Отказ от сахара и алкоголя: как спасти кишечник

Люди в возрасте до 50 лет все более подвержены риску заболевания колоректальным раком, указывается в исследовании Американского онкологического общества, выдержки из которого приводит focus.de. Так, в Германии на 100 тыс. жителей приходится 7,7 заболевших из указанной возрастной группы. По словам эпидемиолога и диетолога Михаэля Гоффмайстера из Немецкого исследовательского центра рака в Гейдельберге, одной из причин колоректального рака является избыточный вес, который вызывают нездоровая пища и малоподвижный образ жизни.

Эксперты называют сочетание из плохого питания, ожирения и недостатка физических упражнений предрасположенностью для возникновения рака толстой кишки в том числе в молодом возрасте.

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Как заключил гастроэнтеролог Томас Фрилинг из частной клиники Helios в Крефельде, из-за неправильного питания на протяжении длительного времени могут возникнуть хроническое воспаление кишечника, рак ободочной и прямой кишки, а также цирроз печени. Специалист рекомендовал избегать простых и рафинированных сахаров, а также сократить в рационе выпечку, шоколад и мармелад. Фрилинг также советует ограничить потребление солонины, копченостей и колбасных изделий, так как они являются канцерогенными.

Вредными для кишечника называют «плохие» жиры, которые в большом количестве содержатся в маргарине и майонезе. Напротив, защищают слизистую оболочку кишечника бананы, рыба, фруктовое пюре, вареный картофель, шпинат и морковь. В целях профилактики заболеваний ЖКТ рекомендуется значительно снижать дозу употребления алкоголя. Те же, кто злоупотребляет спиртным и неправильно питается, становятся более восприимчивыми к инфекциям, предупреждают медики.

«Бактерии в кишечнике взаимодействуют с иммунной и нервной системами», — подчеркнул Фрилинг.

Первыми симптомами колоректального рака могут служить рецидивирующая боль в животе, а также постоянный метеоризм, диарея или запор. Кроме того, признаками являются кровь или обесцвечивание стула. Внешне колоректальный рак может проявляться потерей веса, бледностью и усталостью.

На риск развития рака влияют изменения в «мусорной» ДНК, выяснила международная группа исследователей. Это открытие позволит разработать новые способы борьбы с заболеванием.

Ранее диетолог из США Сьюзи Баррелл заявила, что популярная в России и других странах мучная лепешка – пита – является худшим компонентом для завтрака, поскольку содержит большое количество углеводов. Тем, кто надеется сбросить вес, нужно во что бы то ни стало избегать питу и другие хлебобулочные изделия, традиционные для турецкой кухни. Как подчеркнула диетолог, турецкий хлеб со сливочным маслом – абсолютно худший выбор в кафе. По ее мнению, не стоит начинать свой день и со сладких хрустящих хлопьев: они почти не содержат пищевых волокон.

Зато хлопья без сахара или гранола с добавлением натурального йогурта, меда и ягод являются наилучшим выбором для приема пищи в утреннее время.

Хорошей добавкой к каше может стать греческий йогурт с минимальным количеством сахара. Специалист также рекомендует тосты с яйцом и беконом. При этом предпочтение следует отдавать цельнозерновому хлебу.

В свою очередь, испанский диетолог Мария Мерино перечислила продукты, которые чаще всего вызывают отравления. В первую очередь, особую осторожность следует соблюдать, употребляя яйца. Не рекомендуется оставлять при комнатной температуре блюда, в которые добавляют майонез иди другой яичный соус. После подачи такие блюда нужно убирать в холодильник. Нередки случаи отравления морепродуктами и рыбой. Врач предупреждает, что морские деликатесы нужно покупать в проверенных местах, где соблюдаются санитарные нормы. Мерино указывает, что рыба должна подвергаться заморозке перед употреблением как минимум на 72 часа.

Среди мяса наибольшую опасность отравления вызывает курица, которую нельзя есть сырой ни при каких обстоятельствах. Из-за сальмонеллы и стафилококка это мясо всегда нужно доводить до полной готовности.

Ранее врач-диетолог Людмила Зотова рассказала, что менее вредными сладостями являются горький шоколад, мармелад, мед, а также зефир и пастила, готовящиеся не на химических желеобразователях, а на агар-агаре.

Эксперт констатировала, что нехватка потребления сладкого также представляет опасность для здоровья, как и излишняя любовь к нему.

По словам Зотовой, десерт тем вреднее, чем сложнее его состав.