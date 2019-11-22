«Это камни»: ученого затравили за змей на Марсе

Университет штата Огайо удалил пресс-релиз об обнаружении насекомых на Марсе. Страница, где он был размещен, все еще существует, и ее адрес сообщает о том, что местный энтомолог нашел свидетельства жизни на Марсе, но текст релиза отсутствует.

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Ранее «Газета.Ru» сообщала, что Уильям Ромозер, энтомолог и вирусолог из Университета Огайо, «обнаружил» на фотографиях поверхности Марса живых насекомых и пресмыкающихся, а также их окаменелости. Ромозер был настолько уверен в своих выводах, что огласил их на национальном собрании Энтомологического общества США.

«Жизнь на Марсе была и остается, — заявил Ромозер. —

Среди марсианской фауны, похожей на земную, существует очевидное разнообразие, которое проявляется во многих чертах, схожих с таковыми у земных насекомых — например, разнообразное строение ног, наличие крыльев, движения ими, способность летать».

Он выделил на снимках множество объектов, по форме и строению якобы соответствующих насекомым и рептилиям, в том числе находящимся в движении или взаимодействующим друг с другом. Более того, на многих снимках Ромозер нашел летающих насекомых. Они отдаленно похожи на земных шмелей или пчел-плотников. На некоторых фото они якобы используют пещеры как укрытия и гнезда. Кроме того, профессор разглядел на снимках окаменевшее существо, похожее на змею.

Предоставленные им свидетельства жизни на Марсе служат прочной основой для ряда биологических, а также социальных и политических вопросов, заявил Ромозер. Он был уверен, что его открытия должны стать веским основанием для поиска и других марсианских форм жизни.

Однако научное сообщество отнеслось к такому исследованию весьма скептически. Высказывания Ромозера подняли шумиху в прессе, после чего с сайта института и пропал пресс-релиз.

«Ромозер больше не хочет общаться со СМИ по поводу этого исследования, поэтому мы решили удалить эту историю с нашего сайта», — отметили в институте.

«У нас нет научных данных, подтверждающих это заявление, — прокомментировали ситуацию в NASA. — На Марсе недостаточно кислорода для поддержания метаболизма животных. На Земле животные, особенно такие сложные, нуждаются в большом количестве кислорода. В атмосфере Марса есть только его следы».

Профессор биологии Орегонского государственного университета Дэвид Мэддисон отмечает, что увиденные Ромозером насекомые, очевидно,

являются случаем парейдолии — зрительной иллюзии, при которой в узоре на обоях, облаках или на поверхностях планет можно разглядеть знакомые объекты.

Так, например, было со знаменитым лицом на Марсе — тени холма образовали линии, напоминающие человеческое лицо.

«Лично у меня парейдолия в отношении насекомых, в частности жуков, — говорит Мэддисон. — Я работал над ними десятилетиями, я собрал много тысяч жуков по всему миру. На протяжении многих лет мой мозг перестраивался для распознавания жуков. Я не думаю, что на Марсе есть насекомые. Фотографии, приведенные в этом пресс-релизе, совершенно неубедительны. Скорее всего, на них просто камни. Экстраординарные утверждения требуют экстраординарных доказательств, а эти фотографии совсем не экстраординарные».

Похожий вердикт вынес российский геолог Александр Базилевский астрофизику Леониду Ксанфамалити, который «разглядел» живых существ на Венере и посвятил долгие годы их изучению.

После доклада в Доме ученых в 2012 году исследователю задали вопрос: «А что говорят геологи?» Ответ был следующим: «Позиция геолога А. Базилевского твердокаменная, как и 30 лет назад, он убежден, что все эти объекты — камни».

«Я думаю, что очень легко найти какие-то закономерности на изображениях, — считает Нина Ланза, планетолог Лос-Аламосской национальной лаборатории. — Это маленькие фрагменты больших фотографий, и на них нет масштабной линии... Так можно вообразить себе много разных форм. Это не лучший способ оценки».

Мнение научного сообщества по поводу жизни на Марсе сводится к тому, что нынешние условия на поверхности планеты не подходят для присутствия там воды в жидком виде и сложных форм жизни. Одна из ключевых задач NASA в области астробиологии — поиски жизни во Вселенной, а запуск марсохода Mars 2020 летом 2020 года — следующий шаг в изучении возможностей для существования жизни на Марсе в прошлом.