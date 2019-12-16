Нацист с железным сердцем: кто раскопал могилу любимца Гитлера

Могила начальника Главного управления имперской безопасности нацистской Германии (РСХА) Рейнхарда Гейдриха на Берлинском кладбище инвалидов была вскрыта неизвестными, сообщает dw.com. По словам полицейских, ничего из захоронения похищено при этом не было. В настоящий момент ведутся поиски подозреваемых.

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После вступления в Берлин войск союзников с могил всех высокопоставленных персон нацистского режима были убраны надписи и прочие опознавательные знаки. Победители опасались, что в будущем эти захоронения могут стать местом паломничества сторонников нацизма. Могилу Гейдриха невозможно идентифицировать, не обладая специальными сведениями. Поэтому неизвестно, стремились ли злоумышленники потревожить покой именно этого нациста, или действовали наобум.

Мотивы вандалов пока не ясны, однако в связи с этим происшествием в Германии вспомнили аналогичный случай из 2000 года,

когда левые радикалы раскопали захоронение популярного лидера штурмовиков СА Хорста Весселя, вытащили череп и выкинули его в реку Шпрее.

Свои действия активисты объяснили опасениями по поводу того, что могила Весселя превратилась в место сборищ неонацистов. Полиция тогда отрицала исчезновение останков покойного.

Вессель прославился после того, как в 1927 году написал стихотворение, чуть позже ставшее маршем СА, а затем на протяжении 15 лет являвшееся официальном гимном НСДАП. В 1930 году 22-летнего нациста тяжело ранили в голову активисты Коммунистической партии Германии. Вессель отказался от медицинской помощи из-за того, что прибывший на вызов врач оказался евреем. Через полтора месяца после нападения штурмфюрер СА умер от заражения крови.

Что же касается Гейдриха, то он, занимая в 1942 году должность исполняющего обязанности протектора Богемии и Моравии (наместника на оккупированной немцами территории Чехословакии), скончался через несколько дней после покушения под Прагой, спланированного чехословацкими подпольщиками и британскими спецслужбами. Он имел «чисто арийскую внешность»: это был высокий статный блондин с «нордическим» характером. Герман Геринг называл Гейдриха «мозгом Генриха Гиммлера».

На похоронах Гейдриха Адольф Гитлер охарактеризовал павшего соратника как «человека с железным сердцем».

Эта потеря стала особенно чувствительной для руководителя НСДАП, поскольку погибший являлся его главным любимцем.

А при жизни шефа РСХА (в нее входила СД – служба безопасности фюрера) называли одним из наиболее властных и жестоких нацистов. Считается, что, будучи младше Гитлера на 15 лет, в перспективе он метил на его место. Кроме того, Гейдрих являлся одним из инициаторов «окончательного решения еврейского вопроса», то есть, массового уничтожения еврейского населения Европы. В то же время Гейдрих отмечал, что «биологическое истребление идет вразрез с благородством немецкой нации как цивилизованного народа».

«Этот человек был невидимым стержнем, вокруг которого вращался нацистский режим. Развитие целой нации косвенно направлялось им. Он намного превосходил своих коллег-политиков и контролировал их, так же как он контролировал огромную разведывательную машину СД», — писал о Гейдрихе в мемуарах начальник внешней разведки службы безопасности Вальтер Шелленберг.

Не исключено, еще до Второй мировой войны деятельность Гейдриха напрямую повлияла на важные события в Советском Союзе. Установленным фактом считается связь нациста, тогда еще только начальника СД, с одним из самых известных предателей в белогвардейской эмиграции, тайным агентом НКВД Николаем Скоблиным. По одной из версий, бывший офицер-корниловец передал Гейдриху некие документы, свидетельствующие о секретном альянсе верхушки вермахта и РККА и заговоре против Иосифа Сталина. Позднее эти доказательства явились основанием для процесса против маршала Михаила Тухачевского.

Согласно другой версии, сотрудники НКВД могли снабдить Скоблина фальшивым компроматом для дальнейшей передачи Гейдриху, а целью комбинации являлось устранение первого заместителя наркома обороны Тухачевского.

Нацисты жестоко отомстили чехам за гибель Гейдриха, устроив террор против мирного населения. В Праге производились массовые обыски, в ходе которых выявлялись укрываемые участники Сопротивления, евреи и коммунисты. Был расстрелян 1331 чех, в том числе 201 женщина. 9 июня 1942 года, в день похорон Гейдриха, в качестве возмездия была уничтожена деревня Лидице. Всех мужчин старше 16 лет (172 человека) казнили на месте, 195 женщин оккупанты отправили в концентрационный лагерь.