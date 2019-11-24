Следите за прической: преступника можно найти по волоску

Для поимки преступника хватит и пары волосков, заявляют специалисты из Национального института стандартов и технологий в США. Разработанный ими метод идентификации способен выделить специфические для конкретного человека белки из пряди волос длиной всего сантиметр. Для других аналогичных подходов требуется в восемь раз большая длина. О новом способе исследователи рассказали в статье в журнале Journal of Forensic Scienses.

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Ранее для получения данных о личности человека по волосам необходимо было выделить ДНК из частиц кожи, сохранившейся на фолликулах.

Однако новая технология позволяет работать с самим волосом и содержащимся в нем кератином.

Поскольку последовательности аминокислот в белках различаются от человека к человеку, такой подход позволит с высокой степенью точности идентифицировать людей и без выделения ДНК.

Способ может значительно повысить раскрываемость преступлений, отмечают исследователи — ДНК распадается гораздо быстрее, что снижает шансы выделить ее, если биоматериал был обнаружен слишком поздно.

Белки состоят из аминокислот, которые располагаются в определенной последовательности, как бусины на нитке. У разных людей эти последовательности различаются — они определяются геномом и, теоретически, позволяют установить личность человека.

Однако большинство методов исследования белков в волосах подразумевают многократное измельчение и нагрев волос, в результате чего большая часть белков разрушается, а оставшихся может не хватить для получения необходимых данных.

Поэтому создатели метода разработали новый подход, состоящий лишь из однократного нагрева материала в специальном очищающем растворе. С помощью масс-спектрометрии исследователи установили, что так им удалось выделить больше белков и их субъединиц, пептидов, чем при других методах экстракции. Также они выделили дюжину новых «строительных блоков» для белков — генетически варьирующихся пептидов (genetically variant peptides, GVP).

«Чем большим количеством GVP мы располагаем, тем больше людей мы сможем отличить друг от друга,

— говорит один из авторов исследования, специалист в области здравоохранения Чжэн Чжан. — Это все равно, что иметь дополнительные генетические аллели в профиле ДНК».

Она добавляет, что крохотная вероятность ошибки все же существует — несмотря на индивидуальность белковых последовательностей, есть шанс, пусть и один на миллион, что у двух человек они окажутся одинаковыми. Точнее такую возможность просчитать пока сложно — в этом исследовании использовались образцы волос из биобанка и авторы не ставили перед собой цель найти их обладателя.

Пока что GVP не используются для идентификации преступников, но авторы работы надеются, что их пременение сможет облегчить работу криминалистов.

Разработка методов идентификации личности по волосам имеет довольно неоднозначную историю. Ранее изучались способы установки личности по кривизне, толщине, микроскопическим характеристикам волос, однако они привели ко множеству ложных результатов и ошибочных показаний в суде.

У нового метода тоже есть свои недостатки, отмечает биохимик Глендон Паркер из Калифорнийского университета в Дэвисе. Основной из них — время, которое требуется на получение белков и их изучение. Чтобы получить достаточное количество материала, требуется как минимум один день. Кроме того, у занимающихся этим специалистов должен быть большой опыт в анализе белков.

По мнению Паркера, этот метод лучше подходит для поиска новых GVP, но в криминалистике больше пригодятся более быстрые и менее трудозатратные способы.

Метод идентификации личности по полученным из волос GVP ранее не применялся в судебной практике, подчеркивает судмедэксперт Монти Миллер. В связи с этим возникает ряд вопросов — как краска для волос и другие косметические продукты влияют на эти белки? Как их характеристики меняются с возрастом? Получить ответы удастся еще нескоро, считает Миллер. Тем не менее, исследования стоит продолжать, говорит он.

«Все, что позволяет нам получить больше информации — хорошо», — говорит он.

В данное время исследователи работают в сотрудничестве с генетиками, чтобы научиться определять генетические последовательности, которые приводят к появлению тех или иных GVP. Это позволит не только сравнивать несколько образцов волос, но и образцы волос с образцами ДНК. Иными словами, развитие этой технологии позволит устанавливать, принадлежат ли найденные на месте преступления следы крови и волоски одному человеку или же здесь побывал кто-то еще.