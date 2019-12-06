Ненавидел систему: в США умер перебежчик из КГБ

Бывший майор КГБ Виктор Шеймов, бежавший в США вместе с женой и дочерью при помощи американских спецслужб, скончался на 74-м году жизни, сообщает The Washington Post. Смерть перебежчика наступила еще 18 октября, однако известно о ней стало только сейчас. Шеймов умер в своем доме в Вене (штат Вирджиния) вследствие осложнений, вызванных болезнью легких.

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Шеймов родился в 1946 году в Москве, указывается в книге Дмитрия Прохорова «Сколько стоит продать Родину». Его родители были ветеранами Великой Отечественной войны. Отец, инженер-полковник, работал на секретных объектах и принимал участие в создании баллистических ракет, мать была врачом в престижной поликлинике. После окончания 45-й школы в Хамовниках Шеймов поступил в Высшее училище имени Баумана.

По распределению он попал на работу в закрытый НИИ Минобороны СССР, где занимался разработкой систем наводки ракет с космических спутников.

В 1971 году Шеймову предложили работать в КГБ в одном из самых секретных подразделений – 8-м главном управлении, занимавшемся обеспечением безопасности и функционированием всей шифросвязи СССР, а также созданием шифров и дешифровкой сообщений иностранных государств. В его функции входило обслуживание советских посольств и резидентур. Молодой человек довольно быстро дослужился до должности начальника отдела.

В 1973 году Шеймов женился на студентке МГУ Ольге, а в 1975-м у них родилась дочь Лена. Как отмечается в материале The Washington Post, в то время он все больше разочаровывался в своих работодателях и коммунистической действительности. В частности, Шеймов подозревал КГБ в убийстве своего друга, «поставившего под сомнение советский образ жизни». Как писал Шеймов в своих мемуарах, его переполняли ненависть к советскому режиму и желание порвать с ним. Первый раз установить контакты с ЦРУ он попытался в Москве, но удачной оказалась вторая попытка, предпринятая в 1979 году во время служебной командировки в Варшаву.

31 октября, обманув охранника, Шеймов сумел тайно покинуть советское посольство и встретиться с сотрудниками ЦРУ.

Затем в столице СССР предатель в ходе нескольких новых встреч передавал им секретную информацию о своей работе. Секретами Шеймова американцы воспользовались уже через две недели. Под Москвой было установлено устройство для перехвата закрытой информации, которую передавали по кабелю связи. Пять лет переписка с зарубежными резидентурами КГБ шла фактически открытым текстом. Только в 1985 году устройство было обнаружено и обезврежено.

С целью скрыть побег Шеймов решил инсценировать собственное убийство вместе с членами семьи по дороге на дачу. В действительности он вместе с семьей выехал из Москвы на поезде в сторону Львова, предварительно долго петляя и переодеваясь в метро с целью сбросить возможный «хвост». Прибыв к месту назначения, Шеймовы пересели в электричку до Ужгорода, где их уже ждал агент ЦРУ польского происхождения на «Волге». На этой машине, оборудованной тайником под задним сиденьем, куда спрятались Шеймов с дочерью, они пересекли границу СССР и прибыли в Чехословакию. Там их ждали сотрудники ЦРУ, без осложнений доставившие беглецов в Вену, а потом в Нью-Йорк и Вашингтон.

Такова версия побега со слов самого Шеймова.

Но более вероятной выглядит другая, выдвинутая сотрудниками контрразведки. Согласно ей, офицер КГБ получил псевдоним «Сапфир» и 15-16 мая был вывезен с супругой и ребенком из Москвы.

Семью Шеймовых тайно переправили в здание посольства США, Шеймова загримировали, переодели в форму пилота и доставили на аэродром как члена экипажа. Сюда же к самолету подвезли и небольшой посольский контейнер, не подлежавший досмотру, в котором находились жена и дочь Шеймова. Согласно американской прессе, побег Шеймовых стал «первой успешной эксфильтрацией» перебежчика из СССР и «одним из самых значительных побегов в период холодной войны».

Долгое время считалось, что семья Шеймовых пропала без вести, став жертвой нераскрытого преступления. Информация о том, что они могут находиться в США, просочилась в КГБ лишь в 1985 году, а достоверное подтверждение этого факта Москва получила в 1988 году благодаря информации, полученной от сотрудничавшего с КГБ агента ФБР США Роберта Ханссена.

От Шеймова стало известно, что КГБ якобы разрабатывал операцию по убийству папы римского Иоанна Павла II. Также он сдал двух сотрудников Госдепа, работавших на КГБ, и завербованного советскими спецслужбами «крота» в ЦРУ. В США Шеймов был удостоен медали ЦРУ за «ценный вклад в национальную безопасность».

В течение следующих 15 лет Шеймов сотрудничал с Агентством национальной безопасности США.

В Москве же по факту исчезновения семьи следственным управлением КГБ было возбуждено уголовное дело.

«К великому нашему стыду, вскоре было установлено: ни в Москве, ни в стране Шеймова и его семьи нет, — писал в своей книге «КГБ и власть» бывший зампред спецслужбы Филипп Бобков. — Выехали. Сами они, конечно, этого сделать не смогли бы. Всех троих вывезли, очевидно, с их согласия. Сомнений у сотрудников органов госбезопасности почти не оставалось, но все-таки в предательство верилось с трудом. Провели тщательное расследование. И снова нас ждал удар. Можно представить, что мы испытали! Прежде всего, это было чувство страшного унижения — ведь обвели вокруг пальца, и еще у каждого кипела злость от сознания собственной беспомощности и бессилия».

По утверждению председателя КГБ в 1988-1991 годах Владимира Крючкова, в 1982-м было проведено повторное расследование дела об исчезновении Шеймова. Представители контрразведки настаивали на убийстве его семьи и продолжали отрицать версию о вывозе их из СССР американцами. И только после вербовки начальника контрразведывательного подразделения в отделе СССР и Восточной Европы Оперативного директората ЦРУ Олдрича Эймса в 1985 году было точно установлено, что Шеймов был завербован ЦРУ и в мае 1980 года вывезен вместе с семьей в США.