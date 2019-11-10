Темная сторона оргазма: что обнаружили ученые

Наличие оргазма — не признак хорошего секса, заявляют ученые из Мичиганского университета на основании результатов своего исследования. Работа была опубликована в журнале Archives of Sexual Behavior.

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«Предположение, что оргазм во время полового акта обязательно приносит удовольствие, распространено довольно широко, — отмечают авторы работы Сара Чедвик и Сари Ван Андерс. — В исследованиях ранее не рассматривалась возможность, что при определенных обстоятельствах они могут вызывать отрицательные переживания. Нам стало интересно изучить существование «плохих» оргазмов, поскольку в других работах мы обнаружили, что оргазм — куда более сложное явление, чем может показаться».

Участниками исследования стали 726 совершеннолетних мужчин и женщин. Ученых интересовали их ощущения при оргазме во время секса по принуждению, нежелательного секса по согласию и ситуации, когда партнер принуждал их испытать оргазм. 289 участников также подробно описали случаи, когда оргазм вместо удовольствия приносил неприятные переживания.

Анализ историй участников показал — многие из них оценивали свой сексуальный опыт негативно, несмотря на наличие оргазма.

«Девушка мне не очень нравилась, но у меня долго никого не было, так что я решил попробовать. Я чувствовал себя подавленным, потому что она начала плакать и спрашивать, почему у меня никак не наступает оргазм. От этого весь настрой сбился. Оргазм не принес удовольствия, это было скорее облегчение», — рассказал один из них.

Также испытуемые отметили, что на физическом уровне подобные оргазмы тоже были неприятными. Многие сообщили, что после них чувствовали себя расстроенными, преданными собственным телом. Религиозные участники признались, что чувствовали стыд и вину.

Многие мужчины, отмечают исследователи, рассматривают оргазм партнера как доказательство собственной маскулинности. Женщины в исследовании сообщили, что на них давила необходимость оргазма как способа защиты эго мужчины.

«Во-первых, люди не должны считать, что если их партнер испытал оргазм, это обязательно значит, что он получил удовольствие. Во-вторых, те, у кого был оргазм во время нежелательного секса должны понимать — это не означает, что им на самом деле в тайне этого хотелось. Иметь смешанные или даже негативные чувства от оргазма — это нормально», — говорит Чедвик.

«Плохим оргазмом можно назвать тот, который происходит при сексе по принуждению, из жалости, в ситуации, когда партнер требует, чтобы второй непременно испытал оргазм. Это лишь некоторые примеры — могут быть и другие ситуации, не описанные в исследовании, — отмечают авторы. — Кроме того нам интересно узнать больше о том, как подобный опыт влияет на людей. Наши участники считают, что плохой оргазм отрицательно влияет на их сексуальность, отношения и психологическое здоровье. Мы хотели бы изучать эти последствия, чтобы лучше понять степень воздействия и потенциальные различия в зависимости от человека».

Некоторые участники сообщили, что плохие оргазмы привели к положительным результатам — например, к улучшению взаимоотношений с партнером. Однако сами по себе такие переживания не приносили удовольствия.

«Для хорошего секса люди должны внимательно прислушиваться к потребностям и желаниям своего партнера, а также к тому, что те говорят и демонстрируют невербально.

Подталкивание кого-либо к сексу или продолжение его до оргазма, когда партнер не хочет заниматься сексом, может привести к тому, что вторая сторона будет чувствовать принуждение, игнорирование и получит негативные эмоции, даже если испытает оргазм, — говорят исследователи. — Люди могут испытывать оргазм во время нежелательного секса. Он не делает секс автоматически хорошим и не отменяет негативные чувства».

Ранее специалисты из британского Центра сексуального здоровья выяснили, что:

феминистки испытывают оргазм чаще, чем женщины, склонные к патриархальному мировоззрению — вторые склонны его симулировать.

Хотя количество оргазмов не всегда является показателем хорошего секса, их имитация приводит к куда менее приятным переживаниям.

Исследователи опросили 462 британки в возрасте около 40 лет. Противницы феминизма симулировали в постели, считая, что их оргазм важен для мужской самооценки и стеснялись говорить с мужчиной о своих сексуальных предпочтениях. Собственное удовольствие они считали менее значимым, чем мужское.

Впрочем, отмечают исследователи, количество симулирующих оргазм женщин постепенно сокращается — более ранние работы показывали, что это делают почти 60%, то теперь около 70% заявили, что не прибегают к симуляции.