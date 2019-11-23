«Упал с великим шумом»: что случилось с любимцем Петра I

Начинал с торговли пирогами?

23 ноября 1729 года по новому стилю в далеком и холодном Березове скончался всеми забытый Александр Меншиков, крупнейший военный и государственный деятель России первой трети XVIII века, ближайший соратник и друг Петра I, знаменитый коррупционер и казнокрад. О его неслыханных злоупотреблениях было прекрасно известно самодержцу, однако тот предпочитал закрывать глаза на все проделки своего любимца, высказываясь о нем примерно в таком ключе: моя правая рука, конечно, вороватая, зато верная. И все же в последние годы жизни Петра I Меншиков находился на грани опалы. Затем последовал новый взлет и катастрофическое падение.

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Он был младше своего покровителя на полтора года.

Многочисленные недруги Меншикова судачили, что, прежде чем попасть в окружение петровского сподвижника Франца Лефорта, будущий фактический правитель России торговал пирогами и являлся холуем.

Александр Пушкин, впрочем, считал подобные слухи не более чем сплетнями недоброжелателей Меншикова, называя его выходцем из белорусского дворянства. И все же в сравнении с многими другими «птенцами гнезда Петрова» он не мог похвастать высоким происхождением.

По свидетельству современников и согласно исследованиям историков, в том числе крупного специалиста по данному периоду Николая Павленко, Меншиков был неграмотным. По крайней мере, не сохранилось ни одного документа, написанного его рукой. Пушкин в своей «Полтаве» сказал о петровском любимце — «Счастья баловень безродный, полудержавный властелин».

Операция по возведению на престол Екатерины I

Тем не менее, за подвиги в ратных делах и, главное, за полезность и преданность Петр I возвел Меншикова в княжеское достоинство, постоянно одаривал его все новыми поместьями и деревнями, почестями и регалиями. Так, именно Меншиков встал во главе карательной операции против казаков изменившего Петру I гетмана Ивана Мазепы, захватил их столицу Батурин, сжег дома и перебил непокорных. Считается, что царь находился в зависимости от мнения князя и часто безоговорочно доверял его слову. От природы наделенный такими качествами, как расчетливость, амбициозность и энергичность, политическая дальновидность, обладая талантом полководца, Меншиков внес серьезный вклад в победу русской армии в Полтавской битве, за что получил звание генерал-фельдмаршала, и, если говорить глобальнее, — в становление империи.

В последний год своей жизни Петр I отстранил Меншикова с постов президента Военной коллегии (аналог современного Минобороны) и генерал-губернатора Санкт-Петербургской губернии. Однако на смертном одре государь простил фаворита.

После кончины Петра I в 1725 году Меншиков сделал ставку на вторую супругу почившего императора Екатерину Алексеевну, при помощи гвардии возвел ее на престол, а сам занял место рядом.

Не способная к государственным делам, не проявлявшая большого интереса к политической жизни России, недалекая Екатерина I охотно передала всю полноту власти в руки хитроумного интригана. На два года руководство державой перешло к Меншикову и нескольким другим влиятельным сановникам, которые образовали для управления Россией Верховный тайный совет. Всех этих людей, кроме князя Дмитрия Голицына, отличала скромная родословная.

«Воцарение Екатерины I означало прежде всего усиление власти Меншикова, — указывается в «Истории России» Андрея Сахарова. – Уже в марте 1725 года саксонско-польский посланник Лефорт писал: «Меншиков всем ворочает». Ему были прощены денежные растраты, отдан еще один город. Но честолюбивый фаворит мечтал о звании генералиссимуса и требовал его».

Наследница Петра I, оказавшись на престоле, явила свою полную беспомощность. Тем временем Меншиков подминал под себя других вельмож.

Падение князя Меншикова

Екатерина I сильно болела, и Меншиков, прогнозируя ее скорую смерть, переметнулся в лагерь сторонников малолетнего внука Петра I – Петра Алексеевича. План светлейшего князя был до коварности прост: выдать за юнца свою дочь Марию, сделать наследника императором, самому стать при нем регентом, а впоследствии – дедом нового государя.

Замыслы Меншикова удались лишь отчасти. Последний представитель династии Романовых по прямой мужской линии действительно взошел на престол, однако категорически не захотел жениться, полагая свадьбу слишком преждевременным мероприятием для себя. К тому же молодые люди не испытывали никакого влечения друг к другу.

Летом 1727 года Меншиков тяжело заболел, чем воспользовались его враги, в первую очередь, князья Долгоруковы. «Полудержавного властелина» обвинили в государственной измене и расхищении казны. Кроме того, Петра II осведомили об участии Меншикова в допросах отца императора, сына Петра I царевича Алексея.

По одной из версий, незадолго до окончательной опалы Меншиков решился на хитрый шаг и подал Петру II прошение об отставке, искренне полагая, что император будет умолять его остаться.

Но этого не произошло. Напротив, под влиянием Долгоруковых была инициирована особая комиссия по расследованию финансовой деятельности Меншикова, обнаружившая ряд серьезных нарушений. В итоге князя отстранили от рычагов управления государством. Днем дворцового переворота можно считать 7 сентября 1727 года, когда Петр II официально уведомил Верховный совет и гвардию о том, что только он отныне будет отправлять им указания и предписания.

В сентябре того же года несостоявшегося регента лишили всех постов, титулов, чинов, орденов и имущества, включая 100 тыс. душ крестьян, заключили под домашний арест и затем отправили в ссылку в Раненбургское поместье под Рязанью. У Марии отобрали обручальный перстень императора, запретив упоминать ее как невесту государя. Вместо дочери Меншикова Петра II обручили с дочерью Алексея Долгорукова княжной Екатериной.

Березовская эпопея

В апреле 1728 года семейство Меншиковых сослали еще дальше – в Заполярье, в городок-крепость Березов Сибирской губернии (ныне пгт в ХМАО) на одном из притоков Оби. Супруга Александра Даниловича, княгиня Дарья Михайловна не выдержала тяжести пути, скончавшись под Казанью. Сам Меншиков с дочерьми и восемью верными слугами покорно прибыл к месту отбывания наказания.

«С простой жизни начинал, простой жизнью и закончу», — с такими словами он принял свою судьбу.

«Когда 16 апреля (по старому стилю – «Газета.Ru») вывезли ограбленного временщика из Ораниенбурга с семейством в рогожной кибитке, приставы, давши проехать восемь верст, догнали его с воинскою командою и с толпою дворни, прежде принадлежавший князю, и приказали выбрасывать из кибитки все пожитки под предлогом осмотреть: не увезли ли ссыльные с собой лишнего, — отмечал известный историк XIX века Георгий Есипов в своей работе «Ссылка князя Меншикова». — Тогда их обобрали до того, что князь Александр Данилович уехал только с тем, что на нем было надето, не имея даже лишнего белья для перемены, а у его дочерей отняли сундуки, в которых было уложено теплое платье и материалы для женских работ.

Княгиня Дарья Михайловна, ослепшая от слез, отправилась в путь больная и на дороге умерла 10 мая в Услоне, близ Казани.

Едва дозволивши мужу и детям похоронить ее, 11 мая ссыльных повезли далее в судне по Каме и таким образом доставили в Тобольск, а оттуда препроводили в Березов. На содержание сосланного князя с семьею и с десятью человеками прислуги определено было по десяти рублей в сутки».

В Березове изгнанники жили сначала в остроге, а впоследствии перебрались в деревянную избу, построенную самим Меншиковым. Он оставил о себе у жителей Березова добрую память: учил их грамоте, из окрестных лиственниц соорудил деревянную церковь.

По легенде, однажды к Меншикову заехал офицер, знакомый ему еще по Петербургу. Военный долго и пристально глядел на бывшего властителя империи, встретившего его в обычной крестьянской одежде с топором в руке. Гость задался естественным в такой ситуации вопросом: как же может сам Меншиков теперь жить обыкновенным простолюдином и самолично добывать себе пропитание? На это ссыльный якобы ответил: «Я всего лишь бедный человек, каким был от рождения. Бог возвысил меня над другими, но чрезмерная гордыня моя не знала предела. И тогда я вновь был ввергнут в прежнее свое состояние. Славлю Творца, что смирил меня и указал мне истинный путь».

Прозябание семьи в условиях нужды и сурового климата продлилось не более года. 22 ноября 1729 года бывший неформальный правитель России скончался от апоплексического удара. Ему было 56 лет. Мария пережила отца всего на полтора месяца. 6 января 1730-го несостоявшаяся императрица умерла от оспы, эпидемия которой гуляла в то время по Сибири. Отданное десятью днями ранее распоряжение Петра II о возвращении детей Меншикова из ссылки пришло в Березов уже после ее смерти.

«Уже и прежде страдавший открытой формой туберкулеза Меншиков недолго протянул в ссылке, — говорится у Сахарова. – По словам Феофана Прокоповича, «этот колосс из пигмея, оставленный счастьем, которое довело его до опьянения, упал с великим шумом». Это был, в сущности, еще один дворцовый переворот с традиционным механизмом действия».

Могила разжалованного князя, которую искали в 20-е годы XIX века, не сохранилась. Считается, что ее смысла река Северная Сосьва. Оставшиеся потомки Меншикова были реабилитированы, а вместо них в Березов при императрице Анне Иоанновне отправили князя Алексея Долгорукова с семьей. Они дождались прощения лишь в 1741 году, когда престол заняла дочь Петра I и Екатерины I Елизавета Петровна.