Женщины и ветеринары: кто знает, что чувствуют кошки

Эмоции кошек сложно понять, но некоторые люди способны удивительно точно интерпретировать выражения кошачьих морд, выяснили канадские специалисты из Университета Гуэлфа. Об этом они рассказали в статье в журнале Animal Welfare.

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Хотя кошки как питомцы не менее популярны, чем собаки, они изучены гораздо хуже, пишут авторы работы. Все понимание кошачьих эмоций сводится к такому их проявлению, как шипение, вздыбливание шерсти, прижимание ушей и прочим признакам агрессии. Люди не могут определить эмоциональное состояние кошки по ее мяуканью, не могут по мимике понять, больно ей или нет. Тем не менее, исследования показывали, что некоторые люди способны различать кошачьи эмоции лучше других, и ученые решили разобраться в этом вопросе подробнее.

«Умение читать выражения морд животных имеет решающее значение для их благополучия.

Мы выяснили, что некоторые люди отлично справляются с распознованием оттенков эмоций кошек. Это показывает, что таким навыкам можно обучить больше людей», — говорит профессор Ли Нил, ведущий автор исследования.

До сих пор единственным исследованием, посвященным анализу эмоций на кошачьих мордах, было изучение выражений боли.

«Наше исследование впервые рассматривает оценку более широкого спектра негативных эмоциональных состояний у животных, включая страх и разочарование, а также положительные эмоциональные состояния», — добавляет профессор Джорджия Мейсон, соавтор.

В исследовании участвовали более 6300 человек из 85 стран. У 93% из них когда-либо во взрослом возрастен были кошки, а 80% они жили дома на момент исследования. Они должны были посмотреть 20 коротких онлайн-видео кошек из коллекции из 40 видеоматериалов, собранных в основном с YouTube, и заполнить онлайн-опросники.

close Universities Federation for Animal Welfare

«Мы доказали, что интернет и котики — мощное сочетание,

— шутят исследователи. — YouTube оказался богатым источником видеоматериалов о кошках, а наш онлайн-опрос всего за десять дней прошли более 6000 участников».

Кошки на видео испытывали либо положительные эмоциональные состояния (например, когда их гладили или угощали), либо отрицательные (например, когда они испытывали проблемы со здоровьем или находились в ситуациях, которые заставляли их отступать или спасаться бегством). Каждое видео было сфокусировано на морде кошки. Ни у одной кошки не было выражений страха, таких как обнаженные клыки или прижатые уши, так как эти особенности уже широко известны.

Участники должны были ответить, испытывает кошка положительные эмоции, отрицательные, или они затрудняются с ответом.

Для большинства участников тест оказался сложным. Средний балл составил 12 из 20 — чуть больше случайного угадывания.

Но 13% участников показали очень хорошие результаты, набрав от 15 баллов и больше. Чаще это были женщины и ветеринары. Также с заданием лучше справились молодые люди.

«Тот факт, что результаты женщин в целом выше, чем у мужчин, соответствует данным предыдущих исследований, которые показали, что женщины лучше разбираются в невербальных проявлениях эмоций как у людей, так и у собак», — говорит Мейсон.

При этом любовь к кошкам сама по себе не способствовала получению более высоких баллов.

То, что некоторые люди умеют считывать кошачьи эмоции, показывает, что других можно научить делать то же самое, отмечают исследователи.

«Это важно, потому что это может помочь укрепить связь между владельцами и кошками и тем самым улучшить уход за кошками и сделать их жизнь более благополучной», — говорит Нил.

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