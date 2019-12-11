Губительная заморозка: ЭКО-детям грозит рак

Заморозка эмбрионов перед ЭКО повышает риск развития рака у детей в 2,4 раза, предупреждают исследователи из Датского исследовательского центра Общества борьбы с раком. Работа была опубликована в журнале JAMA.

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Миллионы детей во всем мире появились на свет с помощью ЭКО. За годы изучения репродуктивных технологий ученые выявили ряд рисков, связанных со здоровьем детей, которые родились с их помощью — у них несколько чаще встречаются врожденные пороки развития, выше вероятность преждевременного появления на свет и низкой массы тела при рождении. Однако о долгосрочных последствиях известно было мало.

Многие специалисты опасались, что использование препаратов для лечения бесплодия, вспомогательных репродуктивных технологий или того и другого вместе может запустить каскад эпигенетических изменений в организме ребенка и спровоцировать развитие рака. В пользу этой гипотезы говорило обнаружение таких изменений в эмбрионах, пуповинной крови, плаценте. Кроме того, именно с ними зачастую оказывались связаны случаи редких врожденных аномалий развития.

Авторы работы отобрали данные более чем о миллионе детей, родившихся в Дании в 1996-2012 годах. Они учли информацию о том, как те были зачаты, сколько весили при рождении, сколько лет было родителям, какое у тех было образование и т. п. 175 тыс. детей были зачаты с помощью вспомогательных репродуктивных технологий — приема различных гормональных препаратов, метода ИКСИ, когда при ЭКО сперматозоид вводится иглой непосредственно в яйцеклетку, переноса в матку ранее замороженного эмбриона.

Какой-либо вид рака развился у 2217 детей. Чаще всего — в трети случаев — это была лейкемия. Также у детей встречалась лимфома, новообразования в ЦНС и другие виды рака.

Само по себе бесплодие матери, как оказалось, не повышало риск развития рака у ребенка. Также не было выявлено и связи с приемом гормональных препаратов и ЭКО самим по себе.

Однако если эмбрион перед переносом в матку был сначала заморожен, риск развития рака у ребенка возрастал почти в 2,5 раза по сравнению с детьми, зачатыми естественным путем. В частности, повышен был риск развития лейкемии и опухолей нервной системы.

«В этом исследовании мы не выявили статистически значимой связи между использованием вспомогательных репродуктивных технологий — препаратов для лечения бесплодия, ЭКО, ИКСИ — и риском развития рака у детей, — пишут ученые. — Однако дети, родившиеся после заморозки эмбрионов, подвергались повышенному риску, в основном он касался лейкемии и новообразований симпатической нервной системы».

Также они отмечают, что результаты других исследований разнятся и далеко не все из них выявляют связь между тем или иным способом зачатия и рисками развития рака у ребенка.

Криоконсервация, пишут исследователи, положительно сказывается на массе тела ребенка при рождении — такие дети реже рождаются с недовесом. Предположительно, заморозка влияет на процессы внутриутробного роста, и, возможно, именно они в итоге повышают риск развития рака.

Сам по себе рак у детей встречается редко — на их долю выпадает около 1% всех случаев развития онкологических новоообразований. Детей, рожденных после заморозки эмбриона и пострадавших от рака, в исследовании набралось всего 14.

Таким образом, поясняют исследователи, относительный риск для «детей из пробирки» остается очень маленьким, хотя и статистически значимым.

При ЭКО женщина, как правило, сначала проходит курс гормональных инъекций для стимуляции суперовуляции — созревания сразу нескольких яйцеклеток в течение одного менструального цикла. Затем проводится пункция фолликулов яичника и яйцеклетки извлекаются из организма. Мужчина собирает сперму для оплодотворения самостоятельно.

Эффективность ЭКО не слишком высока — после первой процедуры беременеет лишь одна из трех пациенток.

Поэтому обычно для успешной беременности необходимо провести несколько процедур. Как правило, для них используются уже ранее оплодотворенные и замороженные эмбрионы. Кроме того, перед подсадкой эмбриона врач может провести преимплантационную диагностику, чтобы отобрать наиболее здоровые и жизнеспособные эмбрионы.

Стоит иметь в виду, что у женщины, прибегнувшей к ЭКО, процедура может спровоцировать развитие гормонозависимых опухолей или рост уже имеющихся. Поэтому, обращаясь к вспомогательным репродуктивным технологиям, необходимо пройти тщательное медицинское обследование и в будущем внимательно относиться к своему здоровью.