«Это предрассудки»: почему россиянок не берут в космос

Космонавт Серова ответила на заявление коллеги о женщинах в космосе

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Астронавтка NASA Карен Найберг на борту МКС, 2008 год Астронавтка NASA Карен Найберг на борту МКС, 2008 год
Астронавтка NASA Карен Найберг на борту МКС, 2008 год

Астронавтка NASA Карен Найберг на борту МКС, 2008 год

NASA/Reuters
Россиянки не летают в космос из-за «сугубо мужских» требований к работе на орбите, собственной «приземленности» и менструальных циклов, считает космонавт Сергей Рязанский. Почему он не прав, «Газете.Ru» рассказала космонавт Елена Серова.

Российский космонавт Елена Серова прокомментировала слова космонавта Сергея Рязанского о том, почему российские женщины нечасто летают в космос.

«Я пришла в отряд космонавтов, когда у меня был малолетний ребенок. Что касается гормональных проблем, о которых было сказано, то это совершенно ни на что не влияет. Никто никогда ни под кого не подстраивался, — рассказала Серова «Газете.Ru». –

На самом деле у многих мужчин гормональный фон может меняться так, что они не отдают себе отчет, зачем делают некоторые вещи, при всем моем уважении к мужчинам.

Среди женщин бывают такие же проявления. Нельзя подводить всех под одни стереотипы. Что касается устойчивости к психологическим и вестибулярным перегрузкам, это абсолютная неправда, поскольку многие женщины гораздо легче это переносят, чем мужчины. Поэтому тут бы я поспорила».

По ее мнению, малое число женщин в российском отряде объясняется скорее традицией. «Еще с советских времен у нас сложилась негласная традиция, что есть определенные мужские профессии. Пошло это со времен войны, после которой сильно сократилось население, и женщин не пускали в мужские профессии, чтобы сохранить здоровье женщин.

Это предрассудки, которые, к сожалению, у нас укоренились,

— добавила космонавт. — У нас сейчас при отборе нет разных требований для женщин и мужчин. Но часто получается так, что женщины приходят в отряд, но не проходят по каким-то требованиям точно так же, как и мужчины. Проходят единицы».

Серова добавила, что за время своей экспедиции ее экипаж не получил ни одного замечания.

Ранее космонавт Сергей Рязанский в эфире программы «Просто о сложном» выразил уверенность, что российские женщины редко летают в космос из-за действующих в РФ сугубо мужских требований к работе на орбите и из-за своей «приземленности».

Ведущая передачи Софико Шеварнадзе спросила Рязанского, почему в космос летали только четверо россиянок и уже 50 американок. Космонавт ответил, что у мужчин физиология и гормональный уровень отличаются большей стабильностью, а их устойчивость к психологическим и вестибулярным воздействиям и перегрузкам выше, чем у женщин.

«Требования мужские, никто не будет подгонять под фазу цикла (менструального — «Газета.Ru») старт ракеты, выход в открытый космос или нештатную ситуацию», — объяснил Рязанский.

При этом, учитывая многочисленные полеты в космос астронавток NASA, Рязанский все же согласился, что на самом деле фазы цикла «не мешают совершенно».

Российские женщины не хотят летать в космос из-за ориентированности на семью, уверен Рязанский.

«Это мальчикам надо, задравши хвост, все время искать приключения, подвиги и так далее. Девочки более приземленные — семья, дети», — высказался он.

Сам Рязанский побывал в космосе дважды, совершил четыре выхода в открытый космос. Также выступает как мотивационный спикер и возглавляет организацию «Российское движение школьников».

Среди требований, предъявляемых Центром подготовки космонавтов — возраст до 35 лет, высшее образование по специальности из довольно обширного списка (от радиотехники до биологических наук). Приоритетом при отборе пользуются лица, имеющие опыт работы в авиационной или ракетно-космической отрасли России.

Физиологические требования к будущим космонавтам включают выносливость, силу, быстроту, ловкость, гибкость, специальную физическую подготовленность -– устойчивость к воздействию неблагоприятных факторов космического полета (перегрузок, невесомости, гипоксии, вестибулярных раздражителей). Также важна бортовая физическая тренированность — способность эффективно использовать в полете бортовые тренажеры для физической тренировки.

В процессе психологического обследования анализируются типологические свойства высшей нервной деятельности, психомоторные качества, социально-психологические характеристики. Психологические качества претендентов оцениваются по результатам исследований, собеседований с претендентами, изучения документов, характеризующих их жизнедеятельность, изучения данных наблюдения психологами-экспертами за претендентами при прохождении ими иных видов отбора.