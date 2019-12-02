Бьет ниже пояса: чем для мужчин опасна марихуана

Регулярное употребление марихуаны связано с повышением риска развития рака яичек у мужчин, выяснили исследователи из Института Северной Калифорнии. Работа была опубликована в журнале Journal of the American Medical Association.

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В марихуане содержится ряд тех же канцерогенов, что и в сигаретах, но в организм человека они попадают в куда большем количестве. Кроме того, тетрагидроканнабинол способен угнетать иммунитет. Рост потребления марихуаны, особенно среди молодежи, побудил исследователей проверить, как ее употребление влияет на риск развития рака.

Ученые проанализировали 25 исследований, в которых рассматривалась связь употребления марихуаны с риском возникновения различных видов рака.

Как оказалось, ее регулярное потребление ассоциировано с увеличением развития рака яичек на 36%.

Также исследователи нашли ограниченные данные о связи употребления марихуаны с увеличением риска развития рака простаты и шейки матки.

По большинству других видов рака не набралось достаточно данных, чтобы сделать статистически значимые выводы.

Исследователи отмечают, что данные о связи между раком яичек и употреблением марихуаны не отличались хорошим качествам, поэтому для подтверждения результатов необходимо более тщательное изучение вопроса.

К схожим выводам о влиянии марихуаны на риск развития рака яичек несколько лет назад пришла и другая группа американских исследователей.

Ученые проанализировали рассказы 163 молодых мужчин с раком яичек об их опыте употребления марихуаны. Они сравнили их информацию с данными 292 здоровых мужчин того же возраста и национальности. Ученые обнаружили, что потребители марихуаны в два раза чаще страдали подтипом рака яичек под названием несеминомная опухоль (нон-семинома) или смешанная опухоль зародышевых клеток. Эти виды опухоли обычно встречаются у молодых мужчин и имеют худший прогноз по лечению, чем другой вид рака яичек, семинома.

«Мы не знаем, как триггеры марихуаны в яичках могут приводит к канцерогенезу, но подозреваем, что они могут действовать через эндоканнабиоидную систему — клеточную сеть, которая реагирует на активный ингредиент в марихуане, а эта система важна для производства спермы»,

— заключили специалисты.

Рак яичек встречается довольно редко, среди всех злокачественных опухолей у мужчин он встречается лишь в 2% случаев. Чаще всего он поражает молодых мужчин в возрасте 25-35 лет. При своевременной диагностике хорошо поддается лечению.

За последние 40 лет заболеваемость раком яичек выросла почти вдвое, чаще всего от них страдают в Западной и Северной Европе, Австралии и Северной Америке, реже — в странах Азии и Африки. В России показатель заболеваемости составляет около 1,72 случая на 100 тыс. населения в год.

Среди факторов риска — наследственность, неопущение яичка, генетические заболевания. Травмы, вопреки распространенному мнению, развитию опухолей яичка не способствуют.

Помимо общих признаков рака (слабость, потеря веса, повышение температуры и т. п.) у больных наблюдаются уплотнения в области мошонки, приводящие к ее увеличению. Они могут быть как болезненными, так и безболезненными. При дальнейшем развитии опухолевого процесса возникают затруднения дыхания, увеличиваются лимфоузлы, появляются боли в спине.

Современные методы позволяют вылечить пациентов с метастазами, даже в случае самого плохого прогноза пятилетняя выживаемость составляет почти 50%.

В случае хорошего прогноза, который и встречается у большинства больных, пятилетняя выживаемость доходит до 92%.

В настоящее время можно избавиться от опухоли, сохранив функцию яичка — это важный фактор, так как болезнь поражает мужчин репродуктивного возраста. Сперматогенез восстанавливается как минимум у половины пациентов. Однако точный индивидуальный прогноз для каждого больного составить нельзя, поэтому врачи рекомендуют провести криоконсервацию спермы перед лечением.

При удалении яичка второе способно целиком справиться с его функциями. Если мужчина переживает насчет внешнего вида мошонки, он может установить протез яичка.