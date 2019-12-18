Не пережевала: ДНК раскрыла внешность древней европейки

Ученые воссоздали облик девушки времен неолита по жвачке

По куску древней пережеванной смолы датские ученые воссоздали облик девушки, во рту которой он побывал. Также они выяснили ее происхождение и какие бактерии обитали у нее в ротовой полости. Ученые надеются, что дальнейшие подобные исследования позволят больше узнать не только о древних людях, но и об эволюции патогенов, попадавших в их пищеварительный тракт.

Почти 6000 лет назад в болотистой местности на юге Дании девушка выплюнула пережеванный кусок березовой смолы. В наши дни исследователи из Копенгагенского университета смогли выделить из этого куска ее геном, описать внешность, узнать, чем она питалась и какие бактерии обитали у нее во рту. О своих открытиях они рассказали в статье в журнале Nature Communications.

Двухсантиметровый кусочек смолы археологи нашли на острове Лолланн, где проводились подготовительные работы для строительства тоннеля, соединяющего Данию и Германию. Находка не была неожиданностью — на этой территории ранее уже попадались кости диких животных и скота, а также остатки рыболовецких ловушек, что говорило о регулярном присутствии древних людей на этой территории. Поселения находились, предположительно, в более сухих местах около 200 м отсюда, а к лагунам жители ходили рыбачить.

Theis Jensen/PA

Но, к удивлению исследователей, им удалось выделить из смолы полный геном человека, который ее жевал.

«Это первый случай, когда у нас есть полный древний геном, полученный не из костей или зубов, а от чего-то еще», — подчеркивает молекулярный антрополог Ханнес Шредер, ведущий автор исследования.

Это была смуглая и темноволосая женщина с голубыми глазами. Точный возраст установить нельзя, но, так как жевание смолы было распространено среди детей, исследователи предполагают, что она была довольно юна. Вместе с ее ДНК в смоле обнаружились следы генома утки и фундука — очевидно, ими она перекусила перед тем, как жевать смолу. Кроме того, у девушки была непереносимость лактозы.

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Tom Bjorklund/naked-science.ru

Зачем девушка жевала смолу, исследователи сказать не могут. Смола использовалась в качестве клея, и она могла пережевывать ее, чтобы размягчить. Или же хотела избавиться от зубной боли — у смолы есть антисептические свойства. А, может, и просто так.

Генетически девушка была ближе к охотникам-собирателям из континентальной части Европы, чем к тем, кто в те годы проживал на севере, отмечают исследователи. Интересно, что в то время в мире уже было достаточно развито сельское хозяйство. Однако переход к нему происходил постепенно и, вероятно, в этой местности основным способом добычи пищи оставались охота и собирательство.

Кроме того, исследователям удалось воссоздать микробиом ее рта.

Большинство бактерий оказались безвредными, однако ученые нашли также возбудителей пародонтита и пневмококковой пневмонии. Также они обнаружили вирус Эпштейна-Барр, с которым ассоциировано множество заболеваний, от герпеса до гипотиреоза. Однако девушка могла быть лишь носителем патогенов и не страдать при этом от вызываемых ими заболеваний.

Также интерес ученых вызвала и темная кожа девушки. В Северной Европе давно живут белокожие светловолосые люди — это позволяет их организму вырабатывать больше витамина D в условиях холодного климата с нехваткой солнечного света. Но, по всей видимости, всего несколько тысяч лет назад здесь был распространен совсем другой фенотип, и светлокожие люди появились совсем недавно.

«Это потрясающе, — говорит Теис Йенсен, один из исследователей. — Бывает, что не сохраняются кости, но смола сохраняется просто превосходно. Ее можно использовать вместо костей и получить много информации».

Авторы работы окрестили девушку Лолой — в честь названия острова.

Исследователи надеются, что в будущем им удастся получить больше генетических данных из кусочков смолы. Кроме того, если кости и зубы позволяют получить генетическую информацию лишь о самом человеке, с помощью смолы можно узнать также о бактериальном составе микрофлоры его рта — а, значит, изучить еще и древние патогены.

«Наши предки жили в другой среде и вели иной образ жизни, у них был другой рацион питания, и поэтому интересно узнать, как это отражалось на их микробиомах, — говорит Шредер. — Это способно помочь нам понять, как патогены эволюционировали и распространялись со временем, и что делает их особенно опасными в той или иной среде. Кроме того, это может позволить предсказать, как патоген будет вести себя в будущем, и как его можно локализовать или уничтожить».