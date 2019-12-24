Кульминация революции в Румынии: как казнили Чаушеску. Онлайн

Цели были достигнуты ценой лишений для населения. В те годы по вечерам рано гасили свет на улицах и в домах, только 2-3 часа в день работало телевидение, горячая вода подавалась в квартиры один день в неделю. На комнату полагалось не более одной лампочки в 60 вт. Обострилась продовольственная проблема — был введен так называемый режим жесткой экономии. С 1982 года ввели карточную систему на продукты питания. С 1981-го нормальной температурой в квартирах зимой признали +14 С. Владельцам автомобилей выдавали 30 литров бензина в месяц. Кроме того, ввели дни, когда на улицах могли появляться машины либо с четными, либо с нечетными номерами.