«Просто не повезло»: почему вымерли неандертальцы

Неандертальцы могли вымереть из-за близкородственного скрещивания на фоне раздробленности популяций и невозможности увеличить численность, считают нидерландские исследователи. Работа была опубликована в журнале Plos One.

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«Обычно считается, что Homo sapiens вторглись в Европу и на Ближний Восток, где жили неандертальцы, а затем вытеснили их благодаря своему уму и численности, — говорит Крист Вэйсен из Эйндховенского технологического университета. — Однако мы считаем, что люди были ни при чем. Неандертальцам просто не повезло».

Причины исчезновения неандертальцев в настоящее время не прояснены до конца.

Среди рассматриваемых версий — гибель из-за климатических изменений во время последнего оледенения, распространение болезней, ассимиляция и вытеснение современными людьми. Достоверно известно, что в поздний период своего существования в Европе (около 40-20 тыс. лет назад) неандертальцы выживали на пределе своих физических возможностей. Так, у неандертальских детей, еще не достигших полового созревания, наблюдалось преждевременное старение скелетной системы, вызванное постоянными тяжелыми физическими нагрузками и не являющееся типичным для неандертальцев в целом.

Чтобы выяснить, что могло случиться с неандертальцами, исследователи смоделировали существование их популяции на протяжении 10 тыс. лет с учетом разных факторов. Первым из них было близкородственное скрещивание, которое вредит здоровью популяции. Вторым — так называемый «эффект Элли», открытый американским экологом Вардером Клайдом Элли. Эффект заключается в том, что небольшие сообщества не могут расти из-за ограниченного выбора партнера, у них слишком мало людей для охоты и воспитания детей. Третий фактор — естественные колебания рождаемости, смертности и соотношения полов.

Как показал анализ, близкородственное скрещивание само по себе вряд ли могло стать единственной причиной вымирания неандертальцев. Однако, наложившись на другие факторы, он сыграл свою роль. К появлению современных людей численность неандертальцев составляла около 10-70 тыс.

«Они могли вымереть в любом случае, — считает Вэйсен. — Нечто похожее мы можем наблюдать и у других видов гоминин. Это естественный процесс».

Хотя в одном из возможных сценариев люди все же тоже могли приложить руку к вымиранию неандертальцев. Возможно, их появление сделало и так изолированные группы неандертальцев еще более закрытыми, а выявленные ранее факторы уже окончательно их добили.

«Мы знаем, что популяции неандертальцев были уже небольшими, раздробленными и пострадавшими от близкородственного скрещивания, когда появились люди, и их вымирание могло стать следствием нескольких причин помимо ассимиляции с людьми», — говорит Пенни Спикинс, археолог из Йоркского университета.

Однако исследователи отмечают, что моделирование основывалось на данных о человеческих популяциях, а, так как неандертальцы отличались от людей биологически, возможно, и последствия влияния рассмотренных факторов для них могли быть иными. Поэтому точка в споре о том, почему вымерли неандертальцы, будет поставлена еще нескоро, говорят авторы работы.

Ранее французские ученые предположили, что неандертальцев могла погубить низкая рождаемость. Исследователи рассчитали, что снижение рождаемости у неандертальцев всего на 2,7% привело бы к их вымиранию через 10 тыс. лет.

Причина снижения рождаемости не ясна, но, вероятно, это могло быть связано с нехваткой продовольствия. Так как количество накопленного жира в организме женщины влияет на ее фертильность, сокращение ресурсов, вызванное климатическими изменениями или конкуренцией с современными людьми, могло повлиять на рождаемость, особенно у женщин, до этого не рожавших.

Со снижением фертильности женщин могло быть связано уменьшение числа мужчин. Их гибель на охоте и при межличностных конфликтах вполне могла повлиять на рождаемость. Кроме того, к такому эффекту теоретически могла привести гибридизация неандертальцев с современными людьми — некоторые мутации могли приводить к бесплодию. Вкупе с небольшой популяцией неандертальцев эти мутации могли закрепиться и повлиять на рождаемость.

Также они установили, что падение выживаемости взрослого населения на 10% привело бы почти к мгновенному вымиранию. Причиной такого быстрого спада могла бы стать болезнь или война.