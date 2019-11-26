Метил в кандидата: как Эскобар взорвал самолет над Боготой

Как поднимался Эскобар

В последней трети XX века не было на планете человека опаснее, чем колумбиец Пабло Эскобар. Этот с виду ничем не примечательный юноша, выходец из неблагополучных трущоб второго по значимости города Колумбии, умудрился сделать невероятную карьеру гангстера мирового масштаба. Имя Эскобара до сих пор ассоциируется у всех с одним из крупнейших в истории наркотрафиков, хотя самого наркобарона вот уже почти 26 лет как нет в живых. Однако начинал он с автоугонов, уличных ограблений и рэкета.

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А в наркобизнесе поначалу занимался «мелочевкой», то есть, марихуаной. Мысль перейти на работу с кокаином сделала его богатейшим человеком Медельина, а затем и одной из наиболее состоятельных персон Земного шара. Как известно, Медельинский кокаиновый картель наводил страх на власти Колумбии и других стран. Эскобар подкупал полицию, судей и чиновников. Жестоко расправлялся с конкурентами и не желавшими делиться богачами. Одновременно он снискал славу Робин Гуда у бедняков, которых заманил на свою сторону широкими благотворительными жестами. К 1979 году, всего лишь в 30 лет, Эскобар превратился в непререкаемого авторитета криминального мира и всего колумбийского общества.

Благодарные жители окраин называли детей в его честь, а сам он мечтал о президентском кресле и уже начал политическую активность.

Правительству понадобилось приложить немало усилий, чтобы положить конец небывалому возвышению клана наркоторговцев. Нескольких ближайших подручных Эскобара власти Колумбии экстрадировали в США, а ему самому пришлось прятаться и постоянно менять тайные убежища. В отчаянии наркобарон даже согласился сдаться полиции в обмен на гарантии невыдачи американцам. Правительство отказалось принять такое условие, и тогда Эскобар начал мстить.

«Упали тела и фрагменты багажа»

Кампания перед президентскими выборами 1990 года превратилась в Колумбии в сущий кошмар. 16 августа 1989-го киллеры Эскобара убили судью Верховного суда Карлоса Валенсию, а на следующий день – полковника полиции Вальдемара Контеро. 18 августа на предвыборном митинге застрелили очень популярного политика, кандидата от Либеральной партии Луиса Карлоса Галана, который в случае своего избрания на пост обещал очистить страну от наркоторговцев. Еще два кандидата пали от рук наемных убийц весной 1990 года.

В Боготе развернулся театр боевых действий: колумбийскую столицу сотрясали взрывы, стрельба на улицах стала обычным делом. Счет погибших шел на десятки, раненых – на сотни.

Самый ужасный из всех терактов произошел в небе над Боготой 27 ноября 1989 года:

взрыв бомбы на борту Boeing 727 унес жизни 101 пассажира и шести членов экипажа. Еще троих человек убило обломками самолета на земле.

Самолет авиакомпании Avianca выполнял регулярный внутренний рейс AV203 из Боготы в Кали с расчетной длительностью менее часа. В 07:11 авиалайнер взлетел с полосы аэропорта и приступил к набору высоты. Спустя пять минут, на высоте 4 км, в задней части салона взорвалась бомба. Следом прогремел еще один, более мощный взрыв: это сдетонировали пары топлива. Второй взрыв разорвал авиалайнер на части, которые разбросало на несколько километров вдоль склонов гор близ городка Соача.

Как рассказывали свидетели, самолет взорвался в воздухе и затем рухнул на холмы примерно в 12 км к юго-западу от Боготы и приблизительно в 1 км от домов и фабрики.

«Я слышал взрывы и подумал, что возникла какая-то проблема с трансформатором на электростанции, — делился один из очевидцев Марио Васкес. – Но, подняв глаза, я увидел, как в воздухе взорвался самолет, упали тела и фрагменты багажа».

Таинственный звонок на радио

А через несколько часов на радио Caracol позвонил некий мужчина, заявивший, что ответственность за происшедшее берет на себя группа по незаконному обороту наркотиков под названием «Экстрадируемые». По его словам, теракт был задуман с целью уничтожения пятерых осведомителей полиции. Эти люди якобы предоставили органам правопорядка информацию, которая привела к обнаружению лидера наркокартеля Медельина. Звонивший не назвал себя, и его утверждение не могло быть проверено в оперативном порядке.

Также считается, что истинной мишенью наркоторговцев во главе с Эскобаром являлся преемник убитого кандидата в президенты Колумбии Галана от Либеральной партии Сесар Гавириа Трухильо.

Однако в последний момент по так и не оглашенным причинам он отменил вылет. Трухильо остался жив, выиграл выборы и добился-таки ликвидации Эскобара. Но все это было потом, а в конце осени 1989-го мир вновь содрогнулся от нечеловеческой жестокости медельинцев. Взрыв Boeing 727 над Боготой стал самой масштабной акцией разбушевавшегося наркокартеля.

Исследование обломков позволило установить, что бомбу пронес на борт одетый в строгий деловой костюм мужчина, которому ассистировал напарник. Они заняли соседние места над главным топливным баком. В последний момент преступник покинул салон. Его помощник остался и погиб с остальными.

Что стало с организаторами теракта

По Колумбии пронеслись полицейские рейды, в ходе которых уничтожались плантации коки, а также химические лаборатории по производству наркотиков. Поскольку среди погибших пассажиров двое имели американское гражданство, к расследованию подключились спецслужбы США. Главного организатора взрыва Дандени Муньоса Москеру схватили в 1991 году. Его приговорили к десяти пожизненным срокам и дополнительно осудили еще на 45 лет.

Одним из организаторов теракта также считается личный киллер лидера Медельинской группировки Джон Хайро Веласкес Васкес по кличке Попай. Он мог иметь отношение к убийству не менее 3 тыс. человек, однако считает себя лишь жертвой и слепым оружием в руках кровожадного Эскобара. В 1992 году Попай сдался властям, однако ему смогли предъявить обвинение только в убийстве кандидата в президенты Галана.

Отсидев 23 года из назначенных 30-ти, в 2014-м этот страшный человек вышел на свободу.

Он жив и по сей день, причем в последние годы вел активную жизнь в соцсетях, где публиковал посты с критикой современных колумбийских и мировых политиков, приобрел широкую известность у молодежи благодаря блогу на популярном видеохостинге. Не забывает Попай и о том, что натворил в молодости. Он даже написал мемуары, признавшись, что никакой вины за содеянное не ощущает. Наемному убийце теперь самому приходится скрываться: он опасается ответных действий родственников своих жертв. Год назад в СМИ проходила информация об аресте Попая.