Токсины не выведут: развенчан миф о пользе мандаринов

Мандарины не способны вывести токсины, повысить иммунитет и улучшить настроение, заявила «Газете.Ru» диетолог Елена Мотова. Так она прокомментировала появившиеся в СМИ публикации о якобы пользе этого фрукта.

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«Ничего подобного нет ни в международных рекомендациях по здоровому питанию, ни в гайдах для врачей, — пояснила Мотова, автор книги «Мой лучший друг — желудок. Еда для умных людей». —

Это целиком и полностью противоречит научному консенсусу. С физиологической точки зрения для нейтрализации токсинов у нас есть печень, а для их выведения – еще и кишечник, почки, кожа и легкие».

Ранее врач-диетолог КДЦ «Здоровое и спортивное питание» ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Тамара Прунцева рассказала РИА «Новости» о способности мандаринов оказывать положительное воздействие на здоровье человека.

«Средняя суточная доза — четыре штуки. Мандарины можно употреблять ежедневно, не злоупотребляя количеством», — отметила специалист.

Мандарины можно есть утром и днем до 5 часов вечера, главное не употреблять их натощак, считает Прунцева. Тогда они окажут только положительное влияние на здоровье человека.

У мандаринов полезна не только мякоть, но и корки, в них содержится много антиоксидантов, а также белые волокна, которые разделяют цитрусовые на дольки, они содержат флаваноид нобилетин, который обладает мощным противовоспалительным действием, подчеркнула Прунцева.

Рекомендации ВОЗ по здоровому питанию подразумевают потребление минимум 400 грамм овощей (за исключением крахмалистых) и фруктов в день — это позволяет снизить риск развития сердечных заболеваний, ожирения, диабета и рака. Разумеется, часть этого объема могут составлять и мандарины (при условии, что у человека нет аллергии на них или пищевой непереносимости). Однако рассчитывать на то, что они выведут токсины и повысят иммунитет, не стоит, подчеркнула в свою очередь Мотова.

Что касается идеи о том, что какие-либо продукты следует потреблять в определенное время суток, то это не более чем миф, рассказала ранее специалист в интервью «Газете.Ru».

«Нет никаких четких и жестких правил, во сколько вам есть, — подчеркнула Мотова. —

Если вам говорят что-то столь категоричное, то надо попросить человека, чтобы он показал вам источники информации.

Прямую ссылку на то, кто это говорит, где, какие у него для этого основания, официальные ли это рекомендации, которые поддерживает международное медицинское сообщество, ВОЗ, экспертные организации, которые пишут рекомендации по питанию, или это чье-то личное мнение».

Необходимость самостоятельно очищать организм от «токсинов» и «шлаков» — вообще довольно распространенное заблуждение. Печень и почки справляются с этим и без вмешательства человека, обезвреживая поступившие в организм с пищей или образовавшиеся в результате обмена веществ токсические вещества путем их химической переработки. При этом почки способны выполнять свою задачу даже тогда, когда у них остается всего около трети нефронов (структурных единиц почки), а печень — с 15% гепатоцитов (клеток печени). И в том случае, если эта система дает сбой, человеку необходима медицинская помощь.

На борьбе с токсинами и шлаками зарабатывают адепты псевдомедицины, продвигая различные БАДы, детокс-диеты и гидроколоноскопию — промывание кишечника под высоким давлением 20-30 литрами жидкости.

Однако очищение организма от настоящих токсинов (например, уксусного альдегида или яда некоторых насекомых и растений) осуществляется с помощью не диет или биодобавок, а капельниц и мочегонных препаратов. В отдельных случаях необходимы плазмаферез, гемосорбция, терапия противоядиями.

Детокс-диеты могут быть опасны, предупреждали ранее врач-эндокринолог Вадим Крылов и нутрициолог Алексей Калинчев.

«Люди, которые занимаются так называемым детоксом, только вредят своему здоровью.

Многие очищающие программы предполагают обильное питье соков и смузи. Это быстрые углеводы, которые провоцируют воспаление. Гималайская соль сама часто содержит токсины», — пояснил Крылов.

«Все детокс-программы, которые выводят «шлаки», — это маркетинг и обман потребителя. Просто это своего рода тусовка для нуворишей, своего рода клуб по интересам. Это модно, это в тренде», — добавил врач.

Польза антиоксидантов также сомнительна. Согласно одной из гипотез, они могут предотвратить разрушающее действие свободных радикалов на клетки живых организмов и тем самым замедлить процесс их старения. Однако проведенные исследования не подтверждают эту гипотезу.

Более того, масштабные исследования показали, что биодобавки с антиоксидантами наносят здоровью лишь вред. А мета-анализ клинических исследований, в которых участвовали более 240 тысяч человек в возрасте от 18 до 103 лет, показал, что прием некоторых антиоксидантов повышает общую смертность.