сегодня все больше людей жалеют об убийстве диктатора, а одобрение его политики в Румынии, согласно социальным опросам, планомерно растет. «Газета.Ru» в режиме исторического онлайна рассказывает, почему румынская оппозиция решилась применить к супругам Чаушеску высшую меру наказания, и какими были их последние часы.