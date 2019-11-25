«В разведку привела любовь»: умерла Гоар Вартанян

Знаменитая советская разведчица-нелегал Гоар Вартанян скончалась на 94-м году жизни, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР). Там также отметили, что покойная «внесла большой вклад в добывание информации, необходимой для обеспечения национальных интересов и безопасности страны».

«Ушел из жизни близкий нам человек», — подчеркнули в СВР.

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Гоар Вартанян была вдовой Героя Советского Союза Геворка Вартаняна, который занимался разведывательной деятельностью в разных страна мира на протяжении примерно 45 лет, а наибольшую известность приобрел благодаря операции по срыву покушения на Иосифа Сталина, Уинстона Черчилля и Франклина Рузвельта в ходе Тегеранской конференции в 1943 году. 10 января 2012 года Геворк Вартанян умер в Москве от рака в возрасте 87 лет. На его похороны прибыл премьер-министр России Владимир Путин, лично знавший покойного по конспиративной работе в Германии.

Как резюмировали в СВР, супруги Вартанян «оставили в судьбах многих разведчиков, да и обычных людей, удивительный след, который уже воспет в книгах, статьях, фильмах и, конечно же, в воспоминаниях».

«Он — Герой Советского Союза! Она — героиня всех его свершений! Он ушел первым. Сегодня не стало ее», — констатировали в спецслужбе.

Супруги Вартанян работали под псевдонимами Анри и Анита. Именно Гоар стала прообразом героини фильма «Тегеран-43».

Гоар Вартанян родилась 25 января 1926 года в Ленинакане (современный Гюмри) Армянской ССР. В начале 1930-х ее семья перебралась в Иран, а еще десятилетие спустя начинающая разведчица вступила в антифашистскую группу своего будущего мужа и соратника Геворка, вместе с которым вела активную разведывательную работу в сложных условиях.

Группа 16-летнего Вартаняна в начале 1940 года выявила порядка 400 пособников нацистской Германии в Иране. Большую часть впоследствии удалось перевербовать на сторону СССР. Вартанян тем временем успел внедриться в иранскую разведспецшколу в качестве ученика и, пока ее не закрыли, по мере возможности овладевал дополнительными навыками разведывательной деятельности.

«В 1941-м к нам подключилась симпатичная такая школьница, — рассказывал Геворк Вартанян историку спецслужб Николаю Долгополову. — Ее брат был моим другом.

Я года полтора к ней присматривался, очень она мне нравилась. Это Гоар — моя будущая жена.

Смелая, ни от каких заданий не отказывалась. А в разведку ее, думаю, привела скорее всего любовь. Тогда ей не было и шестнадцати. Пацаны, мальчишки-девчонки. Кто только в школу ходил, кто учебу уже заканчивал. Кстати, все мы, включая мою Гоар, знали фарси — тоже помогало».

Несколько месяцев спустя, когда двое участников группы засветились при выполнении одного из заданий, Вартаняна арестовали и заключили в тюрьму.

«К тому времени девочка с косичками Гоар уже носила мне в тюрьму передачи и ухитрилась сообщить, что эти двое наших ребят вывезены в безопасное место — в Советский Союз. Мы вообще с Гоар друг друга с детства понимали даже не с полуслова — с полувзгляда. Я держался своей легенды, обнаглел, стал просить освободить. Известный тегеранский коммерсант-кондитер Вартанян требовал отпустить невинно арестованного сына. Роптали богатые и бедные армяне — за что посадили? И меня, 17-летнего паренька, поддав на прощанье ногой, после трех месяцев отсидки выкинули на улицу».

В 1943 году Гоар Вартанян принимала участие в обеспечении безопасности лидеров Большой тройки в Тегеране.

В 1946-м молодые люди наконец поженились и работали в Иране еще пять лет, а затем попросили разрешение у руководства вернуться в СССР. Если верить Геворку Вартаняну, их главной мотивацией было желание получить высшее образование.

В 1951 году супруги Вартанян были выведены в СССР, пятью годами позднее успешно закончили Ереванский институт иностранных языков. Затем последовала многолетняя работа супружеской пары разведчиков–нелегалов в экстремальных условиях во многих странах мира. В 1986-м Вартаняны вернулись в СССР.

«За эти годы я трижды выходила замуж, — признавалась Гоар Вартанян. — Первый раз в Тегеране, а потом в законный брак пришлось вступать еще дважды. Как-то я рассказала об этом на встрече с молодыми разведчиками, и зал вдруг затих: ничего себе работенка, три раза меняла мужей. Пришлось добавить, что всегда сочеталась с одним и тем же человеком — Геворком. Только под разными именами и в разных странах.

А единственное, о чем жалеем — не было возможности завести детей.

Зато друзей у нас столько — и в Москве, и в Ереване, куда приехали из Тегерана в 1951-м».

Заслуги Гоар Вартанян перед СССР были отмечены орденами Красного Знамени, Отечественной войны II степени и многими медалями. После выхода на пенсию в 1986 году она продолжала вести работу по воспитанию молодых сотрудников, передавая им свой богатый оперативный опыт.