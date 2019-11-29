«Мы вам признательны»: за что Албания благодарила Сталина

Как Муссолини манипулировал албанцами

В период Второй мировой войны Албания пережила две оккупации. 7 апреля 1939 года на ее территорию вторгся 50-тысячный итальянский корпус. Король Ахмет Зогу, пришедший к власти 15 годами ранее при помощи русских эмигрантов-белогвардейцев, не смог ничего противопоставить захватчикам и был вынужден бежать за границу. Давно мечтавшие о влиянии в Албании итальянцы создали Албанскую фашистскую партию, органы власти и воинские подразделения. Албанцев начали призывать в армию Бенито Муссолини.

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Как указывается в монографии Нины Смирновой «История Албании в XX веке», в первые месяцы оккупации в стране сохранялось относительное спокойствие. Увеличение занятости в сфере строительства, добывающей промышленности и сельского хозяйства способствовало рождению иллюзий относительно возможности улучшения условий жизни трудового населения.

Фашистская пропаганда эксплуатировала национальные чувства албанцев, поощряя распространение в интеллектуальных кругах общества надежд на возможность объединения всех албанцев в одном государстве под эгидой Италии.

Даже в нарождающемся коммунистическом движении эти идеи нашли своеобразное преломление. Однако по прошествии времени напряженность в Албании принялась нарастать, выражаясь на первых порах в конфликтах экономического характера.

Реакцией на иностранное вмешательство, как и в соседней Югославии, явилось появление партизанских отрядов. А с 1943 года в стране развернулось уже массовое партизанское движение, началось формирование регулярной Национально-освободительной армии (АНОА). Ее верховным главнокомандующим стал лидер албанских коммунистов Энвер Ходжа – впоследствии большой почитатель Иосифа Сталина, радикальный критик политики Никиты Хрущева и один из самых одиозных диктаторов второй половины XX века. После серии успешных операций АНОА стратегическая инициатива в албанском сопротивлении полностью перешла к единомышленникам этого человека. Стало понятно, что после победы союзников над Третьим рейхом коммунистическая модель получит все условия для планомерного развития в этой стране.

«В Албании, как и в большинстве других европейских стран, подвергшихся фашистской оккупации, борьба против захватчиков начиналась стихийно, без какого-либо организующего начала, — отмечается в работе Смирновой. — Коммунисты участвовали в различных акциях протеста индивидуально, в меру осознания ими своего патриотического долга. О какой-либо руководящей роли, о которой в конъюнктурно-политических целях писалось во всех партийных албанских изданиях, не могло быть и речи. Подпольные левацкие группы, сформировавшиеся с начала 30-х годов и называвшие себя коммунистическими, враждовали между собой, их лидеры расходились во взглядах на многие вопросы теории и практики, в частности когда и как следует начинать борьбу за освобождение.

Они представляли собой малочисленные объединения молодых интеллектуалов, имевших весьма смутное представление о марксизме.

В работе групп принимали участие вернувшиеся в страну эмигранты, спасавшиеся от режима Зогу в СССР и во Франции и ставшие там членами компартий. Но их можно было пересчитать по пальцам».

Немцы обещали Албании суверенитет

В сентябре того же года произошло свержение Муссолини, фашистская Италия вышла из войны, и вместо ее оккупационных войск в Албанию вошли силы вермахта. Было создано очередное коллаборационистское правительство, ключевую роль в котором играл министр внутренних дел Джафер Дева – крайний националист и адепт паналбанской идеи Великой Албании, глава карательных органов и один из организаторов дивизии СС «Скандербег». Сменив итальянцев, немцы объявили о намерении восстановить суверенитет Албании. Однако на деле последовали репрессии по отношению к нелояльному населению.

Борьба АНОА на этом временном отрезке протекала с переменным успехом. Перелом наступил лишь спустя год в результате общего изменения военной ситуации на Балканах. Освободительное движение в Албании переросло в революцию. Так, 24 мая 1944 года был создан Антифашистский национально-освободительный совет Албании, преобразованный 20 октября во Временное демократическое правительство.

А в январе немцы предприняли широкое наступление против партизанских сил на юге и в центральной части Албании. Против АНОА были брошены четыре дивизии вермахта и формирования албанских коллаборационистов. На сравнительно небольшой территории между Корчей и Бератом развернулись напряженные бои. Полицейские отряды марионеточного правительства подкрепляли наступательные операции оккупантов террором против мирного населения. В начале февраля немцы и коллаборационисты провели в Тиране операцию устрашения. Более 300 человек были арестованы по заранее составленным спискам. Под предлогом поисков партизан жандармы врывались в дома, выволакивали людей наружу и зверски избивали. Более 80 трупов мирных граждан остались лежать на улицах албанской столицы.

«Кровь жаждет крови! Кровопускание является радикальным средством для борьбы с заразой.

Кровь должка литься рекой по улицам Тираны, если мы хотим восстановить порядок, если мы хотим видеть народ спокойно занимающимся твоими ежедневными делами. Проблема проста, способ действия тот же, традиционный: для восстановления абсолютного порядка абсолютно необходим террор», — писала газета «Единение нации», издаваемая коллаборационистской администрацией.

Не в последнюю очередь по причине подобных акций партизаны не испытывали проблем в притоке новых кадров. Весной 35-тысячная АНОА сумала освободить всю южную и значительную часть центральной Албании, а в июне остановила немцев и перешла в наступление.

Участник Великой Отечественной войны Леннор Ольштынский в своей книге «Разгром фашизма. СССР и англо-американские союзники во Второй мировой войне» обращал внимание, что успех Белградской операции в октябре 1944 года создал условия для завершения освобождения как всей территории Югославии, так и сопредельных государств. В ряде решающих сражений албанские партизаны тесно сотрудничали с югославскими. В те дни командование АНОА обратилось с прокламацией народу Косово:

«Большая часть народа Косово, гнусно обманутая пропагандой немецких захватчиков, поставила себя на службу германской армии, вступила в ряды предателей и боролась с оружием в руках против национально-освободительных югославской и албанской армий.

Косовские банды обрушились на албанское население Южной Албании, безжалостно жгли, грабили, убивали, насильничали.

И сегодня, когда всем стало ясно, что Германия стоит на пороге капитуляции, а национально-освободительные войска Тито и Ходжи выступают за свободу народов, значительная часть косоваров продолжает бороться в рядах немцев и предателей против этих войск».

«Пролитая кровь сцементировала дружбу»

Тогда же албанские коммунисты отправили благодарственные послания советским и югославским коллегам.

«Красную армию мы считаем главной силой, которая разгромила заклятого врага человечества. Более того, для нас она является символом антифашистской борьбы за свободу, величайшей гарантией наших прав. За это мы признательны Советскому Союзу, и наш народ никогда не забудет большую помощь и героическую борьбу Красной армии, которая спасла нас от катастрофы», — говорилось в депеше, посланной в Кремль.

Для Иосипа Броз Тито предназначался текст следующего содержания:

«Ваша борьба послужила маяком для всех порабощенных народов Европы и оказала огромную помощь народам порабощенных Балкан. Мы никогда не оставались без вашей поддержки, о которой наш народ знает и за которую благодарен.

Братство по оружию наших народов скреплено совместной борьбой, и пролитая кровь сцементировала эту дружбу, которую ничто не может разрушить».

По иронии, именно СССР и Югославия годы спустя были провозглашены в Албании злейшими врагами.

Осенью 1944-го в Албании действовали 24 бригады АНОА. Они наносили ощутимые удары по отступающим немецким войскам и отрядам националистов. Особую сложность представляло положение в горных районах севера, где еще со времен турецкого господства имелись анклавы, отрицавшие любую центральную власть. Деликатным вопросом также являлось привлечение частей АНОА к борьбе против албанских коллаборационистов на территории Югославии, в том числе косовской дивизии СС «Скандербег». Советские войска прямого участия в освобождении Албании не принимали.

17 ноября 1944 года была освобождена Тирана. 28 ноября сюда переехало из Берата народно-демократическое правительство. А 29-го албанцы взяли Шкодер – последний город, удерживаемый оккупантами. В конце года албанские партизаны совместно с отрядами Народно-освободительной армии Югославии участвовали в военных операциях в Черногории и Косово. Во второй мировой войне АНОА потеряла в общей сложности 28 тыс. человек.

В социалистическую эпоху эта дата считалась главным государственным праздником. Весьма любопытна стилистика, в которой изгнание нацистов из страны описывалось в государственном издании 1954 года «Албания на пути к социализму».

«29 ноября 1944 года — день полного освобождения Албании, день, когда последние солдаты гитлеровских орд, преследуемые по пятам частями Освободительной армии, бежали из пределов страны. Занималась заря новых дней. После славной национально-освободительной войны, закончившейся великой победой освобождения, началась новая светлая эра для албанского народа, эра восстановления и строительства основ социализма. Руководимый своей партией, получая уже в первые дни после освобождения бескорыстную помощь от своего освободителя и друга — великого Советского Союза, — албанский народ, с тем же героизмом и подъемом, которыми он отличался во время войны принялся за созидательный труд».

Уже после смерти Сталина, но еще до развенчания культа личности и разрыва отношений между Албанией и СССР режим Ходжи подчеркивал вклад советского руководства в собственное становление.

У Смирновой, правда, уточняется, что в середине 1990-х официальная дата окончания освобождения территории страны от немецкой оккупации оспаривалась ветеранами. По их мнению, Ходжа и его ближайшие соратники «в угоду своим югославским друзьям» перенесли празднование освобождения на один день позже, чтобы оно не совпадало с днем провозглашения Федеративной народной республики Югославии (ФНРЮ) 28 ноября 1945 года.