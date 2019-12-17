Защищает и повышает: чем полезен флирт с коллегами

Флирт на рабочем месте безобиден и может быть даже полезным, считают исследователи из Университета штата Вашингтон — обмен комплиментами и игривыми взглядами защищает от стресса и повышает самооценку. Посвященную этому работу они опубликовали в журнале Organizational Behavior and Human Decision Processes.

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Флирт с коллегами исследователи называют «положительным социальным сексуальным поведением» и проводят четкую границу между ним и сексуальными домогательствами. Приставания со стороны коллег и руководства вызывают стресс, в то время как флирт помогает его снять, поясняют они.

Также исследователи поднимают вопрос о том, какой должна быть политика компаний по отношению к флирту на рабочем месте — некоторые компании регламентируют даже объятия между сотрудниками и запрещают совместные поездки на такси.

«Флирт на рабочем месте иногда случается, и он довольно безобиден, — отмечает ведущий автор исследования Лия Шеппард. — Даже когда происходящее не нравилось участникам исследования, назвать это сексуальным домогательством было нельзя. Флирт не вызывал такого сильного уровня стресса».

Авторы работы сосредоточились на таких проявлениях симпатии, как комплименты, взгляды, шутки и намеки. Они проанализировали ответы сотен работников из США, Канады и Филиппин. Как оказалось, большинство из них относились к флирту положительно.

«Мы обнаружили, что, когда флирт приносит удовольствие, он дает некоторые преимущества: люди чувствуют себя хорошо, и это защищает их от стрессов», — говорит Шеппард.

В одном из опросов исследователи спросили работников также о проявлениях несправедливости на рабочем месте — например, обман со стороны начальства. Затем исследователи опросили супругов и коллег работников, чтобы получить результаты внешних наблюдений за уровнем их стресса. Они обнаружили, что флирт на рабочем месте действительно помог смягчить стресс у людей, сталкивающихся с несправедливостью на рабочем месте, и снизить риск развития у них бессонницы.

По мнению авторов работы, чрезмерно жесткая политика, направленная на предотвращение сексуальных домогательств, может непреднамеренно создать впечатление, что все формы социального сексуального поведения, даже потенциально полезные, должны контролироваться и наказываться.

Также выяснилось, что, хотя сотрудники любят флиртовать с коллегами, они не одобряют такое поведение со стороны тех, кто находится на вышестоящей должности. Эти результаты показывают, что руководство должно искать баланс, избегая чрезмерно ограничительной политики в отношении социального сексуального поведения, но при этом защищая тех, кто может пострадать от домогательств, отмечает Шеппард.

«Нулевая терпимость может привнести неловкость в то, что вполне естественно для дружеских взаимоотношений, — говорит Шеппард. — В то же время, руководство не должно потворствовать такому поведению. Оно происходит само собой. Руководителям стоит с осторожностью флиртовать с теми, кто находится у них в подчинении.

Как только возникнет такой дисбаланс, создается ситуация, которая может выглядеть как сексуальное домогательство».

Неуместное сексуальное поведение способно поставить под угрозу карьеру — так, в 2015 году американский астроном Джефф Марси подал в отставку после того, как в Калифорнийском университете в Беркли выяснили, что он целовал и щупал студенток против их воли. Некоторые из случаев астроном отрицал, в некоторых нашлись свидетели.

«Трудно описать, как больно мне понимать, что я был причиной страданий моих коллег-женщин, пусть даже не преднамеренно», — написал астроном на страничке факультета. Но это не смягчило отношение коллег к нему — более 20 профессоров Беркли подписали открытое письмо с требованием уволить Марси из Университета.

В неподобающем поведении обвинялся и астрофизик Нил Деграсс Тайсон — на него жаловались как минимум трое женщин. Одна заявляла, что он изнасиловал ее в студенческие годы.

Другую возмутило, когда он на вечеринке Американского астрономического общества полез к ней под платье, чтобы рассмотреть татуировку.

Третьей стала его ассистентка, которую он, по ее словам, позвал домой выпить вина, держал за руки и рассказывал, как сильно хочет ее обнять.

Тайсон признал, что разглядывал татуировки коллеги и звал ассистентку домой, но подчеркнул, что ничего такого не имел в виду и сожалеет, что у них сложилось о нем отрицательное впечатление. Также он не стал отрицать, что бывал в постели с первой женщиной, но заявил, что все происходило по взаимному согласию.