«Она мягкая и нежная»: как прошла вторая высадка на Луну

В июле этого года США и весь мир отмечали полувековой юбилей первой высадки американских астронавтов на поверхность Луны. Миссия «Аполлон-11» была первой, поэтому как и всем первопроходчикам, ее участникам досталась большая часть славы участников всей программы «Аполлон». Чуть менее известной оказалась третья миссия «Аполлон-13», едва не закончившаяся трагически из-за технических проблем на борту корабля.

Реклама

Вторая высадка астронавтов на Луну в рамках миссии «Аполлон-12», которая была совершена ровно 50 лет назад, оказалась незаслуженно забыта,

хотя и она была полна драматических моментов.

Малоизвестный факт – астронавты миссии «Аполлон-12» могли стать первыми, высадившимися на поверхность Луны, если бы миссия «Аполлон-11» по какой-то причине потерпела неудачу. В этом случае старт 12 миссии по плану переносился на сентябрь, а запуск 13-й, ставшей впоследствии неудачной – на ноябрь 1969 года.

Однако все пошло по плану и старт второй экспедиции к Луне состоялся 14 ноября. Командиром миссии был Чарльз Конрад (3-й полёт); пилотом командного модуля Ричард Гордон, пилот лунного модуля — Алан Бин. И именно старт оказался настолько проблемным,

что дальнейший полет оказался на грани срыва – так как проходил во время грозы.

Свою сообразительность Алан Бин проявил уже в первые минуты после старта, после того как на 37 секунде полета грозовой разряд прошил ракету «Сатурн-5», вызвал сбой в работе множества датчиков и приборов внутри командного модуля, из-за чего на Землю стала поступать абсурдная телеметрия.

Этот момент стал одним из самых драматичных в истории американского ЦУПа — получив странные сигналы, оператор полета Джон Аарон вспомнил, что так ведет себя блок SCE (Signal Conditioning Equipment) при отключении питания.

Аарон передал команду переключить блок на резервное питание руководителю полета Джерри Грифину. Тот ее не понял, однако по буквам передал экипажу: «Try SCE to Aux». Чарльз Конрад, командир экипажа, также ничего не понял, а Бин сообразил.

Он мгновенно нашел нужный переключатель, и сразу на Землю стали передаваться верные данные, что позволило не прерывать миссию.



В задачи экспедиции входила посадка в Океане Бурь в полутора тысячах километрах к западу от места посадки корабля «Аполлон-11», установка на Луне научных приборов, сбор геологических образцов, фотографирование поверхности с орбиты для поиска мест будущих посадок.

И наконец, астронавтам предстояла экзотическая задача — найти место посадки космического аппрата «Сервейер-3», севшего на Луну двумя годами ранее. С этой целью и было выбрано место посадки миссии «Аполлон-12».

В историю вошла фраза Конрада, которую он сказал о своем первом шаге на поверхность Луны:

«Возможно, для Нила он был маленький, но для меня — большой. О, она мягкая и нежная».

Как выяснилось позднее, Конрад еще на Земле поспорил с итальянской журналисткой, что произнесет эту фразу, как доказательство того, что в NASA не учат астронавтов говорить что-то определенное.

Миссия «Аполлон-12» стала первой, доказавшей возможность точной посадки на Луну в заранее выбранный район — касание корабля произошло в 200 метрах от заданной точки. Это означало, что отныне специалисты NASA могли выбирать интересующий район посадки а, не только исходить из его безопасности для корабля.

Оказалось, что в месте посадки второй миссии глубина пыли гораздо больше, чем в месте посадки «Аполлона-11». Это доставило астронавтам больше проблем при передвижении по Луне.

Пробема с пересветом

В историю миссия «Аполлон-12» вошла как первая, на борту которой была цветная телевизионная камера. Ее экипажу передали всего за три дня до старта, и Конрад успешно снимал посадку на Луну.

Однако после выхода астронавтов на поверхность произошло несчастье — Алан Бин непреднамеренно направил объектив

камеры на Солнце,

из-за чего ее электронно-лучевая трубка вышла из строя.

Это стало печальным событием — люди на земле лишились цветного репортажа с Луны и американским телеканалам пришлось срочно перекраивать сетку вещания, заранее выстроенную с учетом планов NASA.

close Спускаемый аппарат «Сервейер-3» и лунный модуль корабля «Аполлон-12», 20... Спускаемый аппарат «Сервейер-3» и лунный модуль корабля «Аполлон-12», 20 ноября 1969 года NASA

Во время второго выхода из корабля астронавты добрались до противоположного края кратера и нашли аппарат «Сервейер-3». Они сфотографировали зонд и сняли с него несколько килограммов научного оборудования, в том числе телекамеру.

Это нужно было для того, чтобы оценить на Земле влияние лунных условий на сохранность металлических изделий. Это был первый и последний пока случай, когда астронавты нашли и исследовали ранее запущенный с Земли научный аппарат.

Анализ показал, что за тысячу суток пребывания на Луне металлические конструкции мало подверглись воздействию микрометеоритов.

Кроме того, в конструкциях были найдены бактерии, которые скорее всего попали на «Сервейер-3» в ходе подготовки к полету через выдыхаемый людьми воздух.

Сломанную цветную камеру астронавты решили вернуть на Землю, однако для этого им пришлось оставить на Луне около шести килограммов собранных образцов.

За 32 часа, проведенных на Луне, астронавты собрали 32 килограмма образцов, среди которых — 45 отдельных камней. Исследования показали, что эти породы в среднем на 500 млн лет моложе, чем образцы с места посадки первой экспедиции.

Вся экспедиция заняла 10 дней и завершилась успешным возвращением. К сожалению, все три астронавта, участвовавших в миссии, до полувекового юбилея высадки не дожили. Конрад, третий человек, ступивший на Луну, погиб в катастрофе с мотоциклом в 1999 году, Гордон умер в 2017, Бин — в 2018 году.