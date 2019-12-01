Миллион инфицированных: почему Россию захлестнула эпидемия ВИЧ

Заражение ВИЧ-инфекцией все чаще происходит путем гетеросексуальных контактов, более половины новых случаев ВИЧ в 2019 году были связаны именно с этим, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Роспотребнадзор.

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«Наряду с распространением ВИЧ среди традиционных уязвимых для ВИЧ групп населения: наркопотребителей и мужчин, имеющих половые связи с мужчинами, все чаще наблюдается заражение при половых контактах между мужчинами и женщинами (гетеросексуальных контактах). В первую половину 2019 года 58,9% новых случаев заражения ВИЧ были связаны с гетеросексуальными контактами, 39% обусловлены потреблением наркотиков и 2,5% — гомосексуальными контактами», — говорится в сообщении ведомства.

За 10 месяцев 2019 года зарегистрировано почти 66 тысяч новых случаев заболевания ВИЧ, что на 8% меньше, чем за аналогичный период 2018 года, отметили в пресс-службе.

Всего в России насчитывается 1,06 млн ВИЧ-инфицированных, рассказал «Интерфаксу» глава Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией, академик РАН Вадим Покровский, ссылаясь на данные Роспотребнадзора.

При этом, согласно отчету UNAIDS (объединение ООН по борьбе с ВИЧ и СПИДом), число новых случаев ВИЧ с 2010 года снизилось в 28 странах. Однако темпы снижения еще далеки от поставленных ООН целей.

В 2017 году UNAIDS сформировало Глобальную коалицию по предупреждению ВИЧ, куда вошли страны, на которые приходится 75% всех новых случаев ВИЧ-инфицирования во всем мире.

С 2010 года число новых случаев ВИЧ-инфицирования среди взрослых в рассмотренных странах сократилось в среднем на 17%, что несколько выше снижения темпов заражения в остальном мире, но все еще намного меньше тех 60%, которые необходимы для достижения глобальных целей профилактики ВИЧ.

В 12 странах число новых случаев инфицирования ВИЧ среди взрослого населения сократилось на четверть и более. В их число вошли Южная Африка, где число новых случаев в год упало на 39%, Демократическая Республика Конго с 37-процентным снижением, Уганда с 36-процентным снижением и Зимбабве с 28-процентным.

Однако в некоторых странах зарегистрирован рост числа новых случаев инфицирования ВИЧ. Так, в Нигерии число новых зараженных увеличилось на 8%, в Пакистане — на пугающие 56%. В среднем в период с 2010 по 2018 год число новых случаев ВИЧ-инфицирования в странах, не входящих в Глобальную коалицию по предупреждению ВИЧ, оставалось относительно стабильным.

Составители доклада подчеркивают, что, хотя в разработке программ для девочек-подростков и молодых женщин достигнут определенный прогресс, в 2018 году только 34% районов с высокой распространенностью ВИЧ имели целевые комплексные программы профилактики ВИЧ для женщин и девочек. При этом

в планах коалиции был охват этими программами 90% девочек и молодых женщин к 2020 году, но достигнуть этой цели, очевидно, не удастся.

Однако прогресс все же воодушевляет представителей организации.

«В странах Африки к югу от Сахары проживают более 25 миллионов ВИЧ-положительных людей — это более двух третей от 37,9 миллиона человек в мире, живущих с ВИЧ, — рассказывает Винни Бьянима, исполнительный директор UNAIDS. — В Кении число смертей вследствие СПИДа с 2010 года снизилось более чем на 50%, а число новых случаев заражения — на 30%. Это огромное достижение. Грандиозный прогресс за короткий срок. Сегодня я могу заявить о том, что 24,5 миллиона ВИЧ-инфицированных людей во всем мире теперь имеют доступ к лечению для сохранения жизни. Это отличная новость и свидетельство значительного прогресса».

Она отмечает, что в борьбе с ВИЧ важно победить бедность и неравенство — незащищенные социальные группы страдают от болезни чаще всего.

«В странах Африки к югу от Сахары риск заражения ВИЧ существенно выше для молодых женщин и девушек, чем для мужчин и мальчиков, — говорит Бьянима. — У девушек в возрасте 15-24 лет в этих странах вероятность заражения втрое выше, чем у юношей того же возраста».

Также она призывает перестать стигматизировать гомосексуалов, проституированных женщин, людей, потребляющих наркотики, и других представителей наиболее уязвимых групп — общественное осуждение лишь способствует тому, что они реже обращаются за медицинской помощью и меньше знают о своем здоровье.

«Во многих странах до сих пор действуют законы, предусматривающие уголовное преследование определенных групп или дискриминацию людей, живущих с ВИЧ; из-за этого им приходится уходить в подполье и скрываться, в результате чего они не могут реализовать свое право на здоровье», — говорит Бьянима.

В России, по данным UNAIDS, в 2017 году насчитывался один миллион людей с ВИЧ, из них 37% составили женщины.

Уровень распространенности ВИЧ (количество новых случаев заражения ВИЧ среди уязвимых групп населения за определенный период) среди всех возрастных групп составил 0,7%. Количество новых случаев заражения ВИЧ выросло с 74 тысяч в 2010 году до 100 тысяч в 2017.

Программа ООН 90–90–90 предполагает, что к 2020 году 90% людей, живущих с ВИЧ, будут знать о своем статусе, 90% людей, осведомленных о своем положительном ВИЧ-статусе, будут иметь доступ к антиретровирусной терапии, и 90% людей, получающих лечение, достигнут вирусной супрессии.

В России в 2017 году 81% людей, живущих с ВИЧ, знали свой статус.

Но лишь 36% людей с ВИЧ получали лечение, и только у 27% была отмечена вирусная супрессия.

Из всех ВИЧ-инфицированных людей старше 15 лет лечение получали только 35%.

Также в 2017 году 52,8% человек, живущих с ВИЧ и туберкулезом, получали лечение от обоих заболеваний. Еще в 2015 году их доля составляла 71,8%.