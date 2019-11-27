Ожирение и наркотики: от чего вымирают США

Ожидаемая продолжительность жизни американцев снижается, выяснили ученые из из Университета содружества Виргинии. Виной тому — отсутствие социальной поддержки, рост употребления наркотиков и хронические заболевания. Исследование было опубликовано в журнале JAMA.

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За последние полвека продолжительность жизни в США значительно увеличилась — с 69,9 лет в 1959 году до 78,9 лет в 2016 году. Однако темпы ее роста со временем замедлились, в то время как других странах с высоким уровнем дохода по-прежнему наблюдался устойчивый рост ожидаемой продолжительности жизни.

После 2010 года ожидаемая продолжительность жизни в США стабилизировалась, а с 2014 года начала снижаться, уменьшившись с 78,9 лет до 78,6 лет в 2017 году.

И это несмотря на то, что США тратят на здравоохранение на душу населения больше, чем любая другая страна в мире.

«Уровень смертности среди взрослого трудоспособного населения растет, — признается автор исследования Стивен Вульф. — На протяжении многих лет мы знаем, что здоровье американцев уступает здоровью жителей других стран с высоким доходом, но наши исследования показывают, что ухудшение здоровья в США по сравнению с другими странами началось еще в 1980-х годах».

Авторы работы изучили записи Базы данных смертности в США и базы данных WONDER Центров по контролю и профилактике заболеваний США.

Из всех возрастных групп наибольший рост смертности наблюдался среди взрослых в возрасте от 25 до 64 лет — 6%.

В долине Огайо, куда входят штаты Западная Виргиния, Огайо, Индиана и Кентукки, а также в северной части Новой Англии, включая Нью-Гемпшир, Мэн и Вермонт, наблюдался наибольший относительный рост смертности, отмечают исследователи.

Более ранние исследования также показывали снижение ожидаемой продолжительности жизни, однако авторы этой работы пошли дальше и постарались выяснить причины ее уменьшения. Так, они установили, что самоубийства и передозировка наркотиками сокращают ожидаемую продолжительность жизни американцев с 1990-х годов, и их влияние лишь нарастает. Например, приведшая к смерти передозировка наркотиками среди людей среднего возраста увеличилась на 386,5% в период с 1999 по 2017 год.

Смертность в связи с ожирением среди взрослого населения возросла на 114%. Смертность от гипертонии увеличилась на 78,9%. Смертность, связанная с алкоголизмом, например, с хроническими заболеваниями печени и циррозом печени, за тот же период выросла на 40,6%.

Для людей в возрасте от 25 до 34 лет смертность от связанных с алкоголем заболеваний увеличилась на 157,6% в период с 1999 по 2017 год. Показатели самоубийств увеличились на 38,3% для людей в возрасте от 25 до 64 лет и на 55,9% для людей в возрасте от 55 до 64 лет.

Несмотря на наличие инициатив в области общественного здравоохранения, направленных на решение этих проблем, негативные тенденции в ожидаемой продолжительности жизни вряд ли изменятся в ближайшее время, поскольку основные факторы, лежащие в их основе, сохраняются, отмечают ученые. Например, около 80% взрослых людей не осуществляют достаточную физическую активность, а 71% имеют лишний вес или ожирение.

Люди с ожирением имеют более высокий риск заболевания раком, диабетом, сердечно-сосудистыми болезнями и прочими хроническими заболеваниями, которые могут преждевременно оборвать их жизнь.

cdn.jamanetwork.com

Хотя во многих странах в 1980-х годах произошли экономические сдвиги, Вульф подозревает, что падение ожидаемой продолжительности жизни в США может быть вызвано отсутствием поддержки для испытывающих трудности семей.

«В других странах для семей, столкнувшихся с трудностями, есть программы и услуги, которые позволяют улучшить их положение. В США люди часто вынуждены сами о себе заботиться», - говорит Вульф.

Отсутствие социальных служб также объясняет, почему исследователи обнаружили более высокий относительный рост смертности среди женщин, считает ученый.

«У них еще меньше способов получить поддержку и больше обязанностей по уходу за детьми», — поясняет он.

«Мы не всегда можем рассчитывать на увеличение ожидаемой продолжительности жизни из года в год, — отмечает доктор Говард Кох из Гарвардского университета. — Стране грозит будущее, где сегодняшняя ситуация может стать тревожной новой нормой. Речь идет о массе условий, которые влияют на продолжительность жизни. Похоже, не только медицинские проблемы, но и социальные факторы, такие, как неравенство доходов и психические расстройства, играют свою роль».

Однако Кох смотрит на сложившуюся ситуацию довольно оптимистично: крупные компании все чаще внедряют программы по охране здоровья на рабочем месте, растет осведомленность о том, какую роль в здоровье человека играют жилищный и транспортный сектор. Кох поясняет, что ключевое значение для роста продолжительности жизни играет слаженное взаимодействие между всеми секторами.

«Здоровье начинается с того, где вы живете, работаете, учитесь и развлекаетесь, — говорит он. — Это значит, что нам нужно внедрить культуру заботы о здоровье во все слои общества».