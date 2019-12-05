Война с историей: как маршала Конева выгоняют из Праги

Что «предъявляют» маршалу Коневу

В Чехии продолжают кипеть страсти вокруг памятника маршалу Ивану Коневу. Монумент был установлен в столичном районе Прага 6 на площади Интербригад близ улицы Югославских партизан в 1980 году как напоминание о заслугах прославленного советского полководца в спасении города от уничтожения нацистами в ходе народного восстания.

close Дмитрий Окунев/«Газета.Ru»

В последний год войны Конев осуществлял командование 1-м Украинским фронтом, войска которого принимали участие в Пражской наступательной операции в мае 1945-го и освободили Прагу, потеряв при этом около 1000 солдат и офицеров.

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Однако в современной Чехии вклад Конева в изгнание немцев из оккупированной столицы, равно как и его другие действия, связанные с этой страной, подверглись серьезному пересмотру. Ряд местных историков считает советского маршала, которому тогда было уже 70 лет, ответственным за проведение операции «Дунай», то есть за вторжение вооруженного контингента стран Организации Варшавского договора (ОВД) в Чехословакию для подавления Пражской весны в августе 1968 года.

В 50-летнюю годовщину этих событий с подачи администрации Праги 6 на монумент были добавлены «разъясняющие» таблички на чешском и русском языках, имевшие задачей «объективно» рассказать о деятельности Конева.

close Дмитрий Окунев/«Газета.Ru»

«Маршал командовал 1-м Украинским фронтом, соединения которого принимали участие в завершающей битве за Берлин, освободили северную, центральную и восточную Чехию и 9 мая 1945 года первыми вступили в Прагу, — отметили авторы текста. — Осенью 1956 года под его руководством советские войска подавили Венгерское восстание, а в 1961 году в качестве главнокомандующего группой советских войск в Берлине Конев участвовал в решении второго Берлинского кризиса путем строительства Берлинской стены.

В 1968 году он лично поддержал проведение информационной разведки перед вторжением войск Варшавского договора в Чехословакию».

Кто такой староста Новотны

Несмотря на то что какое-либо участие Конева в разработке операции «Дунай» категорически отрицается Минобороны России, а несколько чешских историков поставили объявленную роль маршала под сомнение, памятник на площади Интербригад превратился в объект нападений. С исторической точки зрения очевидных доказательств причастности Конева к вводу войск в Чехословакию, по крайней мере в открытом доступе, не существует. В мае 1968 года он возглавлял разведывательную делегацию в эту страну, однако ее доклад, вероятно, не был решающим при принятии решения о вводе танков. О личном мнении маршала по поводу перспектив вторжения также ничего не известно.

Все эти доводы не мешают борцам с «советским наследием» позиционировать памятник Коневу едва ли не как главную проблему сегодняшней Чехии. На фоне скандальной ситуации в российских СМИ уже успел прославиться староста района Ржепорые на окраине Праги Павел Новотны, инициатор установления монумента в память о власовцах — участниках антисоветского военного движения времен Второй мировой войны под командованием бывшего генерала Красной армии Андрея Власова, попавшего в немецкий плен и согласившегося сотрудничать с нацистами.

Староста Новотны несколько раз появлялся по видеосвязи в эфирах политических ток-шоу на центральном ТВ, шокировав зрителей экстравагантным поведением и нелицеприятными высказываниями в адрес Конева

Дмитрий Окунев/«Газета.Ru»

О том, как у «русских бомбит» от его высказываний, Новотны рассказывает в своем Twitter. Так, в одном из постов он подсчитал, что за время появления на экране одного из российских каналов 15 раз назвал Конева «монструозным убийцей», восемь раз — «виновным в расправах над мирным населением», четырежды — «военным преступником» и три раза — «уродом». Откуда взялись основания обвинять покойного маршала в столь серьезных вещах, Новотны не уточнил. С его точки зрения, ответственность Конева в различных прегрешениях перед чехами не вызывает сомнений. А в своем заявлении, переданном в посольство России в ответ на предостережения российских дипломатов от открытия памятника власовцам, Новотны еще раз назвал Конева «позором Красной армии» и «монстром-убийцей, на руках которого лежит кровь тысяч невинных мирных жителей».

Аккаунт старосты Ржепорые в Twitter уже стал местом сосредоточения пользователей, негативно относящихся к социалистическому прошлому и современной России. Некоторые комментарии вполне респектабельных, если судить по фотографиям и роду занятий, людей имеют явную оскорбительную направленность по отношению к российскому народу по этническому признаку. Так, отдавая должное «борьбе» Новотного, подписчики его странички называют россиян «вечно пьяными» и «высокомерными», одержимыми «манией псевдовеличия».

При этом у Новотны есть и другие идеи касательно монументов: он считает целесообразным появление в Чехии памятников Всемирному антидопинговому агентству (WADA) и 13-му чемпиону мира по шахматам, оппозиционному политику Гарри Каспарову.

А пока староста строчит посты о власовцах по несколько раз на дню, обещая, что соответствующий памятник неминуемо появится в Ржепорые. Впрочем, принципиальное решение об этом, похоже, пока еще не принято. Вопрос будет обсуждаться советом района в середине декабря.

Дмитрий Окунев/«Газета.Ru»

Битва за маршала

Похоже, памятник Коневу в своем нынешнем виде действительно доживает последние недели.

По крайней мере, в сентябре 2019 года городское начальство постановило перенести статую в музей. Дискуссия в чешских политических кругах выдалась настолько острой, что высказаться пришлось даже президенту страны Милошу Земану. Известный своим положительным отношением к роли РККА во Второй мировой войне, глава государства выступил против демонтажа памятника Коневу и заметил, что «несколько дней позитивного поведения не искупят многолетнего предательства генерала Власова и совершенных его солдатами преступлений». Тем не менее, голос Земана в этом деле не будет решающим. Гораздо важнее позиция старосты Праги 6 Ондржея Коларжа, который убежден, что именно Власов, а не Конев освободил Прагу от нацистов.

Памятник советскому маршалу на площади Интербригад сейчас открыт для посещения. Как на самой статуе, так и на элементах мемориала хорошо видны следы краски — дело рук вандалов, неоднократно атаковавших комплекс в последние годы. По сравнению с многими другими памятниками историческим персонам, в том числе в нашей стране, монумент Коневу начищен почти до блеска и в целом поражает чистотой — это результат постоянной борьбы активистов с последствиями нападений.

Взор маршала, который по воле архитекторов Зденека Крыбуса и Вратислава Ружички держит в правой руке праздничный букет сирени, а левой приветствует жителей, устремлен на оживленный проспект.

С тыловой стороны за линией кустарника разбит сквер. На тамошних скамейках, судя по всему, любят собираться асоциальные элементы. Ранее чешская пресса сообщала о попытке осквернения памятника неким подвыпившим мужчиной преклонного возраста.

Посол предостерегает от ползучего нацизма

На общем фоне весьма взвешенным представляется мнение чешского историка Йиржи Падевьета, который выступает за то, чтобы «старые памятники не ломали, а новые не ставили». На его взгляд, помощь власовцев Пражскому восстанию сыграла решающую роль в снятии оккупации с города.

«Они предложили помощь Чешскому народному совету, который какое-то время вел с ними переговоры о помощи повстанцам, и тем временем власовцы уже успели включиться в бои.

Так, например, в Праге в районе Пнкрац они остановили продвижение боевой группы СС «Валленштейн». Власовцы располагали танками, бронемашинами, артиллерией. Без их помощи восставшие не остановили бы немцев. Но когда власовцы не договорились с советом, который отказался от их помощи, они вывели свои силы еще во время восстания и отступили обратно на юго-запад», — объяснил специалист порталу idnes.cz.

А бывший посол Чехии в России и на Украине Ярослав Башта обратил внимание на то, что при разговорах о памятнике власовцам опускается факт принадлежности их движения к СС.

«Они даже попали под командование Генриха Гиммлера. Поэтому при строительстве монумента мы должны учитывать, что возводим памятник эсэсовцам, — подчеркнул дипломат. — До весны 1945 года они действовали в качестве вспомогательных сил полиции и как настоящие преступники, подавлявшие партизанское движение. Они ушли от немцев лишь за три дня до окончания войны, чтобы оказаться на стороне победителей. Власовцы ожидали, что восставшие пражане вступятся за них, но те этого не сделали. Считаю инициативу по увековечиванию памяти власовцев ползучей реабилитацией нацизма».

В свою очередь, историк Павел Жачек уверен, что Вторая мировая была «войной без правил с обеих сторон». Он не видит ничего плохого в чествовании «спасителей Праги», утверждая, что памятные знаки власовцам уже установлены в других местах Чехии с начала 1990-х. По словам Жачека, чехи должны не идти на поводу у России, «навязывающей свое толкование истории», а пытаться раскрыть собственный взгляд на события 75-летней давности, используя архивные материалы.

Прага не первое место, где решили избавиться от памятника Коневу. Еще в 1991 году поляки снесли гранитный монумент в Кракове — городе, спасенном маршалом от полного уничтожения немцами. В результате переговорного процесса памятник работы скульптора Антони Хайдецкого увезли в Россию. В 1995 году после реставрации его открыли на одноименной площади в Кирове.