Переполох на «Заре»: на МКС сработала пожарная сигнализация

Пожарная сигнализация сработала в российском модуле «Заря» на Международной космической станции, экипаж посчитал ее ложной, сообщает РИА «Новости».

«Сработал датчик дыма в ФГБ. Думаем, что ложное (срабатывание)», — доложил российский космонавт Александр Скворцов специалисту подмосковного Центра управления полетами.

Он пояснил, что рядом с датчиком работал Олег Скрипочка, так что к его срабатыванию могла привести поднявшаяся пыль. Тем не менее ЦУП попросил космонавтов на всякий случай взять пробы воздуха анализатором на содержание продуктов горения. Позже Скрипочка сообщил, что показания прибора нулевые.

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ФГБ «Заря» изготовлен в России по контракту с американской компанией Boeing. Это первый модуль станции, запущенный в космос в 1998 году.

Ранее до МКС не долетел космический корабль Starliner компании Boeing. Он должен был доставить на станцию продукты и подарки для астронавтов.

Корабль успешно стартовал с авиабазы на мысе Канаверал во Флориде 20 декабря, но из-за сбоя в системе подсчета полетного времени не смог достичь нужной точки, чтобы состыковаться с космической станцией. Starliner пришлось вернуть на Землю.

«Результаты испытания будут использованы для сертификации новой транспортной системы для экипажей компании Boeing для полетов астронавтов на МКС и их возвращения», — пояснили в NASA.

Месяцем ранее на МКС сломались туалеты. Как сообщил во время переговоров с Землей командир МКС итальянец Лука Пармитано, туалет в американском сегменте не работал из-за постоянных индикаций о неисправности, а в российском якобы не использовался из-за сигнализации переполненного бака.

Астронавтам пришлось пользоваться подгузниками.

В связи со случившимся итальянский астронавт получил у хьюстонского центра управления полетами разрешение воспользоваться устройствами для сбора мочи, которые хранились в европейском модуле Columbus.

По версии Роскосмоса, впрочем, из строя вышел только туалет в американском сегменте.

«Сегодня ночью вышло из строя АСУ (ассенизационно-санитарное устройство) на американском сегменте МКС. Сейчас идет его ремонт, — сообщили в Роскосмосе. При этом в госкорпорации подчеркнули, что проблем с туалетом на российском сегменте не было.

Отказы сантехники и всевозможные утечки — частая проблема на МКС. Так, в апреле 2019 года на внешней поверхности МКС произошла утечка нескольких килограммов жидкого метана — случилось это при отказе экспериментального оборудования RRM-3 для отработки процесса дозаправки топливом.

«В оборудовании RRM-3 отказала электроника, что привело к прекращению работы криогенного охлаждающего устройства. В результате перестала поддерживаться в нужном диапазоне температура жидкого метана в емкости. И вчера произошла утечка нескольких десятков килограммов метана», — сообщил источник.

Угрозы экипажу утечка не представляла, поскольку оборудование находится снаружи станции.

Однако, на всякий случай, крышки на иллюминаторах модулей МКС были закрыты для их защиты от загрязнений.

В начале февраля на американском сегменте МКС возникли проблемы с туалетом — при отсоединении магистрали подачи воды в туалет из нее полилась жидкость. Пока астронавты остановили утечку, в модуль успело вылиться около 10 литров воды, которую пришлось собирать полотенцами.

Проблемы с туалетом возникали и годом ранее, на этот раз в российском сегменте. Тогда прохудился один из шлангов в российском модуле «Звезда», в результате чего вытекла жидкость.

Российским космонавтам пришлось выключить туалет и «удалить жидкость имеющимися на борту средствами».

В NASA рассказали, что новый туалет планируется доставить на американский сегмент МКС в начале 2020 года, он будет установлен в модуле Tranquility американского сегмента. Страна-производитель устройства не раскрывается.