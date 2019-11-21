Баки лопнули: ракета Маска взорвалась в Техасе

Взрыв ракеты Mk1 компании SpaceX Илона Маска может «поставить крест» на испытаниях этого носителя. Об этом сообщает сайт NASASpaceFlight после взрыва на испытаниях в Техасе.

Инцидент произошел на полигоне Бога-Чика в ходе тестирования топливных баков ракеты. Их заполняли до предела криогеном — жидким кислородом или азотом.

В какой-то момент верхняя переборка ракеты Mk1 разорвалась и вылетела далеко за пределы стартовой площадки. На видео с места событий видно, что от ракеты повалили густые клубы пара. Переборку до сих пор не могут отыскать.

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Нижняя переборка ракеты также, судя по всему, вышла из строя.

В ходе тестирования ракета была собрана не полностью — верхний обтекатель находится в сборочном цехе. Кроме того, двигатели Raptor также не были присоединены.

В SpaceX уже давно хотели отменить программу ракеты Mk1, сообщают эксперты. Теперь Илон Маск и его инженеры могут сосредоточиться на разработке и испытаниях более совершенной ракеты Mk3.

Mk1 является прототипом тяжелой ракетной системы, которая в будущем, как надеется Маск, сможет отправлять до сотни астронавтов в направлении Луны или Марса. Вместе с мощным носителем эта система будет высотой в 118 метров и станет полностью многоразовой, что позволит сократить затраты на ее использование. Именно с помощью этой системы Маск планирует отправить в начале 2020-х годов первую группу людей в пилотируемый полет вокруг Луны.

«Starship позволит нам заселить другие миры», — написал Маск в Twitter.

С момента основания компании SpaceX в 2002 году предприниматель говорил, что главная цель бизнеса — помочь человечеству стать мультипланетным видом. С тех пор на этом пути ракетный бизнес Маска достиг немалых успехов, была создана частично многоразовая ракета Falcon 9 и Falcon Heavy rockets, многоразовый грузовой корабль Dragon и в настоящее время достраивается пилотируемый корабль Crew Dragon, на котором астронавты смогут добираться до Международной космической станции.

В марте Маск заявил, что корабли SpaceX для полета на Марс будут построены в следующем году. «В краткосрочной перспективе корабль для Марса будет построен», — пообещал изобретатель.

Концепция межпланетных кораблей Starship изменилась с момента презентации. Планируется, что ракета-носитель Super Heavy будет оснащена 37 двигателями Raptor и сможет совершать вертикальную посадку либо на площадке на суше, либо на специальной барже в океане. А сам корабль Starship оснастят шестью такими двигателями.

В том же месяце SpaceX осуществила очередной пуск ракеты Falcon 9. Старт состоялся с 40-й площадки космодрома NASA на мысе Канаверал. Ракета вывела на геостационарную орбиту испанский телекоммуникационный спутник Hispasat. Для SpaceX был преодолен очередной рубеж — в космос отправлена пятидесятая по счету ракета Falcon 9.

Первый старт этой ракеты состоялся еще в 2010 году, с тех пор она стала основной ракетой корпорации SpaceX, при помощи которой на орбиту выводятся коммерческие спутники, осуществляется доставка грузов к МКС и аппараты в интересах американских правительственных и военных структур. В планах компании запустить в этом году до 20 ракет.

С момента запуска до настоящего времени было всего две аварии с ракетами Falcon 9. Первая — в июне 2015 года при запуске грузового корабля к МКС. Вторая — в сентябре 2016 года, когда ракета взорвалась на стартовом столе во время предполетной подготовки.

С 2016 года инженерами компании разработана и успешно используется методика мягкого приземления или приводнения первых ступеней этой ракеты, при помощи которой SpaceX намерена значительно снизить стоимость пусков в будущем. Ночной пуск, состоявшийся во Флориде, оказался рекордным для компании с точки зрения нагрузки.

«Массой в шесть метрических тонн и размером почти с городской автобус, спутник станет самым крупным из всех геостационарных, которые мы когда-либо запускали», — сообщил Маск накануне пуска.