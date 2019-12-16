Спасительная таблетка: как прожить дольше

Прием аспирина способен снизить риск смерти от рака и продлить жизнь, выяснили специалисты Национального института рака в США. Исследование было опубликовано в журнале JAMA.

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Аспирин — ацетилсалициловая кислота — рекомендован при целом ряде состояний, от лихорадки до перикардита. Он угнетающе действует на синтез просталангинов — особых биологически активных веществ, которые участвуют во многих процессах, в том числе и в работе свертывающей системы крови. Его употребление способствует разжижению крови.

В настоящее время установлено, что в некоторых случаях аспирин может применяться для профилактики сердечных приступов, повышению выживаемости и увеличению шансов на полное восстановление при инсульте. В низких дозах аспирин эффективен для профилактики развития существующих сердечно-сосудистых заболеваний, а также для снижения риска развития этих заболеваний у лиц с историей подобных заболеваний — например, повторных инфарктов и инсультов.

Кроме того, ряд исследований ранее показал, что аспирин способен оказывать на организм защитное действие и снижать риск преждевременной смерти, особенно выраженной была связь с раком органов пищеварения. Авторы работы решили проверить эти данные, а также уточнить, как аспирин влияет на риск смерти от других видов рака.

«Основное внимание мы уделили смертности от рака кишечника, поскольку есть много доказательств того, что использование аспирина может снизить риск смерти от рака органов желудочно-кишечного тракта», — поясняют ученые.

Авторы работы с 1993 по 2008 год наблюдали за почти 150 тыс. добровольцев в возрасте старше 65 лет. Те отвечали на ряд вопросов, в том числе и о том, как часто они принимают аспирин. За время исследования умерло 40,5 тыс. человек. Как оказалось,

среди тех, кто принимал аспирин трижды в неделю и чаще, умерли на 19% меньше человек, чем среди тех, кто его не принимал. Кроме того, принимавшие аспирин участники исследования на 15% реже умирали от рака.

В частности, аспирин снизил риск развития рака кишечника и желудка на 29% и 25% соответственно. У людей с избыточным весом и ожирением снижение риска было еще более выраженным — 34% и 28%.

«Мы обнаружили выраженную связь между потреблением аспирина и снижением смертности от всех причин — любых видов рака, рака желудочно-кишечного тракта и толстой кишки среди людей в возрасте 65 лет и старше», — пишут исследователи.

Исследователи отмечают, что испытуемые сами отчитывались о приеме аспирина, что может исказить результаты — так, они могли не знать, что в каком-либо препарате содержится аспирин, или неправильно оценивать частоту приема. Также ограниченной была информация о дозировке, поэтому пока нельзя сказать, какое количество аспирина способно защитить организм.

Кроме того, те, кто не принимал аспирин, могли изначально страдать от проблем со здоровьем, при которых его прием был противопоказан — и к преждевременной смерти привели именно они.

Также в будущих исследованиях авторы работы рекомендуют уделить больше внимания тому, как на эффективность аспирина в качестве средства профилактики рака и сердечно-сосудистых заболеваний влияет масса тела.

В 2018 году австралийские ученые сообщили, что прием аспирина в профилактических целях может быть не только бесполезен, но и опасен для здоровья. Однако результаты исследования касались людей со здоровой сердечно-сосудистой системой — тем, у кого повышен риск инфаркта или инсульта, его прием может спасти жизнь.

Участниками исследования стали более 19 тыс. человек старше 65 лет. На протяжении 5 лет половина из них ежедневно принимала 100 мг аспирина, а остальные получали плацебо. Как оказалось, у здоровых людей аспирин никак не влиял на риск развития инфаркта или инсульта, деменции и физической инвалидности.

Более того, для здоровых людей прием аспирина оказался даже вреден — 3,8% принимавших его испытуемых страдали от серьезных кровотечений желудочно-кишечного тракта, мозга и других органов. В группе, принимавшей плацебо, этот показатель составил 2,7%.

Исследователей удивил рост смертности за счет онкологических заболеваний, в том числе от рака кишечника — предыдущие исследования не показали такой картины, а в некоторых случаях наблюдалось снижение смертности от рака кишечника.

«Если у вас нет необходимости принимать аспирин, то и не начинайте»,

— порекомендовали исследователи. При этом они подчеркнули, что те, кто уже принимает аспирин, должен проконсультироваться со своим лечащим врачом перед тем, как перестать его употреблять.